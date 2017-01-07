Влюбляясь в мужчину, женщина может значительно додумать его образ, награждая лестными эпитетами и десятками неправдивых ожиданий. Она даже может возомнить, будто знает мужскую природу как свои 5 пальцев, и тем болезненнее для нее будет «прозрение». В этой статье мы раскроем несколько фактов о мужчинах, которые могут как повеселить вас, так и очень не понравиться. Снимем завесу тайны с интимных мыслей сильных мира сего, чтобы вы смогли лучше понять мужчину, приняв его природу такой, какая она есть. Итак, читайте 5 фактов о нем.





1. Мужчины во всем хотят быть первыми

И это правда. Мужчина любит, когда его образ боготворят, а поступками восхищаются, так он чувствует личную значимость и успех. Им вообще очень легко управлять, если вовремя произнести всего одну волшебную фразу – «конечно, ты прав». Мужчине нравится быть умнее своей женщины, сексуальнее того супергероя с обложки, которым она так восхищается, и успешнее Билла Гейтса. Потому он так падок на похвалы и так отчаянно борется за положение монарха. Для него важно быть лучшим хоть в какой-то области, чтобы срывать признание из дамских уст.

2. В душе каждого мужчины живет ребенок

Не удивляйтесь, если застукаете вашего мужчину на том, как он заправски танцует перед зеркалом, рисует пеной для бритья узоры на бороде или отнимает у младшего тарелку с печеньем. Все это в его природе – забивать голы пивными жестянками, лезть в драку, если оскорбили его достоинство, соперничать с детьми за ваше внимание и разбрасывать носки, помечая свою территорию. Наверное, потому мужчины так одержимы спортом, привязаны к детским воспоминаниям, боятся любого недомогания и ищут женщину, хоть немного похожую на мать.

3. Мужчины обожают разглядывать красивых женщин

Да, он действительно любит вас, но ни за что на свете не откажется хоть мимоходом взглянуть на проходящую мимо красотку с шикарным бюстом и на высоченных каблуках. Просто это в его природе – реагировать на яркую самку и искать с ней сближения, включать режим альфа-самца при столкновении с красивой, но слабой женщиной. Естественно, он в состоянии совладать со своими инстинктами, что с успехом и доказывает, тактично отводя глаза в сторону в вашем присутствии при появлении очередной знойной барышни.

4. Мужчины не замечают мелких недостатков

Известный факт, что мужчина смотрит на мир совсем не так, как женщина. Ему характерно «туннельное» зрение, т. е. его глаза физиологически лучше видят вдали, чем вблизи, именно поэтому он склонен «видеть цель, но не видеть препятствий». Как эта особенность сказывается на его восприятии? Он действительно не замечает грязи в доме, разбросанных носков или ваших новых туфель до того момента, пока вы сами не ткнете его носом. Но в этом можно увидеть и плюс. Например, занимаясь с вами любовью, он не станет концентрироваться на мелких недостатках или изъянах вашего тела. Так что надевайте кружевное белье и забудьте о комплексах!

5. Мужчинам труднее устоять перед изменой

Мужские гормоны более агрессивны по своей природе, так как требуют от него выполнения главной задачи – оплодотворения как можно большего числа самок. Поэтому, как бы вам не хотелось верить в обратное, но при виде красивой женщины его организм сам дает «зеленый свет», распаляя влечение и генерируя сексуальную фантазию. В то же время умный представитель сильного пола изменять не станет из страха быть раскрытым, чувства вины, а может, предпочитая игнорировать сигналы тела в угоду тому хорошему, что уже имеет. В конце концов, человек давно перерос стадию животного и обзавелся самосознанием, значит, способен управлять своими инстинктами. Цените того мужчину, который из любви к вам ежедневно борется со своей природой, он действительно молодец!

Текст: Flytothesky.ru