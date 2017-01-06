Как открыть гармонию внутри себя и стать счастливой?





Истинная сила женской природы

Женщина только тогда открывает в себе состояние внутреннего счастья, когда полностью расслабляется и отпускает мучившие ее страхи и обиды. Когда переносит фокус своего внимания в момент «здесь и сейчас», целиком вверяя свое благополучие и безопасность окружающему миру. Только когда она отождествляет себя с энергией земли, в ее жизни необъяснимым образом начинают происходить чудеса, все вдруг налаживается само собой. Но для этого она не должна беспокоиться о проблемах прошлого или будущего, не должна искать покоя и исцеления, но сама должна стать этим покоем, океаном принятия и любви.

Что ищет мужчина в женщине?

Мужчина ценит женщину за ее способность одним своим присутствием менять всю картину его мира, наполнять его душу энергией, зажигать новые мечты. Неважно, умеет она стильно одеваться или создавать потрясающие вкусовые композиции. Если ее внутреннее состояние наполнено и гармонично, он будет хотеть эту женщину, требовать ее присутствия в своей жизни. Именно ее наполненность передается ему в виде сил для новых подвигов и свершений, потому так легко женщине манипулировать своим мужчиной, вдохновлять или пресекать все его желания и стремления на корню.

Как отыскать гармонию внутри себя?

Да, женщина хранит внутри колоссальную силу. В этой силе и нуждается мужчина, который находится рядом с ней, за эту энергию он готов ее боготворить! Однако что делать, если она ушла от своей женской сути и потеряла особенное состояние? Как снова стать наполненной и счастливой, вернуть внутреннюю гармонию? Перед вами три ключика, которые помогут управлять женской силой.

Ключ 1. Единение с природой

Чем больше женщина будет контактировать с природой, тем сильнее станет ее земная сущность. Простая прогулка по парку в полной тишине, слушание птиц, шелеста листьев, дуновения ветра, гуляние босиком по травке или купание в источниках – все это пробуждает в женщине энергию благости и умиротворения. Ее тело очищается и избавляется от мышечных зажимов, проблемы уходят, а мысли становятся светлее и мягче. Природа наполняет женщину чистотой и спокойствием, которыми она должна поделиться с миром.

Ключ 2. Способность отдавать

Чем больше женщина пытается взять, тем меньше подарков для нее готовит жизнь. Все дело в том, что основная задача женщины – щедро делиться, приносить добро в жизнь других людей, не ожидая ничего взамен. И это необязательно должно быть нечто материальное, достаточно теплой улыбки, добрых слов, искренней благодарности или помощи – и цепь изменений будет запущена! Когда женщина что-то отдает, мир вокруг становится добрее, ей бумерангом возвращается еще больше, она попадает в поток настоящих чудес.

Ключ 3. Дружба с высшими силами

Если женщина откажется от помощи высших сил, будет верить в то, что всего нужно добиваться исключительно собственным тяжелым трудом, мол, никто ей не поможет, так и будет. Вселенная изобильна, она легко исполняет желания каждого, нужно лишь терпение. Но если в чудеса заранее не верить, они никогда и не воплотятся, придется потом и кровью завоевывать место под солнцем. Женщина не должна стремиться во всем контролировать свою жизнь, есть вещи, где излишнее вмешательство и активные действия будут не во благо. Например, поиск своей половинки, зачатие и рождение ребенка.

Дорога ее успеха

Женщина, наполненная внутренней энергией, не роет землю собственными руками, но входит в поток жизни, который ведет ее ко всем необходимым благам. Действительно нужное приходит в ее жизнь само, если она по-настоящему осознала свою силу и доверилась миру. Женщина может воплотить любые свои мечты, привлечь в жизнь идеального мужчину, раскрыть свой творческий потенциал при одном условии – она будет излучать счастье и умиротворенность, она расслабиться и довериться потоку жизни.

Прямо сейчас.

Текст: Flytothesky.ru