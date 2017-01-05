1. Что, уже утро?!

2. Еще 5 минуточек…

3. Слишком рано, чтобы начинать рабочую неделю.

4. Ты чего меня разбудил? Сегодня выходной!

5. Выходные выдались на славу.

6. Больше никогда не буду так напиваться. Честно! Обещаю!

7. Держаться, держаться, держ…….

8. Пора принимать ванну.

9. Я не сплю!

10. Эта миска будто бы предназначена для сна.

11. Опять этот понедельник.

12. Со мной что-то не так. Пол как-будто притягивает меня!

13. Уже иду. Сейчас только…

14. Ууууух! Вот это вечеринка!