Вот так сюрприз!

У двух абсолютно белоснежных собачек Жаклин Аргуэлло из Техаса родились прелестнейшие ЧЕРНЫЕ щенки. Вопрос: была ли белоснежная собачка-мама верна белоснежному песику-папе? «Когда я увидела ее первого черного щенка, то подумала, как это забавно, – вспоминает Жаклин. – Следующий тоже был черненьким, и следующий, и следующий!»





Насколько Жаклин знает, у её пуделя-девочки по кличке Мокка раньше не было мальчиков, и это была её первая вязка. Тем не менее, цвет щенков наводит семейство Аргуэлло на подозрения, а не ускользнула ли Мокка тайно из дома, чтобы погулять с черным ухажером.

Конечно, это могут быть и фокусы генетики – иногда две белые собаки способны произвести черных щенков, если оба родителя обладают доминирующим «черным» геном. Цвет от предыдущих поколений запросто может «вынырнуть» в любом щенке.

Тем не менее, Жаклин Аргуэлло просто смеется над этой ситуацией: «Я счастлива, что у нас прекрасные здоровые щенки, а чуть попозже мы увидим, будут ли они похожи на папу».

У двух абсолютно белоснежных собачек Жаклин Аргуэлло из Техаса родились прелестнейшие ЧЕРНЫЕ щенки





«Когда я увидела ее первого черного щенка, то подумала, как это забавно»





«Следующий тоже был черненьким, и следующий, и следующий!»





Насколько Жаклин знает, у её пуделя-девочки по кличке Мокка раньше не было мальчиков, и это была её первая вязка.





Однако цвет щенков наводит семейство Аргуэлло на подозрения, а была ли Мокка верна своему «супругу»





Текст: Flytothesky.ru