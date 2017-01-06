Ароматный, красочный и полезный мармелад, созданный на основе только полезных и качественных компонентов. Его под силу сделать даже юному и неопытному повару.





Все, что необходимо – это подготовить желатин, ягоды и подсластитель. Для изготовления мармелада рекомендуется использовать быстрорастворимый желатин. Такой продукт нет необходимости предварительно замачивать в воде, он быстро застывает, придавая конфеткам необходимую структуру.

Клюквенный мармелад можно хранить 4-7 дней. Для этого его рекомендуется уложить в сухой пищевой короб и отправить в холодильник. По такому же рецепту можно создать желейные конфетки и из других сочных и ароматных ягод (черники, малины, брусники или клубники).

Для создания мармелада можно использовать свежую клюкву или замороженный продукт, который можно приобрести в любом продуктовом маркете.

Ингредиенты:

— сахар (150 граммов);

— клюква (100 граммов);

— вода (200 мл);

— желатин (3 ст.л.).





Приготовление:

1. Выкладываем в сотейник очищенные ягоды клюквы и заливаем их рекомендованной нормой воды.





2. Варим ягодный компот 15-20 минут. За это время клюква станет мягкой и окрасит напиток в яркий и насыщенный цвет. Измельчаем заготовку в блендере или комбайне.





3. Добавляем в кастрюлю с клюквенным морсом подсластитель, смешиваем ингредиенты, чтобы сахар-песок растворился. Доводим клюквенную заготовку до кипения.





4. Насыпаем в сотейник желатин. Подогреваем компоненты для мармелада (постоянно помешивая массу). Следим, чтобы настой из клюквы не закипел. Если используем классический желатин, предварительно заливаем его небольшим количеством холодной воды и оставляем на 15-20 минут.





5. Выливаем подготовленную желейную массу в форму (предварительно застелив ее пищевой пленкой). Охлаждаем 5-7 часов.





6. Шинкуем готовый клюквенный мармелад произвольными кусочками. Наслаждаемся натуральными желейными конфетами в любое время.









Текст и фото: Flytothesky.ru