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Владелица была удивлена, когда у её двух белых собак родились абсолютно черные щенки
07.01.2017 19:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вот так сюрприз!
У двух абсолютно белоснежных собачек Жаклин Аргуэлло из Техаса
Насколько Жаклин знает, у её пуделя-девочки по кличке Мокка раньше не было мальчиков, и это была её первая вязка. Тем не менее, цвет щенков наводит семейство Аргуэлло на подозрения, а не ускользнула ли Мокка тайно из дома, чтобы погулять с черным ухажером.
Конечно, это могут быть и фокусы
Тем не менее, Жаклин Аргуэлло просто смеется над этой ситуацией: «Я счастлива, что у нас прекрасные здоровые щенки, а чуть попозже мы увидим, будут ли они похожи на папу».
У двух абсолютно белоснежных собачек Жаклин Аргуэлло из Техаса родились прелестнейшие ЧЕРНЫЕ щенки
«Когда я увидела ее первого черного щенка, то подумала, как это забавно»
«Следующий тоже был черненьким, и следующий, и следующий!»
Насколько Жаклин знает, у её пуделя-девочки по кличке Мокка раньше не было мальчиков, и это была её первая вязка.
Однако цвет щенков наводит семейство Аргуэлло на подозрения, а была ли Мокка верна своему «супругу»
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Вот так сюрприз! У двух абсолютно белоснежных собачек Жаклин Аргуэлло из Техаса родились прелестнейшие ЧЕРНЫЕ щенки. Вопрос: была ли белоснежная собачка-мама...
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