﻿ Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года

06.01.2017 12:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

1. Что, уже утро?!

Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года

2. Еще 5 минуточек…

Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года

3. Слишком рано, чтобы начинать рабочую неделю.

Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года

4. Ты чего меня разбудил? Сегодня выходной!

Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года

5. Выходные выдались на славу.

Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года

6. Больше никогда не буду так напиваться. Честно! Обещаю!

Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года

7. Держаться, держаться, держ…….

Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года

8. Пора принимать ванну.

Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года

9. Я не сплю!

Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года

10. Эта миска будто бы предназначена для сна.

Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года

11. Опять этот понедельник.

Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года

12. Со мной что-то не так. Пол как-будто притягивает меня!

Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года

13. Уже иду. Сейчас только…

Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года

14. Ууууух! Вот это вечеринка!

Собаки, которые до сих пор не могут прийти в себя после Нового года

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1. Что, уже утро?! 2. Еще 5 минуточек… 3. Слишком рано, чтобы начинать рабочую неделю. 4. Ты чего меня разбудил? Сегодня выходной! 5. Выходные выдались на славу. 6....

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Эта маленькая собачка позирует перед памятником Хатико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика