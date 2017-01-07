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25 самых вдохновляющих мест в мире

08.01.2017 04:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Ломаете голову, куда отправиться за впечатлениями? Перед вами 25 мест, которые наверняка потрясут вас до глубины души своей естественной красотой. Удачных вам путешествий!25 самых вдохновляющих мест в мире

  1. Полуостров Баха, Мексика

Пища, кемпинг, плавание и серфинг – поездка на полуостров Баха будет незабываемой.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Ben Horton

  1. Полуостров Оса, Коста-Рика

Переплывите на лодке залив от города Павонес до самого большого и самого древнего леса на тихоокеанском побережье.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Felip Mroz

  1. Бамбуковый лес Арасияма, Япония

Стебли бамбука поднимаются на 30 метров над головой. Если вы не хотите толкаться с сотнями других туристов с фотоаппаратами, идите туда пораньше, желательно часов в 6 утра.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Elisabeth Brentano

  1. Ниагарский водопад, Канада

Ниагарский водопад – это тонны воды, безостановочно летящие вниз.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Destination Canada

  1. Вади-Рам, Иордания

Лучше всего осматривать верхом на верблюде. Вади-Рам знаком с человеческой культурой еще с доисторических времен.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Scott Sporleder

  1. Национальный парк Грейт-Бейсин, штат Невада, США

Попробуйте попасть туда во время ежегодного Астрономического фестиваля, чтобы изучить все звездные трассы.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Travel Nevada

  1. Сосувлей, Намибия

Ни одна фотография не способна передать красоту пустыни и песчаных дюн.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Julia

  1. Национальный парк Йосемити, штат Калифорния, США

Опасное и удивительно прекрасное место. Будьте там осторожны.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Michael Matti

  1. Салинас-Грандес, Аргентина

Отправьтесь по менее проторенным маршрутам и посетите отдаленные солончаки в провинции Жужуй.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Sarah Tesla

  1. Средняя развилка реки Салмон, штат Айдахо, США

Эта река протекает через самую большую бездорожную территорию в континентальной части США. Вы увидите горячие источники и живописные пороги с бурлящей водой.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Zachary Collier

  1. Скалистые горы, штат Колорадо, США

Колорадо славится своей гористой местностью и неимоверным количеством местных легенд.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Brian Lewis

  1. Голубой горный хребет, Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс, штат Северная Каролина, США

Это самые старые горы на земле, потому воспользуйтесь шансом заглянуть в тихие пещеры и глубокие лесистые ущелья.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Jared Kay

  1. Пагода Швесандау, Мьянма

Что может быть лучше, чем возможность посидеть на крыше буддийской пагоды, наблюдая закат.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Giselle de Castro

  1. Атлантическая дорога, Норвегия

Это извивающееся шоссе от острова к острову вдоль побережья Норвегии. Во время штормов дорога выглядит особенно живописно.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Michael Matti

  1. Национальный парк Денали, штат Аляска, США

Денали повергает в трепет и восхищение своей масштабностью. Здесь огромно и бескрайне всё.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Denali NPS

  1. Водопад Бруарфосс, Исландия

Вода здесь удивительного голубого цвета; почти неземное зрелище.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Michael Matti

  1. Национальный парк Деосай, Пакистан

Это второе по величине плато в мире, и звезды здесь расположены так близко, что вы можете протянуть руку и почти прикоснуться к ним.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Will Hatton

  1. Ледник Нигардсбреен, Норвегия

Нигардсбреен является частью крупнейшего ледника континентальной Европы.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Visit Norway

  1. Район Лайкипия, Кения

Знакомьтесь, это Бобби, Восточный черный носорог, ставший сиротой сразу после рождения, так как его мать была убита браконьерами. В мире осталось только 800 черных носорогов.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Scott Sporleder

  1. Столовая гора Красной Рубахи, штат Южная Дакота, США

Почувствуйте себя крохотным муравьем в этой части индейской резервации Пайн-Ридж.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Scott Robinson

  1. Тропа Великанов, Ирландия

Пройдитесь по Тропе Великанов поздно вечером, когда разойдутся все туристы, и побудьте с этим местом наедине.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Stefan Klopp

  1. Ледник Перито-Морено, Аргентина

Закажите лодочную экскурсию, чтобы увидеть один из немногих оставшихся ледников в мире, который упорно не сдает свои позиции.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Hannah McGrath

  1. Тасмания, Австралия

В Тасмании почти половина мест являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО и национальными парками; а еще здесь когда-то была создана первая в мире экологическая партия.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Matt Glastonbury

  1. Провинциальный парк Дайносор, Канада

Парк находится в бедлендах провинции Альберта. Он выглядит абсолютно фантастически, и в нем масса окаменелостей динозавров.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Dax Justin

  1. Страна Басков и Наварра, Испания

Парк древнего города Памплона является одной из лучших городских зеленых зон.

25 самых вдохновляющих мест в мире
Urko Dorronsoro

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Ломаете голову, куда отправиться за впечатлениями? Перед вами 25 мест, которые наверняка потрясут вас до глубины души своей естественной красотой. Удачных вам...

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