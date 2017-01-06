Скорее всего, мы недооцениваем интеллект рыб





В этом потрясающем видео золотая рыбка помогает своему больному другу выжить. Владелец рыбки заметил, что вторая темная рыбка с трудом передвигается, и начал задаваться вопросом, как ей удалось выжить в течение столь длительного времени. Он решил разгадать эту тайну, снимая жизнь в аквариуме на видео. Результат его потряс… Оказалась, золотая рыбка помогала больному товарищу всплывать, чтобы он мог добраться до пищи, плавающей на поверхности.

Пока непонятно, каков был мотив столь гуманного поведения золотой рыбки. Одно несомненно – скорее всего, эти живые существа все же намного сложнее, чем мы думали о них раньше.

Этолог Джонатан Балькомб, занимающийся изучением поведения животных, пишет: «Как биолог, который специализируется на поведении и эмоциях животных, последние четыре года я изучал науку о внутренней жизни рыб. То, что я обнаружил, показывает, что мы полностью недооцениваем этих разнообразных морских позвоночных. Собранные данные приводят нас к одному неоспоримому выводу: рыбы умеют думать и чувствовать».

В этом потрясающем видео золотая рыбка помогает своему больному другу выжить. Эти живые существа все же намного сложнее, чем мы думали о них раньше





«Собранные данные приводят нас к одному неоспоримому выводу: рыбы умеют думать и чувствовать»

Текст: Flytothesky.ru