Полярные медведи – одни из самых удивительных животных нашей планеты. Взять хотя бы тот факт, что эти потрясающие существа умудряются выживать в экстремально холодных условиях. Полярные медведи, особенно их детеныши, чрезвычайно умилительны, однако многие люди не знают, что они также очень умны и изобретательны. Хотите расширить свои знания об этих мишках? Итак, 25 интересных фактов, которые вы, скорее всего, никогда ранее не слышали.

1. Несмотря на то, что полярные медведи обычно рождаются на земле, тем не менее, они проводят большую часть своей жизни в море. Их официальное название Ursus Maritimus, что означает «морской медведь».





2. Полярные медведи «разошлись» со своими бурыми сородичами около 5 миллионов лет назад. У белых мишек начали эволюционировать уникальные особенности, которые помогают им выжить в условиях холодного арктического региона.





3. Но, хотя они являются разными видами в течение такого долгого времени, полярные медведи могут скрещиваться с бурыми медведями, в результате чего получаются гибридные медвежата, способные иметь потомство. Это явление достаточно редкое, но оно случается и в дикой природе, и в неволе.





4. Отличительная особенность полярного медведя – его абсолютно белый мех. На самом же деле, волосяные фолликулы – это прозрачные, полые трубки, отражающие свет.





5. Тем не менее, их мех может иногда выглядеть желтоватым или зеленоватым. Желтеет он из-за возраста и грязи, а зеленоватый цвет обусловлен водорослями, которые могут расти на мехе белого медведя в теплых и влажных условиях.





6. Еще один интересный факт, связанный с цветом, заключается в том, что кожа полярных медведей на самом деле черная. Это помогает им сохранять тепло.





7. Язык полярных мишек также сильно пигментирован, иногда он бывает тёмно-синего цвета, частично из-за того, что этот орган хорошо снабжается кровью.





8. Благодаря отсутствию человека на удаленных местах обитания (за Полярным кругом) полярные медведи сохранили большую часть своих первоначальных инстинктов и свойств, нежели другие хищники. Тем не менее, эти животные относятся к исчезающим, редким видам, поскольку их численность колеблется от 20 до 25 тысяч особей во всем мире.





9. Среднестатистический самец весит до 700 кг и вырастает до 3 метров в длину. Такие параметры делают полярного медведя крупнейшим наземным хищником в мире. Самым тяжёлым полярным медведем был самец весом в 1002 кг, который был застрелен на северо-западе Аляски в 1960 году.





10. Полярный медведь – отличный пловец, фактически целыми днями он плавает. Один медведь непрерывно плыл в течение 9 дней в холодном Беринговом море, преодолев 687 км, чтобы добраться до льдины далеко от земли. Мишки, кстати, плавают со скоростью 10 км/ч.





11. У полярного медведя, как правило, неуклюжая и тяжеловесная походка со средней скоростью ходьбы около 5,6 км/ч. Но, несмотря на свои гигантские размеры, медведи могут развивать скорость передвижения до 40 км/ч.





12. Хоть полярный медведь и носит звание самое крупного хищника в мире, милые полярные медвежата рождаются размером ещё меньше, чем человеческие дети. Тем не менее, они гораздо умнее, способнее и сообразительнее, потому что быстро учатся, например, как оставаться полностью неподвижным, чтобы не отпугнуть добычу, пока их матери охотятся.





13. Охотясь на тюленей (самая их распространенная добыча), полярные медведи используют немало психологических и интеллектуальных трюков. Якобы они даже закрывают лапами свои черные носы, чтобы не быть видными на снегу.





14. Наиболее распространенный метод охоты у полярных медведей – это скрытая, осторожная охота. Медведь использует свой острый нюх для обнаружения дыхательных отверстий тюленя, он укладывается рядом в тишине и выжидает, когда покажется добыча. Так он может лежать в засаде в течение нескольких часов. Когда тюлень появляется в отверстии для выдоха, медведь чует дыхание, засовывает лапы в отверстие и вытаскивает жертву на лед.





15. Полярные медведи – удивительные чистюли. После приема пищи они тратят не менее получаса, чтобы привести себя в порядок и почистить шерсть от грязи или остатков еды.





16. После хорошей трапезы и тщательной чистки полярные медведи любят прилечь отдохнуть, зачастую в забавных, почти человеческих позах.





17. Полярные медведи являются единственным видом медведей, которые не укладываются в зимнюю спячку; они активны круглый год.





18. Благодаря своему исключительному «биологическому дизайну» полярные медведи – это теплокровные животные; их температура тела никогда не опускается ниже 31 градуса. Иногда они даже избегают бега и других энергичных физических нагрузок, чтобы не перегреваться.





19. Некоторые исследователи считают, что интеллект полярных медведей может быть столь же высоким, как и у обезьян. Это доказывают уникальные методы охоты, а также изобретательность и способность медведей менять свои привычки и поведение в зависимости от изменяющихся экологических условий.





20. Если у полярного медведя не ладится с охотой в течение 7-10 дней, его метаболизм замедляется, а организм начинает жить за счёт жировых запасов до тех пор, пока не будет поймана добыча.





21. У полярных медведей особенно развито чувство обоняния. Они чуют тюленя во льдах на расстоянии до 30 километров, и они могут учуять дыхательное отверстие тюленя во льду на расстоянии в почти один километр, даже если тюленя нет поблизости.





22. В связи с уменьшением ледниковых покровов ученые прогнозируют, что к 2050 году две трети нынешнего поголовья этих удивительных животных исчезнут.





23. К счастью уже предпринимаются меры по защите полярных медведей, а также введены ограничения на спортивную охоту, потому есть надежда, что мировая популяция этих зверей не будет сокращаться такими темпами. У полярных медведей есть даже свой международный день – 27 февраля.





24. Несмотря на изобретательные методы охоты и осторожное поведение, только около 2% их охотничьих усилий приводят к успеху, т.е. пойманной добыче.





25. Как правило, полярные медведи охотятся на песцов, однако в Канаде был зафиксирован случай крепкой дружбы между этими двумя животными. Они играли вместе, а гигантский медведь даже делился едой со своим маленьким другом.





Текст: Flytothesky.ru