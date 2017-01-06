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Простой рецепт очень вкусного клюквенного мармелада

07.01.2017 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Ароматный, красочный и полезный мармелад, созданный на основе только полезных и качественных компонентов. Его под силу сделать даже юному и неопытному повару.

Простой рецепт очень вкусного клюквенного мармелада

Все, что необходимо – это подготовить желатин, ягоды и подсластитель. Для изготовления мармелада рекомендуется использовать быстрорастворимый желатин. Такой продукт нет необходимости предварительно замачивать в воде, он быстро застывает, придавая конфеткам необходимую структуру.

Клюквенный мармелад можно хранить 4-7 дней. Для этого его рекомендуется уложить в сухой пищевой короб и отправить в холодильник. По такому же рецепту можно создать желейные конфетки и из других сочных и ароматных ягод (черники, малины, брусники или клубники).

Для создания мармелада можно использовать свежую клюкву или замороженный продукт, который можно приобрести в любом продуктовом маркете.

Ингредиенты:
— сахар (150 граммов);
— клюква (100 граммов);
— вода (200 мл);
— желатин (3 ст.л.).

Простой рецепт очень вкусного клюквенного мармелада

Приготовление:

1. Выкладываем в сотейник очищенные ягоды клюквы и заливаем их рекомендованной нормой воды.

Простой рецепт очень вкусного клюквенного мармелада

2. Варим ягодный компот 15-20 минут. За это время клюква станет мягкой и окрасит напиток в яркий и насыщенный цвет. Измельчаем заготовку в блендере или комбайне.

Простой рецепт очень вкусного клюквенного мармелада

3. Добавляем в кастрюлю с клюквенным морсом подсластитель, смешиваем ингредиенты, чтобы сахар-песок растворился. Доводим клюквенную заготовку до кипения.

Простой рецепт очень вкусного клюквенного мармелада

4. Насыпаем в сотейник желатин. Подогреваем компоненты для мармелада (постоянно помешивая массу). Следим, чтобы настой из клюквы не закипел. Если используем классический желатин, предварительно заливаем его небольшим количеством холодной воды и оставляем на 15-20 минут.

Простой рецепт очень вкусного клюквенного мармелада

5. Выливаем подготовленную желейную массу в форму (предварительно застелив ее пищевой пленкой). Охлаждаем 5-7 часов.

Простой рецепт очень вкусного клюквенного мармелада

6. Шинкуем готовый клюквенный мармелад произвольными кусочками. Наслаждаемся натуральными желейными конфетами в любое время.

Простой рецепт очень вкусного клюквенного мармелада

Простой рецепт очень вкусного клюквенного мармелада

Текст и фото: Flytothesky.ru

 
 
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