



Сколько еще женщин должны пройтись по твоей самооценке, вынести тебе мозг своими капризами и истериками, чтобы ты понял, наконец, что наступаешь на те же «грабли»? Очередная красотка с красивым бюстом, горой немыслимых претензий и жаждой разрушить твою жизнь. Стоп. Тебе не кажется, что круг замкнулся, и пора менять правила?

Если ты устал от изматывающих душу отношений, но все еще надеешься встретить женщину своей мечты, наш список как раз для тебя. Читай топ-10 принцесс, которым нет места в твоей жизни. И, быть может, у тебя появится шанс встретить ту самую. Кто же возглавляет список 10-ти коварных дьяволиц?

1. Спящая красавица

Воспитанная на любовных романах с неизменным хеппи-эндом, а также семьей, которая внушила ей королевскую самооценку, эта девушка ждет не иначе как прекрасного принца. Красивые романтические свидания, катание на лошадях по королевскому пляжу и мужчина, который преданно исполнит любое желание. Эта девица не знает ни тяжелого труда, ни оплаты счетов, ни ухода за больным ребенком. Как бы ты не старался воплотить ее иллюзии в жизнь, ты всегда будешь недостаточно хорош, потому что реальная жизнь далека от сказки.

2. Мученица башни

У нее уже были отношения, оставившие ей болезненные шрамы, потому она потеряла уверенность во всех мужчинах разом и не спешит повторять ошибок прошлого. Как ни странно, эта девушка будет с удовольствием флиртовать с тобой, подавая недвусмысленные сигналы о сближении. Но как только ты нажмешь на газ, она пропадет из горизонта, сетуя на отсутствие времени. Сближение-отдаление будут чередоваться с завидным постоянством, напоминая игру в «кошки-мышки». Если тебя устраивает статус «мальчик динамо» или «личный психотерапевт», ты на правильном пути, а по-хорошему – отпусти даму разбираться с собственным прошлым.

3. Финансистка

В уме такой барышни крупными буквами светится только одна фраза – «деньги». Сколько ты тратишь на нее, покупаешь ли цветы, машины, изумруды, возишь ли на Бали? Будь уверен, она ведет тщательный подсчет каждому потраченному пенни из твоего кармана. Такая девушка изначально уверенна, что ее любовь дорогого стоит, что она заслуживает мультимиллионера, а все вокруг должны работать на ее высочество. О высоких чувствах и речи быть не может, она в любой момент предпочтет тебе того, чьи «подарки» окажутся дороже и перспективнее.

4. Настоящая стерва

Согласись, она зацепила тебя своей королевской осанкой, умением плевать на мнение окружающих, идти по головам и получать удовольствие? Поначалу такой коктейль кажется привлекательным: безупречный стиль, высокие стандарты, никаких «телячьих нежностей» и много здорового цинизма. Но будь готов к тому, что ее высокие запросы касаются всего и тебя особенно. Готов ли ты к постоянной критике, замечаниям и презрительным усмешкам в адрес твоих способностей? Конкурировать и соперничать с той, которая априори должна поддерживать…

5. Сахарная липучка

Красотка покорила тебя своей заботливой простотой, нежностью, умением самоотверженно любить. Но как только ты спросишь, за что тебе послали такое счастье, как весь ее «сахар» попрет против тебя. «Дорогой, а как сильно ты меня любишь?» «Я такая уродина, почему ты все еще со мной?» «Что значил этот твой взгляд?» «Что ты думаешь о наших отношениях?» И еще тысячи подобных вопросов. Она будет названивать тебе на работу и строчить смс с признаниями в любви, считать, что она не заслуживает тебя, после чего устраивать целое светопреставление. И все из-за глубокой неуверенности в себе, заложенной в детстве. Подумай, как долго ты продержишься?

6. Мамочка

Материнские инстинкты такой дамочки сильнее здравого смысла, потому она ищет себе в партнеры инфантильного мужчину, не способного реализоваться как личность? Позиция «мамочки» в отношения дает девушке право полного контроля над тобой: что ты ешь, как одеваешься, где работаешь, кто твои друзья? Она везде сунет свой нос и сделает по-своему, а твои попытки добиться хотя бы минимальной автономии в границах личного пространства натолкнуться на полное непонимание и откровенный шантаж. «Ты уйдешь с этой работы или секса не будет!» Отчасти это удобно (никакой ответственности), с другой стороны, ты уже понял, кто будет главным в вашей семье.

7. Вечная кокетка

Даже если ты не был особо ревнив, такая женщина даст повод кардинально пересмотреть свои взгляды. «Ахи» и «вздохи» противоположного пола для нее как воздух, которым она дышит. Чем больше мужчин удалось покорить, чем больше комплиментов сорвать, тем лучше она себя чувствует. Моногамные отношения никогда не будут цениться ею так сильно, как новые поклонники, которых она еще не покорила. И все потому, что у нее сносит крышу от опьяняющего ощущения власти над мужчинами. Готов надеть на себя рога?

8. Охотница

Основная цель такой дамочки – поскорее впрыгнуть в белое платье, обмотаться 3-х метровой фатой и под вальс Мендельсона затащить тебя «браковаться». А все потому, что ее время давно пришло! Подружки замужем и нянчат десяток детей, а она в старых девах ходит. Ты оказался той самой «приличной партией», тем, кто клюнул первый. Придержи коней и увидишь восстание ведьмы во всей красе!

9. Матерая эгоистка

В отношениях с ней не будет никакого «мы», «общие планы» или «равноправие». Она привыкла играть главные роли, срывать внимание аудитории и быть центром вселенной, а потому именно тебе придется примерить на себя роль ее папочки. Готовься исполнять любые сумасбродные капризы, окружать «ребенка» неистощимым запасом заботы и тепла, позволять ей ездить у себя на шее. Истерики, скандалы – все это будет по-крупному. И терпению придет конец только тогда, когда ты вспомнишь, что тоже человек со своими желаниями и чувствами.

10. Воинственная мужененавистница

«Все мужчины – идиоты, ослы и свиньи!» — главный девиз такой принцессы. Может, ее кто-то серьезно обидел в детстве, что вылилось в неоправданную жестокость к противоположному полу, а может, она впитала ген ненависти с молоком матери. Так или иначе, она ненавидит мужчин всем своим нутром и не готова мириться с обратным. Если такая «фея» еще не стала фригидной феминисткой или лесбиянкой, у тебя есть шанс побороться с ее комплексами. Хотя наш совет – беги и не оборачивайся, пока тебя не сожгли на праведном костре инквизиции.

Кого же теперь выбирать? Сохрани энтузиазм для девушки, которая видит дальше твоей внешности или набитого кошелька, с которой естественно и приятно быть самим собой. И удачи!

Текст: Flytothesky.ru