



Как бы крепко вы не любили друг друга, идиллия не сможет длиться вечно, если к вашим отношениям постоянно подключать все свои нервные клетки, неуемную фантазию и любовь к трагической развязке. В самом деле, уже давно не в моде держаться за свою любовь, выстраивать долговременные отношения, вдохновлять друг друга на свершения. Какой-то прабабушкин атавизм…

Куда интереснее носить маски, играть в супружеские игры, манипулировать и, конечно, взахлеб обвинять друг друга во всех неудачах. Вместо бережно хранимого семейного уюта нынче в цене выгодные торги, успех и красивая картинка. Ваши отношения как раз подошли к черте и требуют каких-то умственных или моральных усилий? Мы поможем избавиться от этого «бремени». Читайте 5 простых способов, как испортить отношения с мужчиной. От вас потребуется минимум усилий!

Способ 1. «Я обиделась и буду молчать об этом во веки веков. Аминь!»

Он снова забыл опустить крышку унитаза или купил сицилийские апельсины вместо малазийских? А может, ляпнул что-то обидное и не упал на колени? Правильно, это статья для расстрела. Никакой пощады быть не должно, исключительная ненависть, уход в себя и отказ что бы то ни было объяснять. Правило №1 женщины-неврастенички – надуть губы, обидеться и мучить мужика молчанием хотя бы недельку, лишив секса и еды. Спросит, за что? Демонстративно отвернуться и глотать слезы. Не царское дело объяснять холопу «очевидные» вещи. Он просто эгоист неблагодарный, чурбан бесчувственный.

Ну а если серьезно, копить в себе обиду – последнее дело. Мужчины мыслят другими категориями, у них иная система ценностей. Задела его фраза или поступок? Так скажите об этом сразу и без промедления, мол, «вот этим ты задел мои чувства, не делай так больше». Только без обвинений и преувеличений по типу «ах ты, зараза, никогда меня не слушаешь». Вспомните о любви и уважении к партнеру.

Способ 2. «Ну когда ты уже на мне женишься? Или я другого найду!»

Еще один чудесный способ поскорее попрощаться с мужчиной – начать форсировать отношения, третируя партнера вопросами о будущем. И кого волнует, что вы знакомы всего несколько недель? Либо он ваша судьба, либо обманщик, который нагло воспользовался святой наивностью. Хватит тратить время на нерешительных мужиков, хватайте за горло эту хилую пародию на мужскую особь и требуйте по максимуму: познакомить с родителями, съехаться, пышную роспись, золотое колье и квартиру в центре Москвы. Сомневается, нужно время? Закатывайте истерики, треплите нервы и давите еще сильнее, пока мужик окончательно не даст деру.

Естественно, правильный вариант – снять с его шеи петлю смерти и отпустить ситуацию. Начать наслаждаться той жизнью, которая у вас есть, а не гнаться за иллюзиями. Если вы любите мужчину, расслабьтесь и подумайте: куда вы так торопитесь? С каких пор мысли о замужестве приобрели навязчивую форму, стали диктовать, как жить и чувствовать себя? Чего вы боитесь? Быть может, это банальная неуверенность в себе или страх упустить партнера? Свадьба в таком случае не решит ваших проблем.

Способ 3. «Ты никто без меня, слабак и тряпка!»

Ничего не ударит по его самооценке болезненнее, чем ваши сомнения в его мужественности и способности удовлетворить свою женщину. Добейте жертву окончательно, напомнив, что он без вас – ноль и «ходячая катастрофа». А для пущего эффекта повторяйте волшебное заклинание не меньше 10-ти раз на дню: «ленивый бездарь», «слабак», «никогда с этим справишься», «вон муж у Светки ого-го, а не то, что ты…»

Естественно, желая наладить отношения, используйте прямо противоположные по смыслу фразы. А еще готовьтесь к тому, что придется учиться верить в своего мужчину, гордиться его достижениями. И, умоляем вас, не надо фразочек в стиле «ты у меня самый лучший». Достаточно перестать сомневаться в нем как в мужчине, действительно довериться его силе.

Способ 4. «Никаких тебе борщей и чистых рубашек! Заботься о себе сам, у нас равноправие»

Этот эгоист заикнулся, чтобы вы накрыли на стол для его друзей? Негодяй. В век, когда женщина вкалывает наравне с мужчиной, приносит в дом деньги и пищу, он еще требует стать рабой кастрюль и сковородок? Живо закатите скандал, устройте истерику и вышлите мужчину в Сибирь на каторжные работы. Пусть знает свое место, Адам недоделанный. Это в патриархальных семьях женщины создавали уют, сегодня каждый сам за себя, демократия.

А если начистоту, никто и не требует от женщины быть домашней рабыней – вылизывать паркеты, выглаживать простыни или заниматься готовкой в стиле сурка. Мужчине не нужна универсальная горничная, он нуждается в женщине, которая умеет создавать в доме уют и атмосферу любви. Проявляется это волшебство в мелочах – сварить ему утром ароматный кофе (просто так), любовно повязать галстук, поухаживать, когда он болеет. Не нужно сверхусилий, ценно само по себе желание заботиться, даже если дома совершенно пустые кастрюли.

Способ 5. «Девочки сказали, что ты меня не достоин!»

Наконец, если мужчина оказался крепким орешком, а предыдущие методы с ним не сработали, пора прибегнуть к тяжелой артиллерии – собрать бабсовет и как следует промыть суженому косточки. Не стесняйтесь выдавать интимные подробности о нелегкой семейной жизни, трепать языком, выставляя мужчину в самом невыгодном свете. И, конечно, привлеките внимание мамы, от души поплакав у нее на плече.

Плевать, что чужие советы зачастую необъективны и продиктованы собственным опытом, а потому не помогут с адекватным анализом ситуации. Главное, сбросить напряжение, получить порцию поддержки, напиться в хлам и свалить всю ответственность на мужчину. Именно так и поступают женщины, которым не нужна семья с ее извечными трудностями, которые мечтают вернуть себе прежнюю холостяцкую жизнь. Быть одинокой беспринципной барышней с бокалом вина вместо теплого родного плеча – вот что такое свобода!

И наши советы на вашей стороне…

Текст: Flytothesky.ru