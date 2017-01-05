|
Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!
06.01.2017 19:05 — Калейдоскоп | Flytothesky
Ароматизированный бисквитный торт с масляным кремом создаем в нежно-романтическом стиле, отдавая преимущество розовому и объемным цветам из мастики. Всего два коржа, густая прослойка, пропитанная желированной глазурью верхушка и немного хрупких декораций. Итак, приступаем!
Ингредиенты для формы диаметром 15 см:
— мука в/с — 180 г;
Приготовление:
1. Яйца взбиваем с сахаром до воздушной пены — для работы подходит как миксер, так и венчик.
2. Заранее распущенные на огне и остуженные до теплого состояния 70 г сливочного масла вливаем в миску. Продолжаем взбивание.
3. Этот бисквитный торт пропитываем нотами алкоголя — вливаем пару капель кондитерского концентрата с ромовым запахом.
4. Просеиваем, насыщая кислородом, смешанную с разрыхлителем муку. Замешиваем однородное бисквитное тесто без единого комка.
5. Наполняем емкость вязкой мучной массой и на полчаса ставим в уже разогретую духовку. Выпекаем наш бисквит при температуре 180 градусов, готовность проверяем, проколов лучиной мякиш. Шпажка должна остаться сухой.
6. Тем временем занимаемся следующими обязательными для любого торта составляющими — делаем крем. Растираем мягкое, податливое масло с сахарной пудрой и каплей пищевого красителя красного цвета. Советуем не заменять пудру сахаром, даже мелким, чтобы добиться очень тонкой, нежной фактуры.
7. В розовый масляный крем опускаем пару капель ароматизатора «Ром». Энергично размешиваем и ставим на полку холодильника для уплотнения.
8. Третий важный состав — цветная глазурь. На водяной бане растапливаем обломки белого шоколада (95 г, 5 г оставим для крошки). В отдельной посуде соединяем желатин и 40 мл воды, после набухания (примерно через 10 минут) желатиновый раствор также прогреваем на водяной бане (не допуская кипения!).
9. К растаявшему шоколаду вливаем желатин-раствор, мизерную порцию красителя. Хорошенько перемешиваем до однотонного и более интенсивного чем у масляного крема оттенка.
10. Испеченный корж выкладываем, перевернув «с ног на голову», охлаждаем. В таком виде бисквит не осядет и останется высоким.
11. Разрезаем на две одинаковые заготовки.
12. Пропитываем обе части сладкой водой или сладким чаем, один из коржей — основу покрываем холодным кремом.
13. На розовое «полотно» накладываем верхний бисквитный корж. Поливаем глянцевой глазурью, которая по краям стечет, застынет и слегка пропитает воздушный мякиш.
14. Центр засыпаем мелкой шоколадной стружкой, декорируем фигурками из мастики — держим в холодильнике.
Домашний бисквитный торт с масляным кремом готов!
Текст и фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ароматизированный бисквитный торт с масляным кремом создаем в нежно-романтическом стиле, отдавая преимущество розовому и объемным цветам из мастики. Всего два...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии