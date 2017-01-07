



Вы смотрите в зеркало, но что вы там видите: себя настоящего или свое прошлое? Видите ли вы того, кем являетесь в этот самый момент? Или этот человек – лишь проекция чужих представлений о вашей личности, отягощенная багажом жизненных трудностей и несбывшихся ожиданий. Рано или поздно приходится столкнуться с самим собой, с собственными масками, за которыми скрываются мимолетные воспоминания, страхи, предубеждения и привычки, которые тянут назад, делая шаги тяжелыми, а мысли вязкими.

Не пора ли отпустить багаж своего прошлого ради нового лучшего будущего? Ради того, чтобы снова набрать высоту и вдохнуть на полную грудь. Самое время переосмыслить свою жизнь, отпустить старые привязанности и представления о самом себе, освободиться от мыслей, которые мешают двигаться вперед. Готовы? Тогда читайте 15 вещей, которые пора отпустить.

1. Привычное амплуа. Как только вы покидаете пределы собственной квартиры, вы надеваете маску, становясь человеком, которого привыкло видеть ваше окружение. Весельчак, сплетник или нытик, вы всего лишь играете роль, со временем забывая, что это игра. Остановитесь, отпустите себя.

2. Навязанные долженствования. На работе или в дома давно привыкли, что вы все тянете на своем горбу. Вы чувствуете себя обязанным жить по чужим правилам, бежать по первому зову, совершенно забываете о себе, своих истинных желаниях. Не пора ли рассудить честно: вы никому ничего не должны.

3. Внутреннего критика. Сначала вы занимаетесь самоистязанием из хороших побуждений – хотите стать лучше, чем есть на самом деле. Но потом внутренний критик завладевает вашим разумом целиком и начинает действовать против вас. Пора устранить саботажника и учиться любить себя, даже такого неидеального.

4. Вину за события прошлого. Вы могли поступать плохо, вы могли вести себя неосознанно и причинять боль любимым людям, однако что изменит самобичевание? Вы уже изменились, в ваших силах строить новую жизнь. Мы не можем влиять на наше прошлое, но мы можем принять его и отпустить.

5. Старые привязанности. Привычка держаться за события прошлого, копить хлам в квартире, общаться с надоевшими знакомыми, ездить на отдых в приевшиеся места – все это балласт! Пора выкинуть его из своей жизни и расчистить атмосферу для новых интересов и привязанностей.

6. Границы привычных рамок. Вы сами установили для себя пределы, а потому пора их пересмотреть. Пойти учиться в 50, впервые влюбиться в 70, изменить профессию инженера на музыкального критика просто потому, что вы всегда мечтали. Думаете невозможно? Но пределы только у вас в голове.

7. Собственные предубеждения. Почему вы не можете наплевать на общественное мнение, свои собственные установки и пойти ва-банк? Как долго вы еще собираетесь плясать под чужую дудку, соблюдая нелогичные правила, которые противоречат сами себе? Не пора ли прекратить тормозить свое развитие?

8. Пессимистичный настрой. Вы уже знаете, насколько сильное влияние оказывают на нас наши мысли. Недовольство притягивает еще больше поводов для расстройств, так почему вы держитесь за негативное мышление? Обиды, гнев и раздражение вызывают болезни тела, оказывая разрушительные последствия на организм.

9. Привычку откладывать. Зачем делать это сегодня, если можно отложить на понедельник? А потом еще один понедельник и еще одно «завтра». Перекладывание – ловушка внутреннего саботажника, который просто не понимает, насколько коротка жизнь, как важно начать воплощать свои цели уже сейчас.

10. Страхи. Мозг любит накручивать себя, нагнетая ситуацию до неузнаваемости. Он хочет быть готов ко всему, потому без остановки придумывает новые варианты «страшного исхода». Остановите эту безумную машину идей и спросите себя: «Каковы реальные доказательства, что произойдет именно это?»

11. Общественные стандарты. Посудите сами, разве красиво гнаться за анорексичной внешностью? Копить на айфон, сидя на макаронах, или делать «модную» бороду просто потому, что так делают все? Ваша задача – следовать своему сердцу, а не быть рабом моды или общественной истерии.

12. Не своих людей. Желая быть хорошим, вы готовы терпеть в своем окружении людей, которые тянут вас на дно. Манипуляторы, провокаторы, ипохондрики, обиженные на жизнь, завистники, ревнивцы – все они получают от вас часть энергии, негативно влияя на вашу жизнь. Почему вы себя так не цените?

13. Неприятные воспоминания. Плохие истории, которые случались с вами в далеком прошлом, не должны получать часть вашего внимания. У всех нас есть печальные моменты, вещи, за которые стыдно, которые обидели до глубины души. Прошлое не должны диктовать вам свои условия, его место в прошлом.

14. Привычку принимать все близко к сердцу. Не стоит слишком болезненно реагировать на драматические события из жизни чужих людей, в конце концов, это не ваша жизнь. Будьте объективнее, учитесь проявлять милосердие, сострадание, но не брать на себя часть чужой боли. У вас есть собственные заботы, сосредоточьтесь на них.

15. Время. Вы слишком часто смотрите на часы, время захватило ваши мысли и поработило свободу. Учитесь отпускать стрелку часов, особенно на отдыхе. Быть хозяином времени, а не его рабом. Расслабьтесь, позвольте событиям идти своим чередом, замедлитесь – и вы увидите, что времени гораздо больше, чем вы могли представить.

Пора освободиться от того, кем вы не являетесь. Стать хозяином своей судьбы.

Текст: Flytothesky.ru