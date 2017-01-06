



Начало года – это, конечно же, традиционный период разработки грандиозных планов и целей. Конечно, определением целей стоило бы заниматься постоянно, без привязки к календарным датам, тем не менее, людям свойственно особенно рьяно думать об этом именно в начале года – возможно, это лучшее время, дабы попрактиковать собственные навыки в их визуализации. Неважно, кто вы: гений последовательности и пунктуальности или же (кстати, как многие люди) не всегда настойчивы и удачливы в своих усилиях, попробуйте визуализировать так, чтобы ваши цели на 2017 в итоге воплотились в жизнь.

Что представляет собой визуализация?

Визуализация – сознательная и активная практика, во время которой вы четко и ярко представляете себе итоговые результаты или же реализованную цель. Человеческий мозг очень великолепно умеет «рисовать картинки», причем как оптимистичные, так и депрессивные, потому задействуйте этот навык себе во благо. Например, спортсмены или танцоры визуализируют выполнение сложных элементов перед тем, как они делают их в реальности. Устанавливая себе цели, попробуйте и вы заставить свой мозг работать на вас. Как же это осуществить?

1. Забудьте о привычных списках дел или задач

Вы должны четко понимать и знать, к чему стремитесь, чтобы корректно это визуализировать. Зачастую люди думают о цели, как о новой задаче или пункте из списка, что купить в магазине. И хотя некоторые шаги по пути к реализации долгосрочной цели с таким подходом могут сработать, все же подобный процесс мышления не столь эффективен. Бывает, что вы пишете список покупок, но редко в него заглядываете, попав в магазин, а вернувшись домой, вы обнаруживаете, что снова забыли про, скажем, молоко. Это и есть слабое звено списка задач: вы не фокусируетесь на реально необходимом. Вы просто перегружаете себя пунктами из списка, причем в некоторых из них даже нет особой нужды.

2. Визуализируйте будущее

Итак, спортсмены и танцоры выполняют то, что называется мысленной репетицией, и работает это почти как медитация: просто в спокойную минуту попробуйте заглянуть в будущее. Нарисуйте в мыслях картину. Представьте, где находитесь вы на этой картине: на сцене, над операционным столом, в зале суда, перед школьной доской. Рассмотрите все детали и нюансы этого места: линии, цвета, декор, картины, стулья, одежду на людях. Прочувствуйте, что это реальность. Когда вы сотворили нужную обстановку, интегрируйте в неё себя. Активно действуйте в ней, перемещайтесь по пространству, открывайте двери или окна, прикасайтесь к объектам. После визуализации и интеграции в картину медленно из неё выйдите. Представьте, что вы переходите из неё обратно в место своего физического местоположения.

3. Нарисуйте интеллект-карты

Их также называют картами сознания или картами мыслей. Ваши навыки рисования не имеют значения, поскольку карты можно создавать и альтернативными способами. Не сдерживайте полет фантазии и включите в карту картинки. Итак, на листе бумаги или ватмана соберите разные изображения: нарисованные от руки, распечатанные из Интернета или вырезанные из печатных изданий – с их помощью вы создадите визуальную картинку того, чего желаете добиться. Если вам не хватает слов для оформления желаний, изобразите их. Если вы мечтаете посетить какие-либо места, прикрепите их фотографии и, скажем, билет на самолет. Создайте собственную желаемую картину и поверьте в неё.

4. Аффирмации

Иногда аффирмации используются для напоминания самому себе о позитивных вещах: например, «Я сильный, настойчивый; я достигну целей». В процессе визуализации подобные аффирмации работают словесным ключом к расшифровке картинок: например, «Я стою на улице под окном моей новой квартиры в Париже и смотрю на свой балкон, уставленный горшками с моими любимыми растениями, а в окне сидит кошка». Сформулируйте хотя бы одну аффирмацию для себя и почаще её повторяйте. Вы будете поражены тем, насколько они действенны.

С наступлением нового года практически все люди особенно рьяно принимаются за составление планов, постановку целей и реализацию своих желаний. Попробуйте визуализировать свои цели на 2017 год так, чтобы вы четко и конкретно видели желаемые результаты. Как это сделать наиболее эффективным и конструктивным образом?

Текст: Flytothesky.ru