Ароматизированный бисквитный торт с масляным кремом создаем в нежно-романтическом стиле, отдавая преимущество розовому и объемным цветам из мастики. Всего два коржа, густая прослойка, пропитанная желированной глазурью верхушка и немного хрупких декораций. Итак, приступаем!





Ингредиенты для формы диаметром 15 см:

— мука в/с — 180 г;

— яйца — 2 шт.;

— сахар — 70 г;

— сливочное масло — 150 г + 70 г растопленного;

— разрыхлитель — 7 г;

— белый шоколад — 100 г;

— сахарная пудра — 50 г;

— желатин — 10 г;

— пищевой краситель;

— ароматизатор «Ром»;

— декор из сахарной мастики.





Приготовление:

1. Яйца взбиваем с сахаром до воздушной пены — для работы подходит как миксер, так и венчик.





2. Заранее распущенные на огне и остуженные до теплого состояния 70 г сливочного масла вливаем в миску. Продолжаем взбивание.





3. Этот бисквитный торт пропитываем нотами алкоголя — вливаем пару капель кондитерского концентрата с ромовым запахом.





4. Просеиваем, насыщая кислородом, смешанную с разрыхлителем муку. Замешиваем однородное бисквитное тесто без единого комка.





5. Наполняем емкость вязкой мучной массой и на полчаса ставим в уже разогретую духовку. Выпекаем наш бисквит при температуре 180 градусов, готовность проверяем, проколов лучиной мякиш. Шпажка должна остаться сухой.





6. Тем временем занимаемся следующими обязательными для любого торта составляющими — делаем крем. Растираем мягкое, податливое масло с сахарной пудрой и каплей пищевого красителя красного цвета. Советуем не заменять пудру сахаром, даже мелким, чтобы добиться очень тонкой, нежной фактуры.





7. В розовый масляный крем опускаем пару капель ароматизатора «Ром». Энергично размешиваем и ставим на полку холодильника для уплотнения.





8. Третий важный состав — цветная глазурь. На водяной бане растапливаем обломки белого шоколада (95 г, 5 г оставим для крошки). В отдельной посуде соединяем желатин и 40 мл воды, после набухания (примерно через 10 минут) желатиновый раствор также прогреваем на водяной бане (не допуская кипения!).





9. К растаявшему шоколаду вливаем желатин-раствор, мизерную порцию красителя. Хорошенько перемешиваем до однотонного и более интенсивного чем у масляного крема оттенка.





10. Испеченный корж выкладываем, перевернув «с ног на голову», охлаждаем. В таком виде бисквит не осядет и останется высоким.





11. Разрезаем на две одинаковые заготовки.





12. Пропитываем обе части сладкой водой или сладким чаем, один из коржей — основу покрываем холодным кремом.





13. На розовое «полотно» накладываем верхний бисквитный корж. Поливаем глянцевой глазурью, которая по краям стечет, застынет и слегка пропитает воздушный мякиш.





14. Центр засыпаем мелкой шоколадной стружкой, декорируем фигурками из мастики — держим в холодильнике.





Домашний бисквитный торт с масляным кремом готов!









Текст и фото: Flytothesky.ru