



Расторжение брака – одно из наиболее драматичных и стрессовых событий в жизни семейной пары. Сопровождается оно не только разделом совместно нажитого скарба, но и сильной эмоциональной встряской, связанной с разрушением привычного жизненного уклада, взваливанием партнерами на плечи друг друга накопившихся претензий, обид и пережитых разочарований.

За разводом естественным ходом следует этап адаптации, который и мужчины, и женщины переживают по-разному. Эту статью мы посвятим разрушению укоренившихся мифов относительно поведения мужчин после развода. Так ли легко сильному полу пережить разрыв отношений, начав жить с чистого листа?

Мужчина после развода: разрушение мифов

Миф 1. «Мужчины легче переживают кризис разрыва»

Если инициатором развода выступила женщина, о какой «легкости» может идти речь, когда он не был к этому готов? Ну а если мужчина сам принял решение, как минимум чувство вины ему гарантированно, особенно если у пары были дети. Ко всему добавьте общественное осуждение и отсутствие поддержки со стороны, которые в разы усугубляют и без того сильную депрессию.

Очевидно, что мужчины далеко не так беззаботны, какими кажутся со стороны. Они нуждаются в психологической поддержке гораздо сильнее женщины потому, что не умеют самостоятельно справляться с эмоциями, не умеют ими управлять. Именно поэтому они прибегают к алкоголю, устраивают мордобой или с головой уходят в работу. Из-за неумения освобождаться от негатива через «сопли и слезы».

Ко всему прочему, ему приходится теперь уже в одиночку справляться с бытовыми хлопотами, заново обживать пространство, если приходится жить в другом месте. Т. о. этап адаптации женщины после развода происходит более сумбурно и выражено эмоционально, на полное восстановление ей требуется около года. Тогда как мужчина держит все в себе, и потому процесс «выздоровления» затягивается до 2-х и более лет.

Миф 2. «Развод – это долгожданная свобода для мужчины»

Существует еще такой миф, будто мужчины стремятся избавиться от семьи и связанных с ней обязательств, чтобы вернуть давно забытый вкус свободы, уйти с головой в новые «половые» связи, делать все, что душе захочется. Однако на деле «свобода» оказывается не такой привлекательной, какой рисовало ее воображение. Новые женщины мало чем отличаются друг от друга, попойки с друзьями не оправдывают возложенных на них ожиданий, зато отсутствие прежнего уровня эмоциональной и физической близости, «домашнего» уюта и комфорта больно сказывается на мироощущении.

В реальности многие мужчины, познавшие вкус семейного очага, не стремятся к полной свободе и автономности, потому не уходят в никуда. Либо у него все тщательно продуманно и взвешено, а разрыв – лишь повод уйти к другой. Либо он будет продолжать участвовать в спектакле, который его не устраивает, из соображений «привычно, комфортно и сыто».

Миф 3. «Разведенный – снова холостой!»

Вы, правда, думаете, что женщины при виде разведенного мужчины готовы биться на жизнь, только бы заполучить столь «лакомый кусочек»? Мол, разведенкам с детьми тяжелее устроить личную жизнь, зато мужчинам – всегда рады? Это не так. Только что разведенный мужчина обычно никому не интересен, потому что в глазах слабого пола он выглядит либо подлецом («бросил жену с детьми!»), либо ненормальным («с ним явно не все в порядке, раз она ушла»). А еще такой требует слишком много любви и понимания, тогда как серьезных отношений не хочет. Мало кто из женщин готов к роли «няньки» или «спасательной жилетки»…

Другое дело, когда спустя месяцы окружение мужчины начинает активно его женить, атакуя самыми разными предложениями. Жертва изобилия желает только одного – спокойной жизни и тихой гавани, ему не хочется попасть в тот же переплет, который приходится так болезненно переживать. А когда он, наконец, «созревает» для серьезных отношений, подходящие кандидатуры развеиваются как дым. Вот он, порочный круг!

Что потом? Статистика говорит, что около 60% мужчин все-таки женятся повторно в ближайшие 2-5 лет, обзаводясь новым потомством. Естественно, в их семьях проблем не становится меньше, однако с возрастом и опытом прибавляются терпение и мозги. Остальные создают пару в чуть более позднем возрасте. Набив свои шишки, они уже знают, какую женщину искать.

Текст: Flytothesky.ru