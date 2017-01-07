



Морозы за окном. Нужно сходить хотя бы в магазин. Купить вино. Ну и заодно взять продукты. Хватит уже питаться в кафе. Все это от лени. Но как тут можно не лениться, когда в такой мороз даже таксисты не хотят брать заказы.

Кажется, у природы на эти январские каникулы свои планы: опустить температуру до минус двадцати, а то и тридцати. Холодно. Ну а что вы хотели? В квартирах есть отопление, а для душевной теплоты у вас было достаточно времени, чтобы завести друзей и пить с ними горячий шоколад или какао, кому как нравится.

Работа? Подождет. Расставить все по полочкам у себя в голове и в душе — тоже непростой труд. Возможно, это даже сложнее, чем добраться до супермаркета в такой лютый мороз. Хотя, можно попробовать и мелкими перебежками.

Что там у меня на пути…

Аптека. Сделаю вид, что очень болен и забежал за лекарством, но не нашел подходящего. Поглазею немного на витрины всяких непонятных таблеток, приведу в порядок щеки, уши и руки, а потом быстро выбегу на улицу. Если встречу знакомого, сделаю вид, что очень-очень спешу. Кивну ему мимолетом, брошу бессмысленное «ну, как ты там поживаешь?» и, не дожидаясь ответа, нырну в подземный переход. Это вторая часть моей остановки. Найду местечко потеплее. Ну, или хотя бы без пронизывающего сквозняка. Людей в переходе, конечно же, много. Ровно, как и всегда. Все кого-то ждут, спешат, опустив голову в пол. Ну а я постою немного в ожидании. А что, ведь я тоже мог бы с кем-то встречаться. Вот-вот подойдет мой долгожданный собеседник. Но, время идет. Наверное, уже не дождусь. Брошу взгляд на часы, покручу головой по сторонам и продолжу путь.

Следующая остановка — киоск союзпечати. Запах типографии, газет, никому не нужных книг… Хотя, почему же никому не нужных? Вот и они выполнили свою почетную обязанность: скоротать несколько свободных минут. Можно даже взять какую-нибудь газету, поймать на себе одобрительный взгляд продавца, поднести ее близко-близко к лицу (сделать вид, что пытаешься разобрать какую-нибудь мелкую надпись), а тем временем вдохнуть полной грудью запах печатных букв. Вот уже самое время выдвигаться дальше. Ладно, в другой раз что-нибудь обязательно куплю.

До магазина уже совсем немного. Еще каких-то 20, 15, 10 метров. Цель достигнута. Не так уж и холодно было. Вместе со мной в магазин завалился добрый десяток таких же бедолаг, как и я. В такие моменты ощущаешь себя частью чего-то целого. Так и хочется им сказать: друзья, мы справимся с холодами. Еще совсем немного, и в нос ударит соблазнительный запах свежей выпечки, а дома будет ждать, черт с ним с вином, чашка только что заваренного какао с молоком и двумя ложками сахара. А может и с тремя. Это уже как повезет.

Остаемся зимовать. Главное — не замерзнуть!

Автор: Андрей Романов | Flytothesky.ru