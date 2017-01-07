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25 самых вдохновляющих мест в мире
08.01.2017 04:36 — Калейдоскоп | Flytothesky
Ломаете голову, куда отправиться за впечатлениями? Перед вами 25 мест, которые наверняка потрясут вас до глубины души своей естественной красотой. Удачных вам путешествий!
Пища, кемпинг, плавание и серфинг – поездка на полуостров Баха будет незабываемой.
Переплывите на лодке залив от города Павонес до самого большого и самого древнего леса на тихоокеанском побережье.
Стебли бамбука поднимаются на 30 метров над головой. Если вы не хотите толкаться с сотнями других туристов с фотоаппаратами, идите туда пораньше, желательно часов в 6 утра.
Ниагарский водопад – это тонны воды, безостановочно летящие вниз.
Лучше всего осматривать верхом на верблюде. Вади-Рам знаком с человеческой культурой еще с доисторических времен.
Попробуйте попасть туда во время ежегодного Астрономического фестиваля, чтобы изучить все звездные трассы.
Ни одна фотография не способна передать красоту пустыни и песчаных дюн.
Опасное и удивительно прекрасное место. Будьте там осторожны.
Отправьтесь по менее проторенным маршрутам и посетите отдаленные солончаки в провинции Жужуй.
Эта река протекает через самую большую бездорожную территорию в континентальной части США. Вы увидите горячие источники и живописные пороги с бурлящей водой.
Колорадо славится своей гористой местностью и неимоверным количеством местных легенд.
Это самые старые горы на земле, потому воспользуйтесь шансом заглянуть в тихие пещеры и глубокие лесистые ущелья.
Что может быть лучше, чем возможность посидеть на крыше буддийской пагоды, наблюдая закат.
Это извивающееся шоссе от острова к острову вдоль побережья Норвегии. Во время штормов дорога выглядит особенно живописно.
Денали повергает в трепет и восхищение своей масштабностью. Здесь огромно и бескрайне всё.
Вода здесь удивительного голубого цвета; почти неземное зрелище.
Это второе по величине плато в мире, и звезды здесь расположены так близко, что вы можете протянуть руку и почти прикоснуться к ним.
Нигардсбреен является частью крупнейшего ледника континентальной Европы.
Знакомьтесь, это Бобби, Восточный черный носорог, ставший сиротой сразу после рождения, так как его мать была убита браконьерами. В мире осталось только 800 черных носорогов.
Почувствуйте себя крохотным муравьем в этой части индейской резервации Пайн-Ридж.
Пройдитесь по Тропе Великанов поздно вечером, когда разойдутся все туристы, и побудьте с этим местом наедине.
Закажите лодочную экскурсию, чтобы увидеть один из немногих оставшихся ледников в мире, который упорно не сдает свои позиции.
В Тасмании почти половина мест являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО и национальными парками; а еще здесь когда-то была создана первая в мире экологическая партия.
Парк находится в бедлендах провинции Альберта. Он выглядит абсолютно фантастически, и в нем масса окаменелостей динозавров.
Парк древнего города Памплона является одной из лучших городских зеленых зон.
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Ломаете голову, куда отправиться за впечатлениями? Перед вами 25 мест, которые наверняка потрясут вас до глубины души своей естественной красотой. Удачных вам...
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