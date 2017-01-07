Оригинальный отель способен окрасить любое путешествие в яркие тона. Предлагаем узнать о 20 уникальных местах в разных странах мира, которые удивят даже самого опытного путешественника: от ледяного отеля в Швеции до «Поместья жирафов» в Кении.

‎1. Manta Resort, Танзания‎

Представьте себе утро в гостиничном номере: потягиваясь, вы подходите к окну, раздвигаете ‎шторы и… обнаруживаете за стеклом косяк любопытных рыб! Это вовсе не сон – просто ‎приютивший вас отель располагается неподалеку от острова Пемба в открытом море. И часть его ‎апартаментов находится под водой! ‎













‎2. Поместье жирафов, Кения

Эти фотографии – вовсе не коллажи. В «Поместье жирафов», расположенном в пригороде ‎Найроби, изящные длинношеие животные, разводимые в рамках программы по охране ‎природы, могут запросто присоединиться к завтраку постояльцев.‎









‎ 3. Отель Kakslauttanen, Финляндия‎

Сверкающий гранями стеклянных иглу отель дарит постояльцам ни с чем не сравнимые ‎впечатления: оказаться наедине с зимним небом на фоне заснеженного лесного пейзажа, ‎параллельно нежась в тепле своего гостиничного номера – опыт поистине уникальный. ‎













‎4. Ледяной отель Jukkasjärvi, Швеция ‎

Этот дворец изо льда подобен арт-объекту. Поскольку «холодное» искусство скоротечно, двери ‎для постояльцев открыты лишь в течение одного сезона в году. Отель предлагает своим гостям ‎тематические развлечения, среди которых есть нечто с интригующим названием «ледовое ‎творчество под полуночным солнцем». ‎













‎ 5. Звездная кровать Loisaba, Кения ‎

В кенийской пустыне своих гостей ждет уникальный комплекс под открытым небом. ‎Путешественники приглашены переночевать на большой деревянной кровати, наслаждаясь ‎видом речной долины и ее обитателей. Конструкция аутентичной африканской кровати ‎дополнена колесиками для быстрого перемещения в укрытие, если в этом возникает ‎необходимость.‎





‎ 6. Гостиница на деревьях, Швеция

Фантастическое разнообразие дизайнерских решений гостиничных номеров, расположенных в ‎чаще шведского леса, предлагает на выбор такие жилые объекты, как: НЛО, Зеркальный куб, ‎Древесная баня, Птичье гнездо, Синий конус, Хижина и Стрекоза. Проживание в одном из них ‎принесет поистине оригинальные впечатления.‎





‎ 7. Conrad Hotel, Мальдивы

Отель Конрад располагает несколькими бунгало со стеклянным дном, а также полностью ‎погруженными под воду комнатами. Отдыхая в окружении прозрачных стен, можно за бокалом ‎коллекционного вина умиротворенно наблюдать жизнь тигровых акул, скатов, черепах и ‎пестрых косяков рыб, снующих меж живописных коралловых рифов.‎









‎ 8. Отель Au Vieux Panier, Франция‎

В центре Марселя расположен арт-отель, каждый номер которого ярок и неповторим: комнаты ‎расписаны по индивидуальным проектам художников с мировым признанием. Дизайн ‎помещений регулярно меняется и обновляется. Насытиться вдохновением можно и от ‎созерцания городского пейзажа, открывающегося с террасы на крыше.‎





‎9. Panchoran Retreat, Бали ‎

Затаившийся в чаще джунглей Бали, этот отель представляет собой занимательное сочетание ‎арт-проекта, курорта и эко-сада. Созданный в 70-х годах ирландским дизайнером комплекс не ‎раз становился площадкой для фестивалей, семинаров и конференций экологов. ‎





