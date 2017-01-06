



Человек сам формирует свою реальность с помощью постоянно прокручиваемых мыслеформ и сделанных им выборов. Но одно дело жить осознанно, управляя своими чувствами и поступками, а другое – пассивно вариться в котле негативных переживаний, навлекая на свою голову неудачу за неудачей. Как выбраться на позитивную волну, перестав фокусироваться на плохом в своей жизни? Можно ли побороть склонность к негативному мышлению, просто изменив старые привычки?

Представляем 12 советов, как справиться с негативным мышлением

1. Долой ворчунов и циников

Постоянное нытье и жалобы на жизнь – не данность, но вирус, который лучше обходить десятой дорогой. Сложности и неудачи нужны хотя бы для того, чтобы мы ценили яркие моменты жизни, а также открывающиеся перед носом возможности. Меньше ворчите и хандрите, общайтесь с позитивно настроенными людьми.

2. Прекратите раздувать катастрофы

Единичный случай – далеко не правило, потому хватит все обобщать. Не прошли собеседование? Так не будет всегда. Бросил любимый? Просто вам вместе не по пути, это не повод закрывать сердце на замок. Расценивайте неудачу как исключение из правил или полезный урок, в конце концов, судьбе виднее, что сделает вас счастливым в будущем.

3. Станьте наблюдателем

Очень часто голову забивают депрессивные мысли, мы начинаем все видеть в негативном свете. Это плохо, то плохо, все плохо! Но откуда вам знать истинную ценность вещей? Перестаньте быть судьей и на все клеить ярлыки, превратитесь в зрителя и начните наблюдать. Реальность не так плоха, как кажется, если перестать оценивать.

4. Кормите мозг полезной информацией

Пичкая себя мусором, не стоит удивляться, откуда столько негатива внутри. Поток лженовостей, глупая реклама и яд из популярных ток-шоу – все это влияет на качество жизни и внутреннее самоощущение. Перестаньте кормить себя отравой! Относитесь к информации более избирательно, выбирая только то, что развивает и вдохновляет.

5. Начните вести дневник

Понять войну, которая твориться у вас в голове, помогут ежедневные записи собственных мыслей и чувств. Просто попробуйте записывать все то, что заставляет вас чувствовать себя несчастным в течении дня, а затем отыщите причину, которая порождает эти мысли.

6. Ищите плюсы в минусах

Чтобы с вами не случалось, не смотрите на ситуацию однобоко! В каждом негативном моменте есть свои достоинства. Благодаря пережитому негативному опыту вы смогли найти верных друзей и свернуть туда, куда всегда мечтали. Проигрыш на деле часто оборачивается выигрышем, главное, знать, на что смотреть.

7. Смейтесь от души

Самое лучшее терапевтическое средство от всех проблем – это искренний и звонкий смех, поэтому не отказывайте себе в этом удовольствии. Чаще смотрите комедии, читайте сказки, шутите с друзьями и просто подмечайте юморные ситуации в жизни, они помогут притянуть в свой мир еще больше позитивной энергии.

8. Практикуйте осознанное дыхание

Чтобы очистить мозг от негативных мыслей, лучше выйти на свежий воздух и немного подышать. Практика осознанного дыхания предполагает медленное вдыхание и выдыхание воздуха через легкие с абсолютной концентрацией внимания на процессе. Выдыхая, старайтесь представить, что вы освобождаете тело от негативных переживаний и тяжести, это важно!

9. Займитесь медитацией

В течение дня довольно трудно контролировать весь мыслительный процесс и уж тем более изолировать себя от внешних источников раздражения, поэтому снять дневное напряжение поможет медитация. По приходу домой полежите в тишине хотя бы 30 минут, расслабив все свое тело, убрав мышечные зажимы и приглушив шум мыслей.

10. Отработайте травмы прошлого

Часто причины негативного восприятия окружающей действительности лежат глубоко в прошлом. Например, женщину бросил мужчина, и теперь она ненавидит весь мужской род. А может, будучи ребенком, вы получили психологическую травму, и теперь этот внутренний блок оказывает влияние на всю вашу жизнь. Проиграйте травмирующий опыт заново, поплачьте, простите обидчиков и напишите новую историю с хеппи-эндом!

11. Доведите переживания до абсурда

Еще один способ срезать на корню зарождающийся негативный сценарий – это довести негативную мысль в голове до самой нелепой и смешной концовки, которую может нарисовать воображение. Сделать мысль настолько глупой, чтобы рассмеяться от всей души и снова вернуть внутренний покой.

12. Не выстраивайте больших ожиданий

Если не хотите разочаровываться, учитесь не очаровываться! Проживайте момент таким, какой он есть, без воздушных замков и завышенных требований от мира, близких людей и себя. Не всегда все идет так, как хочется, будьте гибче. Сохраняйте благодарность в душе за все хорошее, что случилось с вами в жизни, и не душите вселенную, требуя еще больше.

Старайтесь заполнять свой мир только теми занятиями, которые вам по душе. Ищите лазейки и новые возможности даже в самой безвыходной ситуации. И помните, не всегда мы можем контролировать события своей жизни, но отношение к ситуации целиком зависит от нас. Мы сами выбираем эмоции, которые хотим чувствовать. Будьте разборчивее!

Текст: Flytothesky.ru