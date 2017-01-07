Точь-в-точь про меня!:)





Творческие люди во все времена вызывали к себе самый живой интерес: необычайная оригинальность, фантазия, которая граничит с сумасшествием, и колоссальная продуктивность – все это не может не восхищать. Они мыслят нестандартно, их работы веют мощью и силой, а личная жизнь часто непредсказуема и драматична. Кто же такие творческие люди, почему они так не похожи на нас?

1. Они витают в облаках

Вместо того чтобы идти по накатанной, как все люди, – учеба, работа, дом, стабильность – творческие люди словно лишены этого гена. Они витают в облаках, придумывают какие-то свои миры и законы, ищут «интересное», а не прибыльное. В школе дети с творческими наклонностями мечтают о полетах в космос в то время, как Мария Петровна объясняет теорему Пифагора, а потому часто отстают от своих сверстников.

2. Они любят уединение

Творческим людям не бывает скучно наедине с собой, наоборот, они с нетерпением ждут того самого момента, когда их с музой, наконец, оставят в покое. В своем сознании они словно бы отгораживаются от всех неприятностей и банальностей этого мира ради того, чтобы сотворить что-то действительно феноменальное. Они находят вдохновение в тишине.

3. Они делают то, что нравится

Творческие люди не станут работать, потому что «надо», «нужда заставила», «зато по специальности». Они ищут свое призвание и работают на то, что их действительно вдохновляет! Главное, чтобы работа нравилась, приносила внутреннее удовлетворение и свободу выбора. Ради такой деятельности не страшно поставить все на карту, рискнуть или даже отказаться от личной жизни.

4. Они черпают силу в собственных неудачах

Почему люди творческих профессий так настойчиво преследуют свои цели и не отказываются от призвания, даже если оно не приносит денег? Все потому, что, какими бы ни были их неудачи, как бы ни терзали душу сомнения, они находят силу в борьбе, преодолевая трудности и препятствия, борьба мотивирует их к победе.

5. Они ищут новизну

Чтобы продуцировать новые и новые идеи, творческие люди нуждаются в подпитке – смене эмоций, событий, впечатлений, постоянном движении вперед. Повседневная рутина, скука, постоянный рабочий график часто сковывают их фантазию и препятствуют творческому полету мысли. Гораздо приятнее устраивать себе периодическую встряску.

6. Они живут ради высокой миссии

Все великие творческие умы создают свои шедевры не ради признания или собственной страницы в мировой истории, но просто потому, что чувствуют в этом свое предназначение. Творческие люди зачастую отказываются видеть себя особенными и говорят, что являются всего лишь исполнителями в руках «всевышнего».

7. Они хорошие наблюдатели

Творческие люди умеют чувствовать мир глазами другого, а потому часто ставят себя в совсем неожиданные роли: представляют себя раненным животным, одиноким деревом, парящей в небесах птицей или брошенной матерью троих детей. Все это дает им пищу для размышлений, которую они используют при создании очередного шедевра. Именно потому герой книги, партия на скрипке или акварельный пейзаж может выйти таким цепляющим и проникновенным.

Творческие люди подмечают невидимое для наших глаз. Без этих людей мир был бы неполным и тоскливым, не было бы оригинальных произведений или технических новинок, которые двигают земной шар вперед. А впрочем, в каждом из нас живет скрытый гений, осталось его раскрыть…

Текст: Flytothesky.ru