‎ 10. Курорт и заповедник Anantara Golden Triangle, Таиланд ‎

В самом сердце горных джунглей северного Таиланда располагается изумительный отель-‎заповедник. Помимо классических услуг здесь гостям предлагается совершенно неповторимое ‎развлечение: походы верхом на слонах и игры с маленькими слонятами. Очарование этих ‎статных животных не оставляет равнодушным никого. ‎





‎ 11. Отель Sidi Driss, Тунис ‎

Как насчет отдыха в апартаментах, идентичных жилищу самого Люка Скайуокера из фильма ‎‎«Звездные войны»? Тунисский отель не просто предоставляет такую возможность, но и ‎позволяет гостям воплотить свою фантастическую мечту всего за 10 долларов в день!‎





‎ 12. Серебряный рудник Sala, Швеция‎

Иногда желание «отвлечься от земных забот» может быть исполнено непосредственно в сотне ‎метров под землей. Остановиться в самом глубоком гостиничном номере в мире, созерцая ‎своды настоящего рудника, где в прошлом добывали серебро – разве это не лучший способ ‎придать своему отдыху в умиротворенной Швеции немного приключенческой остроты?‎





‎ 13. Лыжный курорт Barin, Иран‎

Всего в часе езды от Тегерана на горизонте появляется белоснежная крепость, словно ‎вырастающая из искрящихся белизной гор. Внутреннее убранство отеля напоминает ‎эскимосские иглу, дизайн помещений и фасада был тщательным образом разработан и ‎органично вписан в снежный ландшафт, подчеркивая красоту окружающей курорт природы. ‎









‎ 14. Отель Attrap’Reves, Франция ‎

Оригинальное видение организации пространства представляют создатели этого французского ‎отеля. Торжество нестандартных форм покоряет любителей необычного отдыха и становится ‎источником фантастических впечатлений. Постояльцы почувствуют себя настоящими ‎космонавтами, раскинувшими футуристичный палаточный лагерь на просторах далекой ‎планеты. ‎









‎15. Montaña Mágica Lodge, Чили ‎

Этот отель представляет собой не только искусственный гейзер, но и биосферный заповедник, ‎поэтому под свой контроль его взяла организация ЮНЕСКО. На его территории обитают редкие ‎виды животных, а горячие источники бьют прямо из стволов деревьев.‎





‎ 16. Отель Whitepod, Швейцария

На снежных просторах альпийского курорта раскинулись полусферы зимних бунгало эко-отеля ‎Whitepod. Его создатели стремятся использовать максимально безопасные для природы ‎материалы и снизить весь возможный вред для окружающей среды: они оптимально ‎минимизируют потребление воды и электричества, а также сокращают производство отходов.‎





‎ 17. Quinta Real Zacatecas, Мексика

Одно из популярнейших мест отдыха в Сакатекас – мексиканский вариант Колизея, бывший ‎стадион для боя быков, превращенный в гостеприимный фешенебельный отель. ‎





‎18. Free Spirit Spheres, Канада

Тропические леса Ванкувера приготовили для любителей приключений оригинальное ‎пристанище. Хотя изобилия комфорта от подвешенных на деревьях сфер ждать не приходится, дивные ‎ощущения от плавного покачивания на ветру, убаюкивающего усталого гостя среди шума ‎листвы, останутся более чем драгоценными воспоминаниями. ‎





‎19. Отель Everland, Швейцария

Эта гостиница – произведение современного искусства. Отель с единственным номером ‎полностью портативен и уже успел обогнуть Европу 5 раз. Сейчас он «вышел на пенсию» и ‎закрепился в Швейцарии, однако слава былых приключений не покидает его и поныне. ‎





‎20. Hotel Ristorante Grotta Palazzese, Италия ‎

Путешественники по Италии приглашаются остановиться в по-настоящему эпическом ‎сооружении. Помещения отеля обосновались в пещерах скалы Полиньяно, с которой ‎открывается захватывающий вид на Адриатическое море. Блюда в гостиничном ресторане ‎подаются под аккомпанемент шума разбивающихся о камни волн. ‎









Текст: Flytothesky.ru