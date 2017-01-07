Кто из нас не любит заниматься сексом? Секс – это здорово, приятно, фантастически, особенно если оба партнера подходят к процессу с фантазией и подлинным желанием. Занятие сексом не просто в разы повышает ощущение собственной привлекательности, но будоражит кровь, заставляет тело встрепенуться и острее прочувствовать красоту момента. Хороший секс дарит отличное настроение на весь день, улыбку Чеширского Кота, которую ни с чем не спутаешь и, конечно, позитивно сказывается на здоровье. А вот о том, какие еще приятные бонусы несет в себе секс, читайте ниже!





Обезболивающее средство №1

Замечали этот парадокс? Тело ломит и болит, давление зашкаливает, но как только внизу живота просыпается древнейший животный инстинкт – болезненные симптомы отходят на второй план, а то и вовсе исчезают. Все дело в эндорфинах, которые выбрасываются в кровь при возбуждении. Ученые давно признали, что их воздействие на организм подобно мощным обезболивающим таблеткам и даже лучше, ведь действуют на болезненные участки тела практически мгновенно.

Антистрессовый предохранитель

Если день предстоит трудный, на носу крупная сделка или вас давно мучают страхи и тревоги, нет помощника лучше, чем хорошая доза секса перед сном или прямо после пробуждения. Секс способен естественным образом расслабить организм, привести в норму кровяное давление, убрать мышечные зажимы и обеспечить полноценный отдых всего организма. Гормоны, которые выделяются в результате оргазма и даже при простых прикосновениях, обеспечивают антистрессовый эффект и охраняют от депрессии.

Тренажер для сердца

Помимо приятного расслабляющего эффекта, секс оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, выступая своеобразным кардиостимулятором. Ученые Колумбийского университета доказали, что занятия сексом хотя бы дважды в неделю в несколько раз уменьшает риск инфаркта, атеросклероза, гипертонии и других тяжелых сердечных заболеваний.

Спутник интеллектуального развития

Качественные занятия сексом сказываются не только на самоощущениях, но даже на интеллектуальных способностях партнеров. Как недавно доказали исследователи из Южной Кореи, секс влияет на нейроногенез, а точнее, он усиливает скорость образования нейронов в гиппокампе, тем самым способствуя развитию долговременной памяти. Этот феномен, однако, не был выявлен при просмотре порнографии, которая оказала на мозг и процессы оперативной памяти прямо противоположный эффект.

Прививка для иммунитета

Нейроиммунологи из Цюриха доказали, что регулярный секс оказывает положительный эффект на здоровье человека, так как после оргазма в крови увеличивается уровень фагоцитов, которые активно борются с вирусами. Кстати, уровень иммуноглобулина А у сексуально активных людей превышает показатели сексуально пассивных на 32%, именно поэтому первые болеют реже. А гормон дофамин, который выбрасывает организм при оргазме, еще и активно борется с холестерином.

Секрет молодости и подтянутости

Во время секса мало того, что подтягиваются глубинные мышцы тела, так еще и в кровь выбрасываются гормоны, которые делают кожу более эластичной, предотвращая появление сетки морщин (адреналин, эндорфин, дофамин и окситоцин). Кстати, при сексе исчезают отечности и увлажняется кожа (линолевая кислота). А глубокое и интенсивное дыхание способствует насыщению всех клеток тела кислородом и сжиганию хорошей порции калорий, равносильной качественным силовым тренировкам в спортивном зале.

Стимулятор хорошего настроения

Этот феномен прочувствован многими! Мало того, что секс дает ощущение физиологического удовлетворения, он также существенно повышает самооценку. Человек, который любит и любим, чувствует себя гораздо уверенней при решении повседневных проблем, ему гораздо легче раскрепоститься и поставить себе плюсики в деятельности. Кстати, тестостерон, который получает женщина вместе с порцией спермы, делает ее более активной и энергичной в течение дня, заменяя крепкий кофе.

Итак, секс не просто дарит феноменальные ощущения, но еще и положительно влияет на иммунитет, процессы, протекающие в головном мозге, сердечно-сосудистую систему и настроение. Регулярно предаваясь физическим удовольствиям со своей половиной, вы не только укрепляете ваш союз, но и выглядите на все сто!

Текст: Flytothesky.ru