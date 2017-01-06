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Алмазные ночи Бет Мун — древние деревья в сиянии звезд

07.01.2017 19:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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«Древние деревья, озаряемые космическими лучами» –  идея и вдохновение фотографа Бет Мун из Сан-Франциско, создавшей под впечатлением от научных работ по астрономии и ботанике свой проект «Алмазные ночи».  Последние 14 лет Мун провела за фотографированием старых деревьев в различных точках земного шара. Съемки проходили как в дневное, так и в ночное время. На фотографиях представлены преимущественно баобабы и так называемые колчанные деревья (дихотомические алоэ), произрастающие в Южной Африке, Ботсване и Намибии.

Алмазные ночи Бет Мун — древние деревья в сиянии звезд

«Отношения человека и дикой природы всегда играли важную роль в моей работе. Эта серия появилась после того, как я узнала о двух увлекательных научных исследованиях, в  которых были соотнесены рост деревьев, движения звезд по небосводу и смена астральных циклов»,  – объясняет Мун на своем веб-сайте. Результатом первого исследования стал вывод, что космические излучения оказывают на рост деревьев даже большее воздействие, нежели годовая температура или осадки. Вторая научная работа позволила обнаружить, что почки деревьев склонны изменять свои размеры и форму в непосредственной зависимости от положения Луны и планет.

Гиды, сопровождавшие Мун в ее экспедициях, провожали фотографа до каждого конкретного места в светлое время суток. Ночью она самостоятельно возвращалась в намеченные точки и фотографировала пейзажи с 30-секундной экспозицией, дабы избежать запечатления на фото движения звезд. Каждая фотография названа в честь созвездий, служащих в ней фоном.

«Этот фотопроект появился по мотивам прочитанных мной удивительных научных исследований, ищущих связи между ростом деревьев, астральными циклами и движениями звезд»,  – поделилась фотограф Бет Мун.

Алмазные ночи Бет Мун — древние деревья в сиянии звезд

«Первое исследование показало, что космическое излучение влияет на рост дерева даже больше, чем годовая температура и объем осадков».

Алмазные ночи Бет Мун — древние деревья в сиянии звезд

«Во втором исследовании было обнаружено, что изменение размера и формы почек на деревьях непосредственно соотносится с положением Луны и планет».

Алмазные ночи Бет Мун — древние деревья в сиянии звезд

Алмазные ночи Бет Мун — древние деревья в сиянии звезд

Алмазные ночи Бет Мун — древние деревья в сиянии звезд

Алмазные ночи Бет Мун — древние деревья в сиянии звезд

Алмазные ночи Бет Мун — древние деревья в сиянии звезд

Алмазные ночи Бет Мун — древние деревья в сиянии звезд

Алмазные ночи Бет Мун — древние деревья в сиянии звезд

Алмазные ночи Бет Мун — древние деревья в сиянии звезд

Алмазные ночи Бет Мун — древние деревья в сиянии звезд

Сайт: bethmoon.com

Перевод и адаптация Flytothesky.ru

 
 
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«Древние деревья, озаряемые космическими лучами» –  идея и вдохновение фотографа Бет Мун из Сан-Франциско, создавшей под впечатлением от научных работ по...

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