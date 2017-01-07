Ломаете голову, куда отправиться за впечатлениями? Перед вами 25 мест, которые наверняка потрясут вас до глубины души своей естественной красотой. Удачных вам путешествий!

Полуостров Баха, Мексика

Пища, кемпинг, плавание и серфинг – поездка на полуостров Баха будет незабываемой.





Полуостров Оса, Коста-Рика

Переплывите на лодке залив от города Павонес до самого большого и самого древнего леса на тихоокеанском побережье.





Бамбуковый лес Арасияма, Япония

Стебли бамбука поднимаются на 30 метров над головой. Если вы не хотите толкаться с сотнями других туристов с фотоаппаратами, идите туда пораньше, желательно часов в 6 утра.





Ниагарский водопад, Канада

Ниагарский водопад – это тонны воды, безостановочно летящие вниз.





Вади-Рам, Иордания

Лучше всего осматривать верхом на верблюде. Вади-Рам знаком с человеческой культурой еще с доисторических времен.





Национальный парк Грейт-Бейсин, штат Невада, США

Попробуйте попасть туда во время ежегодного Астрономического фестиваля, чтобы изучить все звездные трассы.





Сосувлей, Намибия

Ни одна фотография не способна передать красоту пустыни и песчаных дюн.





Национальный парк Йосемити, штат Калифорния, США

Опасное и удивительно прекрасное место. Будьте там осторожны.





Салинас-Грандес, Аргентина

Отправьтесь по менее проторенным маршрутам и посетите отдаленные солончаки в провинции Жужуй.





Средняя развилка реки Салмон, штат Айдахо, США

Эта река протекает через самую большую бездорожную территорию в континентальной части США. Вы увидите горячие источники и живописные пороги с бурлящей водой.





Скалистые горы, штат Колорадо, США

Колорадо славится своей гористой местностью и неимоверным количеством местных легенд.





Голубой горный хребет, Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс, штат Северная Каролина, США

Это самые старые горы на земле, потому воспользуйтесь шансом заглянуть в тихие пещеры и глубокие лесистые ущелья.





Пагода Швесандау, Мьянма

Что может быть лучше, чем возможность посидеть на крыше буддийской пагоды, наблюдая закат.





Атлантическая дорога, Норвегия

Это извивающееся шоссе от острова к острову вдоль побережья Норвегии. Во время штормов дорога выглядит особенно живописно.





Национальный парк Денали, штат Аляска, США

Денали повергает в трепет и восхищение своей масштабностью. Здесь огромно и бескрайне всё.





Водопад Бруарфосс, Исландия

Вода здесь удивительного голубого цвета; почти неземное зрелище.





Национальный парк Деосай, Пакистан

Это второе по величине плато в мире, и звезды здесь расположены так близко, что вы можете протянуть руку и почти прикоснуться к ним.





Ледник Нигардсбреен, Норвегия

Нигардсбреен является частью крупнейшего ледника континентальной Европы.





Район Лайкипия, Кения

Знакомьтесь, это Бобби, Восточный черный носорог, ставший сиротой сразу после рождения, так как его мать была убита браконьерами. В мире осталось только 800 черных носорогов.





Столовая гора Красной Рубахи, штат Южная Дакота, США

Почувствуйте себя крохотным муравьем в этой части индейской резервации Пайн-Ридж.





Тропа Великанов, Ирландия

Пройдитесь по Тропе Великанов поздно вечером, когда разойдутся все туристы, и побудьте с этим местом наедине.





Ледник Перито-Морено, Аргентина

Закажите лодочную экскурсию, чтобы увидеть один из немногих оставшихся ледников в мире, который упорно не сдает свои позиции.





Тасмания, Австралия

В Тасмании почти половина мест являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО и национальными парками; а еще здесь когда-то была создана первая в мире экологическая партия.





Провинциальный парк Дайносор, Канада

Парк находится в бедлендах провинции Альберта. Он выглядит абсолютно фантастически, и в нем масса окаменелостей динозавров.





Страна Басков и Наварра, Испания

Парк древнего города Памплона является одной из лучших городских зеленых зон.





Текст: Flytothesky.ru