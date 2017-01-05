Мы решили выяснить, как же все-таки лучше: с очками или без? Голосуем!

*голоса могут учитываться не сразу.

Джозеф Гордон-Левитт



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Роберт Дауни

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Энди Сэмберг

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Мэтт Бомер

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Дэвид Бекхэм

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Сет Роген

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Крис Пайн

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Джастин Тимберлейк

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Джейк Джилленхол

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Бен Аффлек

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Райан Гослинг

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Идрис Эльба

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Брэдли Купер

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Джон Слэттери

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Марк Руффало

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как лучше: с очками или без? Мы решили выяснить, как же все-таки лучше: с очками или без? Голосуем! *голоса могут учитываться не сразу. Джозеф Гордон-Левитт Фото: Getty Роберт Дауни...

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста