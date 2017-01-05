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7 крутых трюков, когда вам стало ну очень скучно
06.01.2017 15:54 — Калейдоскоп | Flytothesky
1. Сложите рубашку из купюры.
3. А вот интересный фокус со старыми дисками:
4. Все знают, как делать собаку, но черепаха и козел — намного круче!
5. Удивите друзей суперспособносью мгновенно замораживать воду:
6. Зажгите спичку одной рукой.
7. Сделайте из полотенца… курицу.
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1. Сложите рубашку из купюры. 2. Всегда хотели стать уличным художником? Детская книжка подскажет как остаться инкогнито: 3. А вот интересный фокус со старыми дисками:...
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