Делая шаги в мир бизнеса в возрасте до 25 лет, человек может похвастаться доступными ему огромными преимуществами. На деле их ценность часто оказывается настолько велика, что представителям данной возрастной категории непременно стоит попробовать свои силы на деловом поприще. И вот почему…

Финансовые издержки





Согласно данным статистики, человек, не достигший 25 лет, как правило, имеет меньший объем ежемесячных денежных расходов в сравнении с людьми более старшими. У него нет ипотеки, крупных выплат по счетам, а также, вероятно, детей. Разумеется, подобный образ не обязательно применим к каждому в этом возрасте, однако, в отношении большинства он все же весьма характерен. Очень удобно начинать бизнес-карьеру, не будучи обремененным регулярными финансовыми издержками: такая свобода создает предпосылки для куда более легкого старта.

Отсутствие финансового бремени также позволяет лучше сосредоточиться на разработке и исполнении бизнес-идей. Проблемы и заботы, связанные с деньгами, часто полностью отвлекают от совершенствования предпринимательской деятельности и путей получения прибыли. В подобной ситуации человек рискует попасть в ловушку: при работе, ориентированной только, скажем, на погашение ипотеки, первичный деловой энтузиазм остается неудовлетворенным. Не становитесь рабом своих кредитов.

Мнение окружающих о «настоящей работе»





В период с 25 до 30 лет многие получают намеки родителей и прочих членов своей семьи о том, что, вероятно, пришло время начинать «жить по-взрослому». В это понятие, как правило, входит получение ипотечного кредита, основание крепкого союза с постоянным партнером и появление мыслей о семье и детях. Когда вам больше 25 лет, ответ в духе «Я работаю на достижение своей идеи» на вопрос о карьерных успехах уже не засчитывается как допустимый, особенно – строгим судом дальних родственников, с которыми вы видитесь примерно раз в год.

Сила давления со стороны семьи огромна и для многих людей она становится непреодолимым препятствием на пути к созданию собственного дела. Если вам удастся убедить родных встать на вашу сторону в этом вопросе, жизнь окажется намного легче. В случае, когда это невозможно, постарайтесь найти поддержку в лице друзей и знакомых, имеющих самостоятельный предпринимательский опыт.

Цена времени





Пожалуй, это – самая важная причина начать свое дело до 25 лет. Научитесь ценить время, пока не стало слишком поздно. Когда мы начинаем работать в стандартном ритме, начальник сообщает нам, сколько стоит наше время, исходя из чего, в конечном счете, мы можем сделать вывод, какую цену имеет часть нашей жизни, затрачиваемая на работу. При мысли о том, что «по-настоящему живем» мы только треть отпущенного нам земного времени, тогда как две трети расходуются на работу и сон, время предстает перед нами истинным сокровищем. Работа в стартапе научит вас как никогда раньше ценить свое время. Она словно бы включает в голове лампочку, позволяющую с большей сознательностью принимать решения, в особенности, когда речь идет о поставленном на кон времени. Еще более важным приобретением станет способность к взвешенному расчету того, что можно получить в обмен на свое время.

Изобилие доступного времени





Многие молодые люди в возрасте до 25 лет учатся в вузе, аспирантуре или начинают набирать опыт в выбранной специальности, работая в должностях первичного уровня. Подобный вид занятости способен подарить достаточное количество свободного времени, рациональное использование которого, в свою очередь, может определить, ни много ни мало, будущее человека.

Вне пределов учебы и работы со стандартным графиком мы имеем свободные часы, которые можно использовать крайне продуктивно, например, посвятив их своему стартапу. Именно в это время можно попробовать развить свои идеи, способные перерасти в нечто масштабное и успешное. Даже в случае отсутствия у них должного бизнес-потенциала такие наработки всегда могут пригодиться в вашей дальнейшей карьере.

Связи





К своим 25 годам человек успевает повстречать и узнать множество самых разнообразных людей. Если вы учились в университете или колледже, задумайтесь о том, насколько разносторонние и способные студенты могли вас окружать. Знакомство с обладателями полезных умений и знаний способно оказать решающее влияние на развитие бизнеса. Стремитесь расширить круг своих знакомых, обращая внимание на представителей далеких для вас областей знания, развивайте отношения с людьми, владеющих уникальными навыками и способностями. В будущем всё может пригодиться.

Трудно начинать? Тогда присоединяйтесь к уже начатому!

Не каждый горит желанием затеять собственный бизнес, и это нормально. Для тех, кто придерживается такого подхода, специалисты рекомендуют присоединяться к существующим стартапам в качестве стажера, соучредителя или сотрудника. Работа в стартапе в отличие от обычных корпораций поможет научиться оценивать ситуации в бизнесе и разработать у себя некоторые ключевые деловые навыки. Насыщенность и скорость событий, происходящих в стартапах, неповторимы в условиях простых организаций. И преимущества этих особенностей стоит испытать на своем опыте.

Даже если план стартапа, запущенного до 25 лет, не сработает, у вас в запасе все равно есть вся оставшаяся жизнь для осуществления тех самых «взрослых занятий», о которых твердит консервативно настроенное общество. Конечно, есть немало примеров успешных компаний с учредителями более старшего возраста. И тем не менее, всех их неизменно объединяет тот факт, что именно в молодости, до 25 лет, эти люди имели опыт ведения небольшой предпринимательской деятельности, наложивший свой отпечаток и ставший основой появления впоследствии их собственных успешных бизнес-идей.

По материалам virgin.com ; перевод и адаптация Flytothesky.ru