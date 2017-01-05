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Как лучше: с очками или без?

06.01.2017 14:00 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы решили выяснить, как же все-таки лучше: с очками или без? Голосуем!

*голоса могут учитываться не сразу.

Джозеф Гордон-Левитт

Как лучше: с очками или без?
Фото: Getty

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Роберт Дауни

Как лучше: с очками или без?
Фото: Getty; WireImage

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Энди Сэмберг

Как лучше: с очками или без?
Фото: FilmMagic

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Мэтт Бомер

Как лучше: с очками или без?
Фото: WireImage; Getty

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Дэвид Бекхэм

Как лучше: с очками или без?
Фото: WireImage; PacificCoastNews.com

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Сет Роген

Как лучше: с очками или без?
Фото: Columbia Pictures; Getty Images 

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Крис Пайн

Как лучше: с очками или без?
Фото: Getty Images ; WireImage

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Джастин Тимберлейк

Как лучше: с очками или без?
Фото: WireImage

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Джейк Джилленхол

Как лучше: с очками или без?
Фото: Getty

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Бен Аффлек

Как лучше: с очками или без?
Фото: Getty

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Райан Гослинг

Как лучше: с очками или без?
Фото: Getty

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Идрис Эльба

Как лучше: с очками или без?
Фото: Getty

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Брэдли Купер

Как лучше: с очками или без?
Фото: WireImage

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Джон Слэттери

Как лучше: с очками или без?
Фото: WireImage

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Марк Руффало

Как лучше: с очками или без?
Фото: WireImage

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста
 
 
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Мы решили выяснить, как же все-таки лучше: с очками или без? Голосуем! *голоса могут учитываться не сразу. Джозеф Гордон-Левитт Фото: Getty Роберт Дауни...

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