



Стервами не становятся, ими рождаются. Просто представьте умную, элегантную, сильную, стильную и самодостаточную женщину, которая умело манипулирует чувствами окружающих, которая живет, преследуя исключительно свои эгоистичные цели, которая знает себе цену и не способна поступаться принципами, – и вы поймете, о чем мы говорим. Настоящая стерва знает, чего она хочет от жизни, и умеет нравиться самой себе. Неудивительно, что под ее чары попадают не только мужчины, которые мечтают покорить ее сердце, но и женщины, которые пытаются скопировать ее стиль поведения. Впрочем, малоуспешно.

Что же так привлекает нас в образе интригующей и вздорной ведьмы? Почему сотни девушек и женщин готовы отдать все, только бы заполучить гордое звание «настоящей стервы»?

Качество 1. Она – это всегда индивидуальность

Среди безликой толпы сложно встретить по-настоящему интересную личность. Образ женщины, у которой есть свой, пускай колючий, но характер, которая сочетает в себе индивидуальность и загадку, может отстоять свои интересы и принципы, кажется довольно заметным, а потому привлекательным. Стерва уважает свои желания, не стесняется своей натуры и умеет требовать к себе уважения.

Качество 2. Она непредсказуема, с ней редко бывает скучно

Стерва не заботится о чувствах и переживаниях окружающих, а потому не стесняется высказывать все, что думает по тому или иному поводу. Если ей плохо – бедными будут все, если хорошо – она умеет становиться нежной и заботливой «ланью», приятно радуя окружающих своей внимательностью. Впрочем, ее чувства сменяют друг друга с завидной скоростью, а потому с ней не бывает скучно!

Качество 3. Она излучает уверенность

Стерва никогда и ни в каких обстоятельствах не станет изменять себе в угоду другим, она со всеми держит себя на равных, даже если ее соперник сильнее. Стерва не станет врать и заискивать, как и не будет мягче, чем она есть. А еще эта дамочка называет все происходящее своими именами, умело отстаивает свои интересы, говорит «нет», если того требует ситуация. Девиз стервы: «Мои потребности и удовольствия превыше всего!» Собственно, почему нет?

Качество 4. Она наделена исключительным самообладанием

Чтобы играть по своим правилам, выгодно манипулировать желаниями и чувствами других, хладнокровно достигать поставленных целей, без хорошей нервной выдержки не обойтись. Исключительное самообладание, уверенность в себе и природный актерский талант помогает ей завоевывать место под солнцем. А потому стервы редко бывают истеричками, скорее, каждый ее шаг расчетливо продуман и выверен, что достойно восхищения.

Качество 5. Она – женщина независимая

Чтобы следовать поставленным целям и принимать важные решения, нужно быть как минимум зрелой и самодостаточной личностью. Способность думать своей головой, финансовая независимость, умение отвечать за свои поступки – вот, что выгодно отличает стерв от инфантильных и зависимых «принцессочек», которые хотят на нее походить. Именно эта независимость делает ее такой привлекательной и опасной в глазах противоположного пола, ведь такая женщина уже по определению не может быть скучной, и это добавляет остроты!

Качество 6. Она довольно привлекательна

Чтобы манипулировать другими, нужно быть не только сильной, но и привлекательной внешне. И здесь не так важны исходные данные, как само умение подчеркивать достоинства. Стервы трепетно относятся к своей внешности, у них безупречный вкус и чувство стиля, они умеют ухаживать за своим здоровьем. Стервы – это не просто эгоистки, но женщины, которые по-настоящему любят и балуют себя, чему многим из нас не мешало бы поучиться…

Женщина-стерва требовательна к окружающим, имеет вздорный характер, предпочитает жесткое общение и готова идти по головам для достижения своих целей. Сильная, умная, сексуальная, знающая себе цену, она часто становится поводом для пересудов и фигурой для подражания. Эта женщина не боится быть собой, вести за собой, и это не может не восхищать!

Она несовершенна, но какое вам до этого дело?

Текст: Flytothesky.ru