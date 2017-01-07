



Всем малышам свойственны «добрые поступки»: они могут помогать родителям, братьям и сёстрам, убирать игрушки или даже пытаться выполнять более «взрослые» обязанности. Их обычно хвалят, поощряют и всячески умиляются такой самостоятельностью и ответственностью.

Тем не менее, не все родители задумываются о том, как максимально обезопасить пространство для своих малышей, чтобы их игры, действия, перемещения и просто проявления естественной для такого возраста любознательности не привели к травмам или необратимым последствиям.

Казалось бы, ведь это так просто: прикрепить всю мебель к стенам, поставить детские замки на все ручки ящиков и шкафов, перекрыть доступ к унитазу и мусорному ведру, а также лестницам и окнам.

Именно поэтому вас может привести в ужас это видео, где на малыша падает немаленький комод.

Эти двухлетние близнецы играли в своей комнате, немного баловались и, очевидно, пытались взобраться на мебель, в результате опрокинув её на себя.

Один из малышей попал в ловушку под комодом, и вы видите, как его брат героически вытаскивает его из этой опаснейшей ловушки. И он на самом деле старается из всех сил.

Некоторые пользователи YouTube задают абсолютно резонные и гневные вопросы о том, где, собственно, были родители детей, и почему такие крохи предоставлены самим себе.

А одна девушка указала на очень пугающий момент: если бы не розовый шарик (или мячик) под комодом, то один из близнецов мог бы быть очень и очень серьезно травмирован.

Зрелище, конечно, страшное, даже если все закончилось нормально.

Будьте осторожны, и никогда не оставляйте детей без присмотра.

Текст: Flytothesky.ru