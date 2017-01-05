



Не воспримите эти плюсы неверно: никто не собирается утверждать, что служебный роман будет удивительным опытом и райским наслаждением; ведь все мы неоднократно слышали о том, что недопустимо смешивать работу с удовольствием. Но все же в этом есть и что-то позитивное. Например, хотели ли вы когда-нибудь, чтобы ваш партнер понимал вас буквально с полуслова?

Рабочее время отнимает у нас существенный кусок жизни, а порой даже становится нашей второй жизнью. Так кто же сможет понять вас лучше, как не коллега, который ежедневно тянет такую же рабочую лямку рядом с вами? Возможно, это не такая уж и бесперспективная идея найти баланс личной и профессиональной жизни именно на работе.

1. Вы отлично понимаете, что такое рабочий стресс

Нет ничего более отчуждающего и отталкивающего в отношениях, нежели неумение (или нежелание) слышать и понимать друг друга. Когда ваш партнер попросту не воспринимает факт того, что у вас банальный рабочий стресс, то это никак не поспособствует укреплению вашего союза. А вот тот, кто выполняет ту же работу, что и вы, несомненно, будет с вами и на одной волне, и в одной лодке.

2. Вы знаете расписание и график друг друга

Если вы оба работаете в стандартном режиме с 9 до 18, то проводите максимум времени вместе. Если один из вас работает посменно, то это даже романтично встречаться в разное время и пытаться урвать для свидания пару лишних минут. А если вы оба трудитесь в разные смены, то выходные и будни у вас сливаются, а попытки пересечься превращаются в занятный квест. Такой вызов может только оживить и разнообразить любые отношения.

3. Вопрос «Как прошел день?» уже не звучит дежурно, а имеет довольно обширный контекст

Скорее всего, здесь пояснения вообще излишни. Когда вас спрашивает о пройденном дне человек, понимающий, что это для вас значит, то это очень приятно и значимо. Вы можете об этом поговорить более детально, а не отделываться не менее дежурным ответом «Все нормально». Иногда в конце дня так важно выговориться, особенно тому человеку, который говорит с вами на одном языке и даже использует одинаковый профессиональный сленг.

4. Вы можете ходить на корпоративные вечеринки вместе

Да-да, бесплатные закуски, напитки и много общения! В офисных вечеринках, когда сотрудники приходят без своих партнеров, нет ничего ужасного, но иногда так не хочется добираться домой одной или одному посреди ночи, да еще и через весь город. Представьте себе, как здорово, когда на любом внутреннем мероприятии вы можете быть вместе, как неотъемлемая часть уже сложившегося социального круга.

5. У вас есть общий оппонент в лице злого босса или токсичного коллеги

Наличие общего оппонента – это, безусловно, мощный фактор, связывающий людей. Очень многие сетуют на то, что партнеры слушают их вполуха, когда они жалуются на несправедливость начальства или неадекватность некоторых коллег, не говоря уж о том, что прочие рабочие проблемы партнерам тоже непонятны и далеко не всегда интересны. Зато как здорово поговорить об этом с тем, кто действительно знает, о чем речь, и полностью вас поддерживает.

Проверенного и безотказного рецепта для идентификации своего идеального партнера, конечно же, нет. Точнее его попросту не существует. В этом вопросе слишком много переменных величин. Однако не стоит отказываться от возможности завести служебный роман просто потому, что это якобы нехорошо. Да, вполне могут возникнуть проблемы, связанные с совместной работой, но также и не исключено, что именно совместная работа позволит вам встретить «своего» человека.

Текст: Flytothesky.ru