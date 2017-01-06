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Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

07.01.2017 15:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Полярные медведи – одни из самых удивительных животных нашей планеты. Взять хотя бы тот факт, что эти потрясающие существа умудряются выживать в экстремально холодных условиях. Полярные медведи, особенно их детеныши, чрезвычайно умилительны, однако многие люди не знают, что они также очень умны и изобретательны. Хотите расширить свои знания об этих мишках? Итак, 25 интересных фактов, которые вы, скорее всего, никогда ранее не слышали.

1. Несмотря на то, что полярные медведи обычно рождаются на земле, тем не менее, они проводят большую часть своей жизни в море. Их официальное название Ursus Maritimus, что означает «морской медведь».

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

2. Полярные медведи «разошлись» со своими бурыми сородичами около 5 миллионов лет назад. У белых мишек начали эволюционировать уникальные особенности, которые помогают им выжить в условиях холодного арктического региона.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

3. Но, хотя они являются разными видами в течение такого долгого времени, полярные медведи могут скрещиваться с бурыми медведями, в результате чего получаются гибридные медвежата, способные иметь потомство. Это явление достаточно редкое, но оно случается и в дикой природе, и в неволе.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

4. Отличительная особенность полярного медведя – его абсолютно белый мех. На самом же деле, волосяные фолликулы – это прозрачные, полые трубки, отражающие свет.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

5. Тем не менее, их мех может иногда выглядеть желтоватым или зеленоватым. Желтеет он из-за возраста и грязи, а зеленоватый цвет обусловлен водорослями, которые могут расти на мехе белого медведя в теплых и влажных условиях.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

6. Еще один интересный факт, связанный с цветом, заключается в том, что кожа полярных медведей на самом деле черная. Это помогает им сохранять тепло.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

7. Язык полярных мишек также сильно пигментирован, иногда он бывает тёмно-синего цвета, частично из-за того, что этот орган хорошо снабжается кровью.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

8. Благодаря отсутствию человека на удаленных местах обитания (за Полярным кругом) полярные медведи сохранили большую часть своих первоначальных инстинктов и свойств, нежели другие хищники. Тем не менее, эти животные относятся к исчезающим, редким видам, поскольку их численность колеблется от 20 до 25 тысяч особей во всем мире.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

9. Среднестатистический самец весит до 700 кг и вырастает до 3 метров в длину. Такие параметры делают полярного медведя крупнейшим наземным хищником в мире. Самым тяжёлым полярным медведем был самец весом в 1002 кг, который был застрелен на северо-западе Аляски в 1960 году.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

10. Полярный медведь – отличный пловец, фактически целыми днями он плавает. Один медведь непрерывно плыл в течение 9 дней в холодном Беринговом море, преодолев 687 км, чтобы добраться до льдины далеко от земли. Мишки, кстати, плавают со скоростью 10 км/ч.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

11. У полярного медведя, как правило, неуклюжая и тяжеловесная походка со средней скоростью ходьбы около 5,6 км/ч. Но, несмотря на свои гигантские размеры, медведи могут развивать скорость передвижения до 40 км/ч.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

12. Хоть полярный медведь и носит звание самое крупного хищника в мире, милые полярные медвежата рождаются размером ещё меньше, чем человеческие дети. Тем не менее, они гораздо умнее, способнее и сообразительнее, потому что быстро учатся, например, как оставаться полностью неподвижным, чтобы не отпугнуть добычу, пока их матери охотятся.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

13. Охотясь на тюленей (самая их распространенная добыча), полярные медведи используют немало психологических и интеллектуальных трюков. Якобы они даже закрывают лапами свои черные носы, чтобы не быть видными на снегу.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

14. Наиболее распространенный метод охоты у полярных медведей – это скрытая, осторожная охота. Медведь использует свой острый нюх для обнаружения дыхательных отверстий тюленя, он укладывается рядом в тишине и выжидает, когда покажется добыча. Так он может лежать в засаде в течение нескольких часов. Когда тюлень появляется в отверстии для выдоха, медведь чует дыхание, засовывает лапы в отверстие и вытаскивает жертву на лед.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

15. Полярные медведи – удивительные чистюли. После приема пищи они тратят не менее получаса, чтобы привести себя в порядок и почистить шерсть от грязи или остатков еды.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

16. После хорошей трапезы и тщательной чистки полярные медведи любят прилечь отдохнуть, зачастую в забавных, почти человеческих позах.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

17. Полярные медведи являются единственным видом медведей, которые не укладываются в зимнюю спячку; они активны круглый год.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

18. Благодаря своему исключительному «биологическому дизайну» полярные медведи – это теплокровные животные; их температура тела никогда не опускается ниже 31 градуса. Иногда они даже избегают бега и других энергичных физических нагрузок, чтобы не перегреваться.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

19. Некоторые исследователи считают, что интеллект полярных медведей может быть столь же высоким, как и у обезьян. Это доказывают уникальные методы охоты, а также изобретательность и способность медведей менять свои привычки и поведение в зависимости от изменяющихся экологических условий.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

20. Если у полярного медведя не ладится с охотой в течение 7-10 дней, его метаболизм замедляется, а организм начинает жить за счёт жировых запасов до тех пор, пока не будет поймана добыча.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

21. У полярных медведей особенно развито чувство обоняния. Они чуют тюленя во льдах на расстоянии до 30 километров, и они могут учуять дыхательное отверстие тюленя во льду на расстоянии в почти один километр, даже если тюленя нет поблизости.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

22. В связи с уменьшением ледниковых покровов ученые прогнозируют, что к 2050 году две трети нынешнего поголовья этих удивительных животных исчезнут.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

23. К счастью уже предпринимаются меры по защите полярных медведей, а также введены ограничения на спортивную охоту, потому есть надежда, что мировая популяция этих зверей не будет сокращаться такими темпами. У полярных медведей есть даже свой международный день – 27 февраля.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

24. Несмотря на изобретательные методы охоты и осторожное поведение, только около 2% их охотничьих усилий приводят к успеху, т.е. пойманной добыче.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

25. Как правило, полярные медведи охотятся на песцов, однако в Канаде был зафиксирован случай крепкой дружбы между этими двумя животными. Они играли вместе, а гигантский медведь даже делился едой со своим маленьким другом.

Интересные и малоизвестные факты из жизни полярных медведей

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Полярные медведи – одни из самых удивительных животных нашей планеты. Взять хотя бы тот факт, что эти потрясающие существа умудряются выживать в экстремально...

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