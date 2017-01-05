Большинство из нас испытали (или до сих пор испытывают) в какой-то момент в жизни не совсем идеальные условия проживания. Существует немало факторов, которые могут расстраивать: шумные соседи, неудачный район или просто чувство одиночества в своей тихой однокомнатной квартире. Однако если не учитывать финансовый вопрос, каким бы могло выглядеть ваше идеальное жизненное пространство? Исходя из предпочтений и социальных привычек каждого знака, можно составить список вариантов. Будет ли вам комфортнее жить в одиночку или в доме, полном людей? Нужна ли вам энергия большого города или предпочитаете загородный коттедж?





1. Овен

Овен будет отлично себя чувствовать в доме, который никогда не спит. Он обожает быть возле людей и чувствовать активный жизненный ритм. Чем больше соседей, тем веселее. Так как Овен весьма коммуникабелен и подвижен, он всегда будет подпитываться от их энергии для поддержания своего образа жизни.

2. Телец

Комфорт является наиболее важным для Тельца. Его жизненное пространство должно быть заполнено людьми и вещами, которые максимально для него удобны. Ему все равно где жить: в центре города или в сельской местности. Для Тельца чувство безопасности и покоя всегда имеет первостепенное значение.

3. Близнецы

Близнецы предпочитают жить в центре большого города. Это дает им много возможностей для общения с широким кругом людей. Живут ли они одни или арендуют квартиру с другими людьми – значения не имеет; Близнецам важно понимание, что жизнь в городе обеспечивает им свободу делать все, что они хотят в данный момент.

4. Рак

Жизнь в одиночку – это не для Рака. Он должен быть окружен друзьями, семьей и близкими, чтобы чувствовать себя целиком и полностью счастливым. Ему комфортно жить в одном месте в течение длительного времени, и нередко он остается на всю жизнь в том же самом городе, где родился и вырос.

5. Лев

Льву нужен дом, идеально оборудованный для шумных вечеринок и светских раутов: большая гостиная, хорошо укомплектованный бар, удобные диваны и кресла для гостей и т.д. Этот знак любит принимать публику и организовывать незабываемые мероприятия.

6. Дева

Дева была бы счастлива проживать в городе с большим количеством культурных и просветительских мест. Она запросто может жить как самостоятельно, так и с соседом или партнером. Если вокруг Девы слишком много людей, она начинает нервничать и испытывать дискомфорт. Кроме того, большое количество людей означает больше беспорядка, что для Девы недопустимо и неприемлемо.

7. Весы

Весы – это очень адаптируемые люди, потому могут жить, где угодно, и ладить со всеми. В целом, они предпочитают жить с людьми, нежели одни, но более важными для Весов будут просто удобные условия для проживания. Неприглядная квартирка в заброшенной части города – это не их вариант.

8. Скорпион

У Скорпиона есть два варианта: жить в одиночку или жить со своим партнером. Этот знак слишком погружен в себя и скрытен, чтобы выносить кого-либо чужого в своем личном пространстве. Он также может выбрать дом в отдалении, чтобы обеспечить себе некое подобие уединения и спокойствия.

9. Стрелец

Стрельцу вполне удобно жить практически в любых условиях, но только до тех пор, пока он является лидером в доме и может диктовать свои правила. Обитает ли Стрелец в частном доме, делит ли квартиру с соседями или живет сам, он должен контролировать все происходящее самостоятельно, поскольку считает это единственно правильным поведением.

10. Козерог

Козерогу стоит избегать жить с другими людьми, если он не очень хорошо их знает. Ему нужно личное пространство и спокойная домашняя обстановка, в которую он может вернуться после работы и отдохнуть. Ему не нравится жить слишком далеко от города, но и в самом его центре Козерогу вряд ли будет удобно из-за шума и активного движения.

11. Водолей

Водолею нужно быть среди людей, потому он отлично отнесется к варианту с соседями по квартире, но предпочтет все же лучшего друга, родственника или партнера. Он любит заботиться о других и наблюдать за их жизнью, потому не против свить себе уютное гнездо со всеми своими близкими людьми, чтобы быть абсолютно довольным.

12. Рыбы

Будучи чувствительным и уязвимым человеком, этот знак стремится жить в одиночку, чтобы иметь спокойное и надежное убежище. С другой стороны, Рыбам нужна энергетическая подпитка и мотивация от окружающих их людей, поэтому городская жизнь или вариант проживания с энергичным, но спокойным соседом тоже может подойти Рыбам.

Текст: Flytothesky.ru