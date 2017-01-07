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5 загадок мозга, на которые до сих пор нет ответов
08.01.2017 18:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
При беглом обзоре состояния современной науки у неискушенного читателя может сложиться впечатление об одном странном несоответствии. Размер предмета исследований удивительным образом не отражает достигнутых успехов в его изучении. Например, наука о мозге – органе, весящем в среднем всего 1,5 кг, требует столь сложных технологий, но до сих пор она не раскрыла многих его секретов. Как же так? Что за тайны хранит человеческий мозг, отчего ученые вынуждены ломать голову над расшифровкой принципов его работы?
Мы предлагаем вам окунуться в мир величайших загадок человеческого мозга, на которые наука пока еще не нашла ответы.
1. Природа или воспитание?
Одно из основных стремлений наук, изучающих мозг и психику – это определить степень влияния наследственности на становление личности в сравнении с воздействием внешних факторов, таких, как воспитание, окружающая среда, друзья, кумиры и так далее. Что предопределяет развитие характера, будущие пристрастия, желания? Изучение близнецов как людей, имеющих одинаковые исходные данные в наследственности, может дать существенную подсказку, ведь они представляют собой идеальный объект исследования разницы врожденного и приобретенного.
2. Почему мозг перестает функционировать?
Увы, людям приходится иногда наблюдать печальнейшие картины того, как некогда цветущий организм вдруг перестал выполнять свои основные функции и все четко налаженные системы словно бы начинают распадаться. Мозг не является исключением и точно так же может потерять былую производительность вплоть до полной остановки работы. Наиболее известный пример столь резкой дегенерации – болезнь Альцгеймера. Даже несмотря на то, что ученые установили конкретные места в мозге, которые поражает это заболевание, остановить уже запущенный механизм разрушений они пока не в силах. Медицина не располагает в настоящее время средством, способным предотвратить развитие фатального процесса… К сожалению, коль скоро науке известно строение и функционирование отдельных частей мозга, целостная организация его работы, а в особенности, дезорганизация, пока остаются более чем загадочными.
3. Секреты сна и сновидений
Совершенно естественно и привычно, что люди видят сны, но, как это не удивительно, ученые до сих пор не знают, почему это происходит. Единственное, о чем они пока с уверенностью берутся утверждать – это безусловная важность сна для организма.
В попытках выдвинуть предположения о цели сна лидирует теория о необходимом отдыхе и расслаблении, предоставляемых мозгом в это время. Однако если речь идет об отдыхе, почему сам мозг остается более чем активным, производя сновидения? Возможно, во сне происходит тренировка необходимых реакций, проработка эмоционально значимых событий и решение актуальных проблем для более совершенного реагирования впоследствии наяву.
4. Распутывание следов памяти
Еще одна загадка работы мозга заключается в непостижимом пока устройстве памяти. Какой механизм отвечает за то, чтобы сохранять определенные факты и события и как определяется степень их необходимости?
Ученым удалось установить мозговые зоны, очаги нейронов и их связи, ответственные за закрепление чего-либо в памяти. Но вот ЧТО происходит в этих областях науке пока неясно. Еще менее известно, возможно ли намеренное изменение структуры механизмов памяти с целью стереть определенную ее часть.
Одно из исследований показало, что активация нейронных связей при припоминании события практически идентична реакции нервных клеток при восприятии того же самого в прошлом. Таким образом, можно предположить, что переживание явления в реальности и в воспоминаниях заставляют мозг действовать достаточно схожим образом.
Помимо изучения функций памяти в состоянии нормы, крайне интересна тема ее нарушений, например, ложных воспоминаний. В 2005 году, когда в Лондоне прогремела серия взрывов, медики и полиция засвидетельствовали 10 рассказов разных людей о якобы увиденных ими кадрах в телеэфире, относящихся к произошедшему. Однако никаких подобных видеороликов ни на одном канале не демонстрировалось.
Какой же цели служит память, если она иногда сохраняет в себе ненадежные данные?
5. Загадка сознания
До сих пор науке не ясно – где заканчивается мозг и начинается разум. Может быть, это одно и то же? А как насчет таких понятий, как душа, индивидуальность, личность? Что из этого вмещает мозг и в каких соотношениях? Эта сфера остается в изучении человеческого сознания как самой принципиальной, так и наиболее субъективной.
Благодаря современным методам визуализации ученые могут фиксировать активность тех или иных зон мозга во время выполнения определенных действий. Но как понять – каким образом и когда эта активность становится мыслью?
Также пока остается непонятной сфера сознательных и бессознательных переживаний. Многие процессы не требуют вовлечения осознанного осмысления: дыхание, работа желудка, походка и многое другое. Кроме того, существуют бессознательные действия и более высокого уровня, например, уже за 7 секунд до принятия решения человеком можно заметить очаг в его мозге, сигнализирующий о полностью сформированной модели поведения. Существует ли в таком случае настоящая свобода воли или же все наше поведение – результат механической работы сложной системы нервных клеток?
Будем надеяться, что рано или поздно наука приоткроет завесу многих тайн мозга.
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При беглом обзоре состояния современной науки у неискушенного читателя может сложиться впечатление об одном странном несоответствии. Размер предмета...
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