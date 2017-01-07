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Самые необычные отели, в которых каждый захочет побывать
07.01.2017 21:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Оригинальный отель способен окрасить любое путешествие в яркие тона. Предлагаем узнать о 20 уникальных местах в разных странах мира, которые удивят даже самого опытного путешественника: от ледяного отеля в Швеции до «Поместья жирафов» в Кении.
1. Manta Resort, Танзания
Представьте себе утро в гостиничном номере: потягиваясь, вы подходите к окну, раздвигаете шторы и… обнаруживаете за стеклом косяк любопытных рыб! Это вовсе не сон – просто приютивший вас отель располагается неподалеку от острова Пемба в открытом море. И часть его апартаментов находится под водой!
2. Поместье жирафов, Кения
Эти фотографии – вовсе не коллажи. В «Поместье жирафов», расположенном в пригороде Найроби, изящные длинношеие животные, разводимые в рамках программы по охране природы, могут запросто присоединиться к завтраку постояльцев.
3. Отель Kakslauttanen, Финляндия
Сверкающий гранями стеклянных иглу отель дарит постояльцам ни с чем не сравнимые впечатления: оказаться наедине с зимним небом на фоне заснеженного лесного пейзажа, параллельно нежась в тепле своего гостиничного номера – опыт поистине уникальный.
4. Ледяной отель Jukkasjärvi, Швеция
Этот дворец изо льда подобен арт-объекту. Поскольку «холодное» искусство скоротечно, двери для постояльцев открыты лишь в течение одного сезона в году. Отель предлагает своим гостям тематические развлечения, среди которых есть нечто с интригующим названием «ледовое творчество под полуночным солнцем».
5. Звездная кровать Loisaba, Кения
В кенийской пустыне своих гостей ждет уникальный комплекс под открытым небом. Путешественники приглашены переночевать на большой деревянной кровати, наслаждаясь видом речной долины и ее обитателей. Конструкция аутентичной африканской кровати дополнена колесиками для быстрого перемещения в укрытие, если в этом возникает необходимость.
6. Гостиница на деревьях, Швеция
Фантастическое разнообразие дизайнерских решений гостиничных номеров, расположенных в чаще шведского леса, предлагает на выбор такие жилые объекты, как: НЛО, Зеркальный куб, Древесная баня, Птичье гнездо, Синий конус, Хижина и Стрекоза. Проживание в одном из них принесет поистине оригинальные впечатления.
7. Conrad Hotel, Мальдивы
Отель Конрад располагает несколькими бунгало со стеклянным дном, а также полностью погруженными под воду комнатами. Отдыхая в окружении прозрачных стен, можно за бокалом коллекционного вина умиротворенно наблюдать жизнь тигровых акул, скатов, черепах и пестрых косяков рыб, снующих меж живописных коралловых рифов.
8. Отель Au Vieux Panier, Франция
В центре Марселя расположен арт-отель, каждый номер которого ярок и неповторим: комнаты расписаны по индивидуальным проектам художников с мировым признанием. Дизайн помещений регулярно меняется и обновляется. Насытиться вдохновением можно и от созерцания городского пейзажа, открывающегося с террасы на крыше.
9. Panchoran Retreat, Бали
Затаившийся в чаще джунглей Бали, этот отель представляет собой занимательное сочетание арт-проекта, курорта и эко-сада. Созданный в 70-х годах ирландским дизайнером комплекс не раз становился площадкой для фестивалей, семинаров и конференций экологов.
10. Курорт и заповедник Anantara Golden Triangle, Таиланд
В самом сердце горных джунглей северного Таиланда располагается изумительный отель-заповедник. Помимо классических услуг здесь гостям предлагается совершенно неповторимое развлечение: походы верхом на слонах и игры с маленькими слонятами. Очарование этих статных животных не оставляет равнодушным никого.
11. Отель Sidi Driss, Тунис
Как насчет отдыха в апартаментах, идентичных жилищу самого Люка Скайуокера из фильма «Звездные войны»? Тунисский отель не просто предоставляет такую возможность, но и позволяет гостям воплотить свою фантастическую мечту всего за 10 долларов в день!
12. Серебряный рудник Sala, Швеция
Иногда желание «отвлечься от земных забот» может быть исполнено непосредственно в сотне метров под землей. Остановиться в самом глубоком гостиничном номере в мире, созерцая своды настоящего рудника, где в прошлом добывали серебро – разве это не лучший способ придать своему отдыху в умиротворенной Швеции немного приключенческой остроты?
13. Лыжный курорт Barin, Иран
Всего в часе езды от Тегерана на горизонте появляется белоснежная крепость, словно вырастающая из искрящихся белизной гор. Внутреннее убранство отеля напоминает эскимосские иглу, дизайн помещений и фасада был тщательным образом разработан и органично вписан в снежный ландшафт, подчеркивая красоту окружающей курорт природы.
14. Отель Attrap’Reves, Франция
Оригинальное видение организации пространства представляют создатели этого французского отеля. Торжество нестандартных форм покоряет любителей необычного отдыха и становится источником фантастических впечатлений. Постояльцы почувствуют себя настоящими космонавтами, раскинувшими футуристичный палаточный лагерь на просторах далекой планеты.
15. Montaña Mágica Lodge, Чили
Этот отель представляет собой не только искусственный гейзер, но и биосферный заповедник, поэтому под свой контроль его взяла организация ЮНЕСКО. На его территории обитают редкие виды животных, а горячие источники бьют прямо из стволов деревьев.
16. Отель Whitepod, Швейцария
На снежных просторах альпийского курорта раскинулись полусферы зимних бунгало эко-отеля Whitepod. Его создатели стремятся использовать максимально безопасные для природы материалы и снизить весь возможный вред для окружающей среды: они оптимально минимизируют потребление воды и электричества, а также сокращают производство отходов.
17. Quinta Real Zacatecas, Мексика
Одно из популярнейших мест отдыха в Сакатекас – мексиканский вариант Колизея, бывший стадион для боя быков, превращенный в гостеприимный фешенебельный отель.
18. Free Spirit Spheres, Канада
Тропические леса Ванкувера приготовили для любителей приключений оригинальное пристанище. Хотя изобилия комфорта от подвешенных на деревьях сфер ждать не приходится, дивные ощущения от плавного покачивания на ветру, убаюкивающего усталого гостя среди шума листвы, останутся более чем драгоценными воспоминаниями.
19. Отель Everland, Швейцария
Эта гостиница – произведение современного искусства. Отель с единственным номером полностью портативен и уже успел обогнуть Европу 5 раз. Сейчас он «вышел на пенсию» и закрепился в Швейцарии, однако слава былых приключений не покидает его и поныне.
20. Hotel Ristorante Grotta Palazzese, Италия
Путешественники по Италии приглашаются остановиться в по-настоящему эпическом сооружении. Помещения отеля обосновались в пещерах скалы Полиньяно, с которой открывается захватывающий вид на Адриатическое море. Блюда в гостиничном ресторане подаются под аккомпанемент шума разбивающихся о камни волн.
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Оригинальный отель способен окрасить любое путешествие в яркие тона. Предлагаем узнать о 20 уникальных местах в разных странах мира, которые удивят даже самого...
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