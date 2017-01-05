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7 крутых трюков, когда вам стало ну очень скучно

06.01.2017 15:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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1. Сложите рубашку из купюры.

7 крутых трюков, когда вам стало ну очень скучно
2. Всегда хотели стать уличным художником? Детская книжка подскажет как остаться инкогнито:

7 крутых трюков, когда вам стало ну очень скучно

3. А вот интересный фокус со старыми дисками:

7 крутых трюков, когда вам стало ну очень скучно

4. Все знают, как делать собаку, но черепаха и козел — намного круче!

7 крутых трюков, когда вам стало ну очень скучно

5. Удивите друзей суперспособносью мгновенно замораживать воду:

7 крутых трюков, когда вам стало ну очень скучно

7 крутых трюков, когда вам стало ну очень скучно

6. Зажгите спичку одной рукой.

7 крутых трюков, когда вам стало ну очень скучно

7. Сделайте из полотенца… курицу.

7 крутых трюков, когда вам стало ну очень скучно

 
 
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1. Сложите рубашку из купюры. 2. Всегда хотели стать уличным художником? Детская книжка подскажет как остаться инкогнито: 3. А вот интересный фокус со старыми дисками:...

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