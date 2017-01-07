



Тело человека получает энергию через 7 основных энергетических центров, расположенных вдоль позвоночника. Эти центры называются чакрами, и в них сокрыта наша жизненная сила. Каждая чакра отвечает за функционирование определенных органов и систем, а также за определенные психические характеристики человека. Каждая имеет свой цвет и звук, по-своему влияет на нашу реализацию в различных сферах жизни, наш успех и самореализацию. 4 нижние чакры – воплощение материального изобилия, потому они соответствуют таким элементам, как вода, земля, огонь и воздух. Верхние чакры, напротив, считаются духовными центрами и отвечают за связь человека с космической или божественной энергией.

Если в жизни человека есть какие-то проблемы, считается, что необходимо работать с теми энергетическими центрами, которые отвечают за эти области. Уравновешивая потоки энергий в проблемных чакрах, человек растет и развивает недостающие в себе качества, заново наполняя свою жизнь. Однако не должно быть перекоса ни в сторону раскрытия его только как материального существа, ни в сторону только как духовного. Во всем приветствуется гармония.

За что же отвечает каждый из энергетических центов?

1 чакра – центр жизненной энергии (муладхара)

Носит энергию красного цвета и отвечает за наполнение человека силой, крепким здоровьем и стабильностью. Это базовая чакра, что обеспечивает выживание и безопасность, которая отвечает за секс, страсть и похоть. Она придает человеку уверенность в собственных силах, а также твердость в принятии решений. Ее слабое проявление делает человека неуверенным, раздражительным и полным страхов. Такой индивид боится жить, ему тяжело противостоять трудностям и преградам. Через 1 чакру человек связан с Землей.

2 чакра – центр сексуальной энергии (свадхистана)

Носит энергию оранжевого цвета и продолжения рода. Отвечает за способность человека испытывать удовольствие и сексуальное влечение. Она поддерживает молодость и активность, отвечает за позитивные переживания и единство с противоположным полом. Когда эта чакра раскрыта плохо, человек пребывает в состоянии неудовлетворенности, ищет «разрушительные» источники удовольствия, заключает беспорядочные половые связи.

3 чакра – центр волевой энергии (манипура)

Носит энергию желтого цвета, ее главная задача – дать импульс к действиям, направить энергию человека к его целям. Это чакра связана с лидерством и целеустремленностью, отвечает за самореализацию в профессиональной деятельности, понимание своих потребностей и достижение желаемого. Если 3 чакра нераскрыта, то человек ленив и пассивен, ему тяжело отстаивать свои принципы, он предпочитает роль жертвы. Бывает и так, что 3 чакра наоборот слишком активна, тогда личность проявляет авторитарные (диктаторские) качества, конфликтна и не считает нужным учитывать интересы других людей.

4 чакра – центр эмоциональной энергии (анахата)

Носит энергию зеленого цвета и отвечает за любовь к себе и миру, за чувства и душевные переживания, способность сострадать, а также принимать мир во всех его проявлениях. Она символизирует открытое сердце, душу и духовную пищу человека. Если чакра неуравновешенна, то человек ощущает духовное одиночество, он не способен любить и быть любимым, зависим от партнера, может легко утратить интерес к жизни, посчитав свое существование бессмысленным. Работа этой чакры очень важна, так как отвечает за преобразование духовных энергий в энергии материального мира.

5 чакра – центр творческой энергии (вишудха)

Имеет голубой цвет и отвечает за создание чего-то нового, за творческое самовыражение человека, вдохновение, уникальность, реализацию и самораскрытие через выражение своего «я» в творческом, сотрудничество с Высшими Силами. Она раскрывается в тяге человека к познанию Вселенной и ее законов, его стремлении расширить собственные границы, познать чувство времени и пространства. Если чакра развита слабо, человеку трудно выразить себя, трудно быть честным с самим собой, принимать помощь и быть внутренне свободным, создавая новое.

6 чакра – центр духовной энергии (аджна)

Носит энергию синего цвета и отвечает за способность человека «видеть» шестым чувством, «считывать» информацию, выходя за рамки обычного видения мира. Если выразиться проще, это интуиция человека, его связь с глубоким внутренним знанием, чистота помыслов и осознанность, умение увидеть правильное решение сложной ситуации. Эта чакра отвечает за единение с миром и озарение. Если она раскрыта слабо, то у человека появляется искаженное представление о реальности и мирских законах, о самом себе. У него формируется неадекватная самооценка и предрасположенность к наркотической или алкогольной зависимости.

7 чакра – центр божественной энергии (сахасрара)

Имеет фиолетовый цвет и символизирует высшее духовное Знание, единение со Вселенной или Богом. Эта чакра раскрывает истинную мудрость, несет в себе основную миссию, жизненную программу человека, воплощая интеллект и духовность. Она дает возможность учиться, поддерживая связь с космическими энергиями. Дарит просветление и трансформацию. Считается, что полное раскрытие этой чакры проявляется в виде нимба над головой.

Текст: Flytothesky.ru