Собаки – лучшие друзья людей, а собачьи объятия – лучшее лекарство от любого недуга. А вот этот конкретный боксер стал для своего маленького хозяина самым преданным другом.

Знакомьтесь, Бренди Гийе и её младший сын Коннор.





Коннор был усыновлен сразу после его рождения, и у него специфическое генетическое заболевание, в результате которого мальчик не может разговаривать и сейчас полностью зависит от языка жестов. Тем не менее, тот факт, что ему недоступно речевое общение, не делает его менее обаятельным и менее харизматичным. Кроме того, Коннор – очень фотогеничной мальчик, и у семьи Гийе есть масса прелестных фотографий с их любимым боксером.

Тем не менее, совсем недавно семья обзавелась еще одним боксером – глухой собакой по кличке Элли.

Бренди Гийе загрузила фотографию новой питомицы Элли в обнимку с Коннором на страницу организации по спасению глухих собак Deaf Dogs Rock в Facebook, сопроводив снимок полным энтузиазма текстом о том, как значима Элли для её семьи:

Она так здорово ведет себя с моим сыном. Она самая нежная и любящая девочка. Самое ПОТРЯСАЮЩЕЕ – это то, что мой сын и его собака могут на самом деле разговаривать друг с другом!

Бренди считает, что глухие собаки могут помочь другим детям с особыми потребностями.

«У нас есть еще одна собака-боксер, но Элли – это нечто особенное, – написала Бренди в своем последующем комментарии на Facebook-странице. – Она на самом деле совсем другая… Я так привязалась к ней… Я считаю, что многим детям с особыми потребностями было бы полезно общаться с такими собаками!»





Её пост получил почти 1000 лайков и сотни комментариев (с множеством фотографий очаровательных глухих щенков, которые не могут не умилять).

Текст: Flytothesky.ru