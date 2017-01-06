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Владелица была удивлена, когда у её двух белых собак родились абсолютно черные щенки

07.01.2017 19:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вот так сюрприз!

У двух абсолютно белоснежных собачек Жаклин Аргуэлло из Техаса родились прелестнейшие ЧЕРНЫЕ щенки. Вопрос: была ли белоснежная собачка-мама верна белоснежному песику-папе? «Когда я увидела ее первого черного щенка, то подумала, как это забавно, – вспоминает Жаклин. – Следующий тоже был черненьким, и следующий, и следующий!»

Владелица была удивлена, когда у её двух белых собак родились абсолютно черные щенки

Насколько Жаклин знает, у её пуделя-девочки по кличке Мокка раньше не было мальчиков, и это была её первая вязка. Тем не менее, цвет щенков наводит семейство Аргуэлло на подозрения, а не ускользнула ли Мокка тайно из дома, чтобы погулять с черным ухажером.

Конечно, это могут быть и фокусы генетики – иногда две белые собаки способны произвести черных щенков, если оба родителя обладают доминирующим «черным» геном. Цвет от предыдущих поколений запросто может «вынырнуть» в любом щенке.

Тем не менее, Жаклин Аргуэлло просто смеется над этой ситуацией: «Я счастлива, что у нас прекрасные здоровые щенки, а чуть попозже мы увидим, будут ли они похожи на папу».

У двух абсолютно белоснежных собачек Жаклин Аргуэлло из Техаса родились прелестнейшие ЧЕРНЫЕ щенки

Владелица была удивлена, когда у её двух белых собак родились абсолютно черные щенки

«Когда я увидела ее первого черного щенка, то подумала, как это забавно»

 Владелица была удивлена, когда у её двух белых собак родились абсолютно черные щенки

«Следующий тоже был черненьким, и следующий, и следующий!»

Владелица была удивлена, когда у её двух белых собак родились абсолютно черные щенки

Насколько Жаклин знает, у её пуделя-девочки по кличке Мокка раньше не было мальчиков, и это была её первая вязка.

Владелица была удивлена, когда у её двух белых собак родились абсолютно черные щенки

Однако цвет щенков наводит семейство Аргуэлло на подозрения, а была ли Мокка верна своему «супругу»

Владелица была удивлена, когда у её двух белых собак родились абсолютно черные щенки

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Вот так сюрприз! У двух абсолютно белоснежных собачек Жаклин Аргуэлло из Техаса родились прелестнейшие ЧЕРНЫЕ щенки. Вопрос: была ли белоснежная собачка-мама...

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