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Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

06.01.2017 19:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Ароматизированный бисквитный торт с масляным кремом создаем в нежно-романтическом стиле, отдавая преимущество розовому и объемным цветам из мастики. Всего два коржа, густая прослойка, пропитанная желированной глазурью верхушка и немного хрупких декораций. Итак, приступаем!

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

Ингредиенты для формы диаметром 15 см:

— мука в/с — 180 г;
— яйца — 2 шт.;
— сахар — 70 г;
— сливочное масло — 150 г + 70 г растопленного;
— разрыхлитель — 7 г;
— белый шоколад — 100 г;
— сахарная пудра — 50 г;
— желатин — 10 г;
— пищевой краситель;
— ароматизатор «Ром»;
— декор из сахарной мастики.

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

Приготовление:

1. Яйца взбиваем с сахаром до воздушной пены — для работы подходит как миксер, так и венчик.

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

2. Заранее распущенные на огне и остуженные до теплого состояния 70 г сливочного масла вливаем в миску. Продолжаем взбивание.

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

3. Этот бисквитный торт пропитываем нотами алкоголя — вливаем пару капель кондитерского концентрата с ромовым запахом.

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

4. Просеиваем, насыщая кислородом, смешанную с разрыхлителем муку. Замешиваем однородное бисквитное тесто без единого комка.

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

5. Наполняем емкость вязкой мучной массой и на полчаса ставим в уже разогретую духовку. Выпекаем наш бисквит при температуре 180 градусов, готовность проверяем, проколов лучиной мякиш. Шпажка должна остаться сухой.

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

6. Тем временем занимаемся следующими обязательными для любого торта составляющими — делаем крем. Растираем мягкое, податливое масло с сахарной пудрой и каплей пищевого красителя красного цвета. Советуем не заменять пудру сахаром, даже мелким, чтобы добиться очень тонкой, нежной фактуры.

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

7. В розовый масляный крем опускаем пару капель ароматизатора «Ром». Энергично размешиваем и ставим на полку холодильника для уплотнения.

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

8. Третий важный состав — цветная глазурь. На водяной бане растапливаем обломки белого шоколада (95 г, 5 г оставим для крошки). В отдельной посуде соединяем желатин и 40 мл воды, после набухания (примерно через 10 минут) желатиновый раствор также прогреваем на водяной бане (не допуская кипения!).

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

9. К растаявшему шоколаду вливаем желатин-раствор, мизерную порцию красителя. Хорошенько перемешиваем до однотонного и более интенсивного чем у масляного крема оттенка.

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

10. Испеченный корж выкладываем, перевернув «с ног на голову», охлаждаем. В таком виде бисквит не осядет и останется высоким.

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

11. Разрезаем на две одинаковые заготовки.

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

12. Пропитываем обе части сладкой водой или сладким чаем, один из коржей — основу покрываем холодным кремом.

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

13. На розовое «полотно» накладываем верхний бисквитный корж. Поливаем глянцевой глазурью, которая по краям стечет, застынет и слегка пропитает воздушный мякиш.

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

14. Центр засыпаем мелкой шоколадной стружкой, декорируем фигурками из мастики — держим в холодильнике.

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

Домашний бисквитный торт с масляным кремом готов!

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

Бисквитный торт с масляным кремом — пальчики оближешь!

Текст и фото: Flytothesky.ru

 
 
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Ароматизированный бисквитный торт с масляным кремом создаем в нежно-романтическом стиле, отдавая преимущество розовому и объемным цветам из мастики. Всего два...

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