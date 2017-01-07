



Бьюсь об заклад, что обмениваясь свадебными клятвами с любимым мужчиной, вы и понятия не имели, как сложится ваша дальнейшая жизнь. Вас переполняли счастливые надежды, казалось, вот-вот вся жизнь изменится кардинальным образом. И когда этого не произошло, в душе поселилось самое тяжелое разочарование.

Эта статья посвящается женщинам, иллюзии которых разбились вдребезги. Девушкам, что так и не нашли себя в союзе с мужчиной, замужество которых не принесло ни радости, ни покоя. Давайте ответим на извечный вопрос: почему женщины несчастливы в браке? А на то есть свои причины…

Заблуждение 1. «Главное – поставить штамп в паспорте»

Женщина, для которой замужество является самоцелью, становится заложницей своего же образа мышления. С самого раннего возраста она усваивает одну мысль: во что бы то ни стало нужно стать женой, иначе останется старой девой, а это катастрофа! Итак, она подчиняет всю себя единственной цели – выйти замуж, и когда программа исполнена, смысл жизни внезапно исчезает. Что делать дальше? Неужели после замужества есть какие-то проблемы? Жизнь не готовила ее к этому сценарию, отчего начинается разочарование…

Избежать проблемы в таком случае позволит расширение круга собственных интересов. Нужно учиться выходить за рамки «мечтаний о браке» и искать удовольствие в самых разных вещах – общении с друзьями, работе, занятиях танцами, наконец, саморазвитии. Важно помнить, брак – не конечная цель, но только часть жизни.

Заблуждение 2. «Вот выйду замуж – и мне откроются все двери!»

Когда женщина живет в иллюзии, будто замужество станет пропуском в лучшую жизнь, она ставит себе палки в колеса. Даме на полном серьезе может казаться, будто только после замужества она сможет похудеть, получить права на вождение или купить дорогущую шубу. А сейчас мешают родители, общество, обстоятельства. И какое же разочарование постигает, когда после брака ничего не меняется! Внутренние запреты и ограничения по-прежнему контролируют ее жизнь, а освобождение от них переносится на «вот рожу ребенка» или «найду работу получше».

Чтобы избавиться от навязчивой и иррациональной мысли, будто свадьба откроет путь к новой жизни, лучше всего остановиться и подумать: а что вы можете сделать уже сейчас, что мешает начать реализовывать свои мечты прямо сегодня? Преграды не исчезнут, впереди появятся новые обязательства в лице мужа и ребенка, так почему бы не заняться осуществлением желаний прямо сейчас?

Заблуждение 3. «Только мужчина сможет сделать меня счастливой»

С самого начала такая женщина уверена, что лишь мужчине под силу спасти ее от одиночества и страхов, он единственный защитит от всех невзгод и подарит смысл жизни. Трагедия начинается тогда, когда после замужества приходит осознание: никто не способен сделать ее счастливой, кроме нее самой. Отношения – это не волшебная микстура от всех неудач, но реальный труд, в который нужно вкладывать всю себя, чтобы получить отдачу.

Стать счастливой в паре поможет глобальное переосмысление своей роли. Нужно понять, что замужество – не антидепрессант и не лекарство, но общее творчество женщины и мужчины. Если есть проблемы, нельзя все сбрасывать на плечи одного, требовать от мужчины слишком многого. Важно быть опорой себе самой, не убегать от проблем, но сделать шаг навстречу и разобраться.

Заблуждение 4. «Для семейного счастья достаточно большой любви»

Еще вариант – когда женщина, выходя замуж, верит, будто легко решит все проблемы одной силой своей любви. Ну и что, что у нее с партнером абсолютно разные идеалы и ролевые модели? Ну и что, что он алкоголик или заядлый игрок, она его вылечит, потому что любит. Однако чувства – далеко не гарант того, что все сложится самым лучшим образом. Наличие любви не подразумевает отсутствия ссор, автоматически идеального секса или общности взглядов на решение бытовых проблем. Как и все эти проблемы в семье еще не говорят, что брак плохой.

Чтобы женитьба приносила обоим радость, важно уметь говорить о своих желаниях вслух, уметь слышать партнера, уступать, идти на компромиссы, развивать терпение и эмпатию. Любовь не раскрывает этих способностей автоматически, но является хорошим подспорьем тому, чтобы стать лучше ради любимого человека.

Заблуждение 5. «Этот брак поможет мне исправить свою жизнь»

Как много женщин спешит под венец только потому, что новый брак сулит им новую жизнь. Одна мечтает с помощью мужа освободиться от родительского контроля, другая – добиться нового статуса и переехать в большой город, третья – отхватить лакомый кусочек с квартирой и машиной в одном флаконе. Брак для них является лишь инструментом, с помощью которого они изменят свою жизнь к лучшему. Но вот беда, либо она получает все эти блага и все равно остается несчастной. Либо не получает ничего, мужчина не оправдывает ее надежд и становится предметом ежедневного раздражения.

Чтобы избежать участи жертвы и не плакать, мол, не о том мечтали, нужно отказаться от мысли изменить свою жизнь с помощью партнера. Истинный брак строится не на алчности или желании быстро воплотить свои цели в жизнь, но на бескорыстной любви, общих ценностях и интересах. Важно учиться решать свои проблемы самостоятельно, не требовать подарков от других, но самой стать взрослой и ответственной по отношению к собственной жизни.

Только тогда вы встретите человека, с которым станете по-настоящему счастливой. Когда вы измените саму себя, мужчина рядом тоже непостижимым образом изменится. И в этом главный секрет успеха в отношениях!

Текст: Flytothesky.ru