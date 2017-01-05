Как не остаться в дураках?





Клеймо «неудачника» — не приговор, но самая настоящая философия! Легко свалить свои слабости и нежелание бороться на жестокую и неблагодарную судьбинушку, тем самым оправдывая собственную лень и трусость. Но что бы человек ни говорил, какие бы патетические речи не слагал, он сам в ответе за то, что создал – свой образ, стиль жизни и достижения. Можно ли изменить ошибочные убеждения, став победителем? Да, если искоренить в себе тягу к вредным привычкам.

1. Отсутствие жизненных целей

Какая отличительная черта непродуктивных людей? Они не знают, ради чего живут. А когда нет целей и желаний, начинаешь распылять свою энергию на что угодно, кроме того, что действительно важно и нужно. Хотите распоряжаться своей жизнью сами, стать более дисциплинированным и уверенным в себе? Поставьте доминантную цель и наметьте стратегии ее осуществления.

2. Любовь к прокрастинации

Патологические неудачники не осознают истинной ценности времени. Они вроде бы дают себе обещания, но в то же время снова перекладывают все на завтрашний день, как будто собираются жить вечно. Каждые 24 часа – подарок, которым нужно правильно распорядиться. Успешные люди умеют организовывать свое время, подчиняя целям каждую секунду. Они знают, завтра может и не наступить.

3. Избегание дискомфорта

Как не бывает радуги без грозы, так не бывает и достижений без жизненных испытаний. Любая победа требует вложений силовых, временных и эмоциональных ресурсов. Испытания закаляют характер, как и дискомфорт нормален, когда человек выходит на неизведанную для себя территорию, сражаясь за мечту. Главное, не бояться трудностей и не сдаваться при порывах ветра. Только сражаясь, узнаешь, на что ты способен.

4. Придумывание оправданий

Можно отыскать 101 причину для оправдания собственной лени, можно прикинуться «реалистом», который наперед знает, чем закончатся его потуги. Кто ищет возможности, тот их находит, кто выискивает способ ничего не делать – ноет от зависти к более расторопным. Чем искать причины для бездействия, почему просто не начать воплощать в жизнь хотя бы маленькую мечту?

5. Страх перед ответственностью

Дабы чего-то добиться в этой жизни, нужно понять, кроме вас самого, реализовывать ваши мечты в реальность больше некому. Можно бесконечно долго ждать счастливого случая, но так и не купить выигрышный билет. Можно скинуть всю ответственность на ближний круг, который «мешает» работать. Помните, кроме вас и вашего внутреннего нежелания двигаться к цели, у вас больше нет врагов.

6. Бесплодные мечтания

Либо вы мечтаете, либо встаете с дивана и делаете – большего не дано. Это правило настолько простое, что многие неудачники не верят в его эффективность, и зря. Бесконечное планирование и обдумывание целей, красивые разговоры на тему «как бы мне хотелось» — пшик для вселенной! Чтобы цель материализовалась, придется приложить конкретные усилия.

7. Добровольное самоограничение

Неудачникам свойственно полагать, будто чужой успех – заслуга большого ума, специфических талантов или невероятной внутренней силы духа, которая дана не каждому. Мол, повезло какому-то Ивану, у него гениальные аналитические способности, а вам от природы не дано. Правда в том, что человек сам накладывает на себя ограничения, сам определяет степень своих возможностей. Либо вы разрешаете себе достигать высот и развиваться, либо ставите клеймо «бесталанного».

8. Нежелание развиваться

Прекратить участвовать в собственном развитии – худшее, что может сделать неудачник. Лидер знает, формального образования недостаточно в условиях современных реалий. Мир динамичен, факты переменчивы, знания постоянно дополняются, а потому нужно вкладывать в себя и свой потенциал. Развивайте свой талант, совершенствуйте полученные навыки, учитесь мыслить критично и свободно от ограничивающих стереотипов и предрассудков. Это залог успеха!

9. Отсутствие благодарности

Высокомерие, эгоизм и внутренняя гордыня служат проявлением неблагодарного человека, который не понимает истинной сути вещей. Такой не может провести связи между собой и окружающим миром, ему чужды общечеловеческие ценности. Неудачники отказываются видеть в окружении свое продолжение, отказывают в благодарности людям, которые сыграли в их достижениях не последнюю роль, и потому обречены остаться один на один со своей гордыней.

Возможно, в некоторых пунктах вы отыскали себя. Не отчаивайтесь, изменить жизнь можно прямо сейчас, если перестать подпитывать вредные привычки и задаться целью развить внутренний потенциал. Поверьте, он есть у каждого!

Текст: Flytothesky.ru