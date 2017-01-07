При беглом обзоре состояния современной науки у неискушенного читателя может сложиться ‎впечатление об одном странном несоответствии. Размер предмета исследований ‎удивительным образом не отражает достигнутых успехов в его изучении. Например, наука о ‎мозге – органе, весящем в среднем всего 1,5 кг, требует столь сложных технологий, но до сих ‎пор она не раскрыла многих его секретов. Как же так? Что за тайны хранит человеческий мозг, ‎отчего ученые вынуждены ломать голову над расшифровкой принципов его работы?

Мы ‎предлагаем вам окунуться в мир величайших загадок человеческого мозга, на которые наука пока еще не нашла ответы.‎

1. Природа или воспитание?‎





Одно из основных стремлений наук, изучающих мозг и психику – это определить степень ‎влияния наследственности на становление личности в сравнении с воздействием внешних ‎факторов, таких, как воспитание, окружающая среда, друзья, кумиры и так далее. Что ‎предопределяет развитие характера, будущие пристрастия, желания? Изучение близнецов как ‎людей, имеющих одинаковые исходные данные в наследственности, может дать существенную ‎подсказку, ведь они представляют собой идеальный объект исследования разницы врожденного ‎и приобретенного.‎

Большие надежды возлагаются на изучение разлученных в раннем возрасте близнецов: только ‎таким образом можно доподлинно узнать, какие качества братья или сестры разовьют и будут ли ‎столь же похожи, как если бы они росли вместе. Однако ввиду понятных этических причин ‎подобным чаяниям не суждено сбыться в полной мере. Обрывочные данные, открытые для ‎доступа ученых, показывают, что у близнецов, разлученных сразу после рождения, ‎обнаруживаются схожие вплоть до мелочей привычки и склонности (например, сосание одного ‎и того же пальца или предпочитаемый предмет в школе), однако в отношении прочих ‎проявлений характера, как удалось узнать, не нашлось столь выраженного подобия.‎

2. Почему мозг перестает функционировать?‎





Увы, людям приходится иногда наблюдать печальнейшие картины того, как некогда цветущий ‎организм вдруг перестал выполнять свои основные функции и все четко налаженные системы ‎словно бы начинают распадаться. Мозг не является исключением и точно так же может потерять ‎былую производительность вплоть до полной остановки работы. Наиболее известный пример ‎столь резкой дегенерации – болезнь Альцгеймера. Даже несмотря на то, что ученые установили ‎конкретные места в мозге, которые поражает это заболевание, остановить уже запущенный ‎механизм разрушений они пока не в силах. Медицина не располагает в настоящее время ‎средством, способным предотвратить развитие фатального процесса… К сожалению, коль скоро ‎науке известно строение и функционирование отдельных частей мозга, целостная организация ‎его работы, а в особенности, дезорганизация, пока остаются более чем загадочными.‎

‎3. Секреты сна и сновидений





Совершенно естественно и привычно, что люди видят сны, но, как это не удивительно, ученые ‎до сих пор не знают, почему это происходит. Единственное, о чем они пока с уверенностью ‎берутся утверждать – это безусловная важность сна для организма.‎

В попытках выдвинуть предположения о цели сна лидирует теория о необходимом отдыхе и ‎расслаблении, предоставляемых мозгом в это время. Однако если речь идет об отдыхе, почему ‎сам мозг остается более чем активным, производя сновидения? Возможно, во сне происходит ‎тренировка необходимых реакций, проработка эмоционально значимых событий и решение ‎актуальных проблем для более совершенного реагирования впоследствии наяву.‎

4. Распутывание следов памяти





Еще одна загадка работы мозга заключается в непостижимом пока устройстве памяти. Какой ‎механизм отвечает за то, чтобы сохранять определенные факты и события и как определяется ‎степень их необходимости? ‎

Ученым удалось установить мозговые зоны, очаги нейронов и их связи, ответственные за ‎закрепление чего-либо в памяти. Но вот ЧТО происходит в этих областях науке пока неясно. Еще ‎менее известно, возможно ли намеренное изменение структуры механизмов памяти с целью ‎стереть определенную ее часть. ‎

Одно из исследований показало, что активация нейронных связей при припоминании события ‎практически идентична реакции нервных клеток при восприятии того же самого в прошлом. ‎Таким образом, можно предположить, что переживание явления в реальности и в ‎воспоминаниях заставляют мозг действовать достаточно схожим образом.‎

Помимо изучения функций памяти в состоянии нормы, крайне интересна тема ее нарушений, например, ‎ложных воспоминаний. В 2005 году, когда в Лондоне прогремела серия взрывов, медики и ‎полиция засвидетельствовали 10 рассказов разных людей о якобы увиденных ими кадрах в ‎телеэфире, относящихся к произошедшему. Однако никаких подобных видеороликов ни на ‎одном канале не демонстрировалось.

Какой же цели служит память, если она иногда сохраняет ‎в себе ненадежные данные?‎

‎5. Загадка сознания





До сих пор науке не ясно – где заканчивается мозг и начинается разум. Может быть, это одно и ‎то же? А как насчет таких понятий, как душа, индивидуальность, личность? Что из этого вмещает ‎мозг и в каких соотношениях? Эта сфера остается в изучении человеческого сознания как самой ‎принципиальной, так и наиболее субъективной.‎

Благодаря современным методам визуализации ученые могут фиксировать активность тех или ‎иных зон мозга во время выполнения определенных действий. Но как понять – каким образом и ‎когда эта активность становится мыслью?‎

Также пока остается непонятной сфера сознательных и бессознательных переживаний. Многие ‎процессы не требуют вовлечения осознанного осмысления: дыхание, работа желудка, походка ‎и многое другое. Кроме того, существуют бессознательные действия и более высокого уровня, ‎например, уже за 7 секунд до принятия решения человеком можно заметить очаг в его мозге, ‎сигнализирующий о полностью сформированной модели поведения. Существует ли в таком ‎случае настоящая свобода воли или же все наше поведение – результат механической работы ‎сложной системы нервных клеток?

Будем надеяться, что рано или поздно наука приоткроет ‎завесу многих тайн мозга.‎

Текст: Flytothesky.ru