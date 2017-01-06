Любовь приходит внезапно?





Первая симпатия, привязанность, сексуальное притяжение, желание заботиться, быть рядом, делиться чувствами и мечтами – все это и есть любовь. Но откуда же возникает столь красивое и сильное чувство: невидимые стрелы купидона, душевное родство или тайный рок судьбы? Чем руководствуется человек при выборе собственной половинки, если его сознание в этот момент будто отключается, а чувства берут верх над рациональным мышлением?

В нашей статье мы познакомим вас с 10-ю психологическими факторами, которые способны влиять на наш выбор в отношениях. Что заставляет человека влюбляться практически с первого взгляда? Почему чувство любви не такая уже и случайная штука?

1. Фактор химии

Перво-наперво обратить на человека свой пристальный взгляд нас заставляют не его высокие личностные качества или благопристойное поведение, но гормоны! Дофамин, окситоцин, эндорфин – все они участвуют в процессе покорения противоположного пола, в зарождении первой симпатии и эмоционального подъема.

2. Детские переживания

Именно Фрейд заговорил о том, что большое влияние на выбор будущего партнера оказывают детские переживания. Кто был вашим идеалом в детстве? Сестра, мать, дедушка, отец? Скорее всего, в будущем вы будете искать человека, обладающего набором тех качеств, которые вам так нравились в кумире детства.

3. Опыт первого полового влечения

Подростковый возраст оставляет неизгладимый отпечаток на юном и несформированном сознании. Вспомните человека, который впервые вызвал у вас волнующие ощущения и даже эротическое переживание? Очень возможно, сейчас вы влюбляетесь в тех людей, чей образ отдаленно схож с этим человеком, и именно потому они кажутся необычайно притягательными!

4. Совпадение на уровне эмпатии

Много ли вы знаете людей, с которым у вас 100% взаимопонимание? Психологи утверждают, что способность встать на сторону своего оппонента, понимание и принятие его ценностей – одна из главенствующих причин первоначального сближения в отношениях между мужчиной и женщиной.

5. Эффект положительного образа

Не последнюю роль при зарождении чувств между партнерами играет способность обоих безболезненно реагировать на недостатки друг друга, преувеличивая имеющиеся достоинства. Так, женщина, которая читает во взгляде мужчины обожание к себе, с большей долей вероятности захочет построить отношения именно с ним. Человеку приятно осознавать силу своей власти над другими.

6. Фактор сходства

Общие мечты, цели, идеалы, привычки – все это невероятно сближает хотя бы потому, что в подсознании загорается лампочка: «Если мы так похожи, она точно поймет меня лучше остальных». Совпадение взглядов на мир, оценок, ощущений порождает так необходимую в паре психологическую совместимость, которая способна надолго удержать партнеров вместе.

7. Дополнение на уровне психики

Если вам тяжело распоряжаться финансами, а для партнера это не составляет большого труда, зато он по природе своей необщительный человек, тогда как вы способны легко компенсировать эту функцию, вместе вам становится необычайно комфортно, как половинкам, которые нашли друг друга. Это называется дополнением по слабым структурам психики, которое невероятно сближает!

8. Скрытые комплексы

Человек, излишне сконцентрированный на своих недостатках, скорее всего, отдаст предпочтение партнеру, у которого его проблема будет выражена еще ярче, так действует его защитный механизм компенсации. Например, полненькая девушка может выбрать в партнеры еще более тучного мужчину, чтобы на его фоне выглядеть привлекательнее, а значит, и дальше игнорировать проблему.

9. Притяжение противоположностей

Желание обладать теми качествами, которых у нас нет, порождает повышенный интерес к партнеру, который является носителем именно таких качеств. Эмоциональную натуру может необъяснимо тянуть к человеку с холодным темпераментом, яркого и ветреного экстраверта притягивать глубокая личность интроверта – все это заложено в психику самой матушкой природой.

10. Фактор взаимности

Истинная любовь не может возникнуть там, где нет ответного чувства. Сколько бы романов не было на вашем пути, особенно значимыми всегда будут те отношения, в которых ваши чувства нашли обратный и пропорциональный по силе отклик. С первого взгляда пошел ли ток по венам, а может, отношения развивались годами, фактор взаимного притяжения – основной в формировании любовного чувства.

Так почему любовь нельзя назвать случайностью? Наверное, слишком много процессов психики поучаствовало в вашем объединении, слишком много «совпадений» наложилось. Жизнь будто годами затачивала вашу личность к этой встрече и, признайтесь, у нее получилось!

Текст: Flytothesky.ru