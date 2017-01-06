Было ли у вас в жизни какое-нибудь катастрофическое свидание, о котором вы вспоминаете либо с ужасом, либо с гомерическим хохотом? Есть ли у вас такой опыт, о котором вспоминать смешно, а детям рассказать стыдно? Поверьте, у каждого человека где-то глубоко в памяти есть специальная полочка, предназначенная для складирования именно таких случаев. И если вам не хочется копаться в своем личном архиве, то вы можете почитать, как это было у других.





1. Спортсмен

Мы прогуливались на природе, и вдруг он упал на землю и начал отжиматься, чтобы продемонстрировать мне свою шикарную физическую форму. Я чувствовала себя чертовски неловко, но про себя насчитала почти 20 отжиманий. Ну вот зачем он это сделал? Просто зачем?

2. Наблюдательница

Как-то раз я пригласил девушку в Макдональдс. И что вы думаете? Она все свидание сидела напротив меня и внимательнейшим образом наблюдала, как я поглощаю свою еду. Мне было очень не по себе.

3. Семейный клан

Мне было 20 лет, а ей 19. Мы договорились встретиться в торговом центре и затем вместе поужинать. Мы познакомились в Интернете на сайте знакомств, тогда это еще было в новинку и не очень распространено. Кстати, она меня проинструктировала, что мне надеть из одежды. На встречу пришла её мама, а сама девушка выглядывала из-за её спины. Мама поставила меня в известность, что с балкона второго этажа торгового центра за нами наблюдает её старший сын, и он будет на посту все время нашего свидания. В итоге мы с девушкой погуляли по центру и таращились на витрины, держась за руки. Я уж даже не помню, где мы ужинали, но счет равнялся моей месячной зарплате. Позже выяснилось, что несмотря на возраст, она все еще училась в школе. Затем приехал её папа, чтобы забрать домой всю семью, следящую за нами. Я вернулся домой и удалил свой профиль с сайта.

4. Киноман

Он пригласил меня в кино на третью часть «Властелина Колец». Ни разу не видела первые две и понятия не имела, что вообще происходит, и о чем идет речь.

5. Неудачник

Было мало денег, потому я планировал просто спуститься к озеру и развести костер, искупаться, поваляться на одеяле, заняться сексом в конце концов. Но ее родители заставили нас взять с собой ее младшего брата, потому что они отправились на какую-то вечеринку. В итоге мы втроем шатались по торговому центру без копейки в кармане.

6. Танцор

Он привел своего друга, который только что вышел из тюрьмы. В баре этот друг начал танцевать русские танцы (сам он англичанин) на пустом танцполе, и я в ужасе сбежала.

7. Любитель фасоли

На первое свидание мы отправились в мексиканский ресторан. Он так нервничал, что постоянно грыз чипсы и сальсу. Затем заказал еду с большим количеством фасоли и специй. После ужина мы пошли в кино, и он полез целоваться. От него воняло фасолью, а в животе бурчало – это было отвратительно. Ах да, сейчас мы помолвлены и собираемся пожениться.

8. Любитель рока

Парень сказал, что он обожает рок, поэтому мы пошли на шоу местных рок-групп. Оказалось, что он вообще ничего в роке не понимает, и мне стало с ним скучно. Потом он попытался поцеловать меня, но я маленького роста, а он очень высокий и, видимо, ленивый, потому что наклонялся ко мне нехотя и не особо усердствовал. А затем я обнаружила, что у меня из кармана пропали 50 долларов.

9. Программист

Единственный раз, когда я пошла на свидание с коллегой, случился сразу после университета. Я только-только устроилась на свою первую работу, а он работал в той же компании программистом. Я решила дать ему шанс. Мы пошли в ресторан, и за весь вечер он ухитрился точно посчитать, сколько раз пища падала из моего буррито на тарелку, пока я ела. От коллеги не очень хорошо пахло, и вообще мы оказались антагонистами по многим вопросам, но вот именно буррито я уже простить не смогла.

10. Веселая девчонка

В баре она достаточно агрессивно опрокидывала стаканчик за стаканчиком и очень громко говорила, в основном о себе. В конце свидания мне пришлось чуть ли не на руках отнести её в такси. Утром я получил от неё сообщение с вопросом, не знаю ли я, куда делись её туфли и ремень.

По материалам Distractify

Перевод и адаптация: Flytothesky.ru