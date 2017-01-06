Все трудности, проблемы и препятствия разные знаки зодиака решают по-своему, причем каждого из них можно назвать «профессионалом» в той или иной сфере. То, что для одних кажется вселенским горем, для других выглядит как мелкая неприятность. Существуют определенные моменты, которые превращают нас либо в полную моральную развалину, либо дают нам возможность быть своим собственным супергероем. С чем же справляется лучше всего каждый знак?





1. Овен

Отказ от чего-либо. Овен любит брать на себя ответственность и полный контроль над своей жизнью, потому он без особых проблем отпускает те вещи, которые не приносят ему пользу. Это может быть что угодно: отказ от вредных привычек, от плохой работы или прекращение дружбы или отношений с токсичными людьми.

2. Телец

Самообладание, когда вокруг хаос. Телец обладает уникальной способностью оставаться собранным и сосредоточенным даже тогда, когда все и вся вокруг него, кажется, разваливается на части и превращается в один сплошной беспорядок. Телец этого терпеть не может, но переживает ситуацию с достоинством и даже некоторой отрешенностью.

3. Близнецы

Конфликт. Близнецы лучше всего умеют улаживать конфликты, нежели любой другой знак. Они рассматривают разногласия как возможность озвучить собственную точку зрения и внимательно выслушать собеседника, не срываясь на скандал или оскорбления.

4. Рак

Болезнь близкого человека. Раки – это прирожденные опекуны и сиделки и делают это максимально тактично и эффективно. Там, где другие раздавлены стрессом и горем, Раки будут сохранять спокойствие, а также с любовью и от всего сердца поддерживать тех, кто нуждается в их внимании, поддержке и помощи.

5. Лев

Безвыходные и патовые ситуации. Случаются такие пренеприятные и расстраивающие моменты, когда кажется, что шансов больше не осталось, что успеха уже не добиться, а все двери давно и плотно закрылись. Льва это не пугает – он всегда знает, как изменить ситуацию и заставить её работать в свою пользу. Этот знак неизменно придерживается правила «Где есть желание, появится и возможность».

6. Дева

Кризис. Особенно тот, который задевает близких Деве людей. Этот знак сохраняет завидное спокойствие во время кризисных времен, а еще Дева всегда точно знает, что нужно делать, чтобы это пережить. Как правило, они тихие и тонкие люди, но внутри Дев живет мощная сила.

7. Весы

Новая социальная ситуация. Новая работа, смена школы или вечеринка с массой незнакомых людей – в таких ситуациях Весы вообще не видят никаких проблем. Они любят задействовать все свои социальные навыки, чтобы заинтересовать людей и устранить всяческую неловкость в общении.

8. Скорпион

Когда жизнь рушится. Каждый человек сталкивается с травматическими моментами в жизни, когда кажется, что мир вокруг них разлетается на куски. Независимо от того, насколько плачевными выглядят дальнейшие перспективы, Скорпион всегда найдет способ перестроить свою жизнь в лучшую сторону и сделать её более полноценной.

9. Стрелец

Пугающие ситуации. Стрелец безошибочно угадывает, как правильно справляться с ситуациями, которые являются довольно страшными или даже по-настоящему опасными. У них срабатывает их удивительная интуиция и умение видеть развитие событий с позитивной стороны. Кроме того, они любят быстренько разделываться со всеми неприятностями.

10. Козерог

Огромная загрузка. Козероги ухитряются работать в таком темпе, который бы загнал большинство из нас на больничную койку с нервным истощением. Они любят вызовы, процессы в развитии и чувство эффективного завершения множества задач и обязанностей.

11. Водолей

Состояние разбитости. Болезнь. Напряженность в семье. Финансовые неприятности. Драматические отношения. Сколько бы подобных проблем на него не свалилось, Водолей всегда может полностью их просканировать и понять, что все завершится хорошо и в конечном итоге будет в полном порядке.

12. Рыбы

Потеря работы. Врожденная способность Рыб лениво плыть по течению приучила их отлично адаптироваться ко всем изменяющимся условиям, в том числе и самым неожиданным. Даже когда вещи выглядят особенно мрачными, Рыбы могут размеренно шевелить плавниками и дальше, не сомневаясь, что все в результате сработает, как положено.

Текст: Flytothesky.ru