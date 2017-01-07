﻿ Малыш пришел на помощь брату-близнецу, на которого упал комод. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Малыш пришел на помощь брату-близнецу, на которого упал комод

08.01.2017 18:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Малыш пришел на помощь брату-близнецу, на которого упал комод

Всем малышам свойственны «добрые поступки»: они могут помогать родителям, братьям и сёстрам, убирать игрушки или даже пытаться выполнять более «взрослые» обязанности. Их обычно хвалят, поощряют и всячески умиляются такой самостоятельностью и ответственностью.

Тем не менее, не все родители задумываются о том, как максимально обезопасить пространство для своих малышей, чтобы их игры, действия, перемещения и просто проявления естественной для такого возраста любознательности не привели к травмам или необратимым последствиям.

Казалось бы, ведь это так просто: прикрепить всю мебель к стенам, поставить детские замки на все ручки ящиков и шкафов, перекрыть доступ к унитазу и мусорному ведру, а также лестницам и окнам.

Именно поэтому вас может привести в ужас это видео, где на малыша падает немаленький комод.

Эти двухлетние близнецы играли в своей комнате, немного баловались и, очевидно, пытались взобраться на мебель, в результате опрокинув её на себя.

Один из малышей попал в ловушку под комодом, и вы видите, как его брат героически вытаскивает его из этой опаснейшей ловушки. И он на самом деле старается из всех сил.

Некоторые пользователи YouTube задают абсолютно резонные и гневные вопросы о том, где, собственно, были родители детей, и почему такие крохи предоставлены самим себе.

А одна девушка указала на очень пугающий момент: если бы не розовый шарик (или мячик) под комодом, то один из близнецов мог бы быть очень и очень серьезно травмирован.

Зрелище, конечно, страшное, даже если все закончилось нормально.

Будьте осторожны, и никогда не оставляйте детей без присмотра.Малыш пришел на помощь брату-близнецу, на которого упал комод

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всем малышам свойственны «добрые поступки»: они могут помогать родителям, братьям и сёстрам, убирать игрушки или даже пытаться выполнять более «взрослые»...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Этот яркий макияж дает ей силы бороться с раком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика