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Самый лучший друг этого немого мальчика – его глухая собака
06.01.2017 00:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Собаки – лучшие друзья людей, а собачьи объятия – лучшее лекарство от любого недуга. А вот этот конкретный боксер стал для своего маленького хозяина самым преданным другом.
Знакомьтесь, Бренди Гийе и её младший сын Коннор.
Коннор был усыновлен сразу после его рождения, и у него специфическое генетическое заболевание, в результате которого мальчик не может разговаривать и сейчас полностью зависит от языка жестов. Тем не менее, тот факт, что ему недоступно речевое общение, не делает его менее обаятельным и менее харизматичным. Кроме того, Коннор – очень фотогеничной мальчик, и у семьи Гийе есть масса прелестных фотографий с их любимым боксером.
Тем не менее, совсем недавно семья обзавелась еще одним боксером – глухой собакой по кличке Элли.
Бренди Гийе загрузила фотографию новой питомицы Элли в обнимку с Коннором на страницу организации по спасению глухих собак
Она так здорово ведет себя с моим сыном. Она самая нежная и любящая девочка. Самое ПОТРЯСАЮЩЕЕ – это то, что мой сын и его собака могут на самом деле разговаривать друг с другом!
Бренди считает, что глухие собаки могут помочь другим детям с особыми потребностями.
«У нас есть еще одна собака-боксер, но Элли – это нечто особенное, –
Её пост получил почти 1000 лайков и сотни комментариев (с множеством фотографий очаровательных глухих щенков, которые не могут не умилять).
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Собаки – лучшие друзья людей, а собачьи объятия – лучшее лекарство от любого недуга. А вот этот конкретный боксер стал для своего маленького хозяина самым...
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