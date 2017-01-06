﻿ Эта золотая рыбка помогла своему больному другу всплыть, чтобы поесть. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Эта золотая рыбка помогла своему больному другу всплыть, чтобы поесть

07.01.2017 19:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Скорее всего, мы недооцениваем интеллект рыб 

Эта золотая рыбка помогла своему больному другу всплыть, чтобы поесть

В этом потрясающем видео золотая рыбка помогает своему больному другу выжить. Владелец рыбки заметил, что вторая темная рыбка с трудом передвигается, и начал задаваться вопросом, как ей удалось выжить в течение столь длительного времени. Он решил разгадать эту тайну, снимая жизнь в аквариуме на видео. Результат его потряс… Оказалась, золотая рыбка помогала больному товарищу всплывать, чтобы он мог добраться до пищи, плавающей на поверхности.

Пока непонятно, каков был мотив столь гуманного поведения золотой рыбки. Одно несомненно – скорее всего, эти живые существа все же намного сложнее, чем мы думали о них раньше.

Этолог Джонатан Балькомб, занимающийся изучением поведения животных, пишет: «Как биолог, который специализируется на поведении и эмоциях животных, последние четыре года я изучал науку о внутренней жизни рыб. То, что я обнаружил, показывает, что мы полностью недооцениваем этих разнообразных морских позвоночных. Собранные данные приводят нас к одному неоспоримому выводу: рыбы умеют думать и чувствовать».

В этом потрясающем видео золотая рыбка помогает своему больному другу выжить. Эти живые существа все же намного сложнее, чем мы думали о них раньше

Эта золотая рыбка помогла своему больному другу всплыть, чтобы поесть

«Собранные данные приводят нас к одному неоспоримому выводу: рыбы умеют думать и чувствовать»

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорее всего, мы недооцениваем интеллект рыб  В этом потрясающем видео золотая рыбка помогает своему больному другу выжить. Владелец рыбки заметил, что вторая...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Владелица была удивлена, когда у её двух белых собак родились абсолютно черные щенки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика