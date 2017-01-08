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Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

08.01.2017 22:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Во всем мире образцы архитектурного творчества, возведённые не одну сотню лет тому назад, все чаще вытесняются современными небоскребами. Однако эти фотографии наглядно показывают, что и старое, и новое вполне способны гармонично существовать бок о бок.Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

1. Франкфурт. Современный небоскрёб Nextower и средневековая оборонительная башня Эшенхайм

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

В 2011 году во Франкфурте был возведён 35-этажный небоскрёб Nextower. Наверняка опытные мастера 14 века, которые строили башню Эшенхайм, даже в самых смелых фантазиях себе и представить не могли, как будут выглядеть здания далекого будущего.

2. Сан-Франциско. Старый и новый мост Бей-Бридж. Прошлое и настоящее рядом

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Старый мост был открыт в 1936 году, новый – в 2013 году, почти 80 лет разделяют эти два моста-близнеца.

3. Китай, центральный Шанхай

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

4. Испания, Санпедор, церковь Святого Франциска

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Построенная в 18 веке францисканскими священниками, эта красивейшая церковь при женском монастыре со временем пришла в упадок, однако архитектор Дэвид Клозес вдохнул в неё новую жизнь с помощью гибридной архитектуры в виде современных стеклянно-бетонных конструкций.

5. Вьетнам, Хошимин, собор Нотр-Дам де Сайгон на фоне современных зданий

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Построенный французами в 1880 году, этот маленький кусочек Парижа является одним из тех немногих исторических зданий, которые остались в самом центре шумного города.

6. Лондон, Банк Англии на фоне небоскрёбов

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Здание Банка Англии, возведённое в 1734 году, является одним из первых банковских зданий. Кстати, этот банк – один из старейших мировых банков, который функционирует и поныне. С течением времени вокруг него выстроились многочисленные небоскрёбы.

7. Шотландия, остров Колл, Белый Дом

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Это строение 18 века, спроектированное семьей Маклин-Бристоль, сейчас представляет собой невероятный архитектурный микс прошлого и настоящего.

8. Канада, хрустальное здание Королевского музея Онтарио

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Этот историко-этнографический музей был построен в 1914 году, затем его фасад был несколько раз реконструирован, а в 2007 году к музею была пристроена еще одна часть здания в виде огромного хрустального айсберга.

9. Китай, Гонконг, храм Вонг Тай Син

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Вонг Тай Син – это крупный даосский храмовый комплекс в Гонконге. Возведен он был в 1920-е годы и до сих пор остается популярнейшей местной достопримечательностью, расположенной посреди современнейших городских построек.

10. Лондон, церковь святой Марии на фоне небоскрёба «Огурец»

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Небоскрёб, именуемый в народе «Огурцом», был построен в 2004 году. Он почти на 800 лет моложе церкви, которая находится у его подножия, и больше чем на 180 метров выше неё.

11. Чикаго, водонапорная башня в окружении небоскрёбов

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Башню возвели в 1869 году, и с тех пор она служила хранилищем воды для пожарных. Необходимость в башне отпала с появлением современных технологий водоснабжения, однако это великолепное строение и поныне стоит в самой середине шумных городских джунглей.

12. Орхус, Дания

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Орхус является вторым по величине городом Дании. Будучи крупным портом с момента своего основания в 948 году, город представляет собой удивительный микс средневековой и современной архитектуры.

13. Милан, Италия

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

У Милана богатейшая история, ведь город был основан кельтами в 400 г. до н.э., а 200 лет спустя завоеван римлянами. После Второй мировой войны вокруг древних церквей стали активно появляться более современные строения.

14. США, Бостон, церковь Троицы и Башня Джона Хэнкока

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Башня Джона Хэнкока, построенная в 1976 году, является самым высоким зданием в Бостоне. Её соседка, церковь Троицы, открыла свои двери на 99 лет раньше, в 1877 году. Теперь церковь красиво отражается в стеклянных стенах башни, словно передавая привет из предыдущего столетия.

15. Германия, Гамбург, Портовый город

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Хафенпорт был важнейшим торговым портом в 18 и 19 веках, но с появлением контейнеровозов в 20 веке он уже не смог быть конкурентоспособным и опустел на несколько последующих десятилетий. Теперь этот район усиленно реконструируется и застраивается современными офисными зданиями.

16. Канада, Монреаль, Романская церковь-музей

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Эта разрушавшаяся древняя церковь была отремонтирована и переделана архитекторской студией Provencher Roy в великолепное современное здание, в котором разместились музей и театр.

17. Бостон, старое здание парламента

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Старое здание парламента было построено в 1713 году, до 1798 года в нем располагалось Массачусетское законодательное собрание. Бостонские двухэтажные постройки со временем были снесены, их место заняли небоскрёбы, а это старое здание парламента сохранилось до наших дней и теперь служит музеем.

18. Нанкин, Китай

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Нанкин – это одна из четырех древних столиц Китая. Основание города относится к 495 году до н. э., а это значит, что Нанкин древнее большинства стран мира. При Монгольской империи город стал центром текстильной промышленности, причём, следует отметить, что его экономическая мощь и потенциал сохранились и в наши дни.

19. США, Нью-Йорк, Бикмен Тауэр и здание Woolworths

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Здание Woolworths и Бикмен Тауэр – это прекрасные примеры того, как далеко вперёд может шагнуть архитектура. Здание Woolworths было построено в 1913 году, а Бикмен Тауэр – в 2011, разница в возрасте составляет почти целый век.

20. Гонконг, Китай

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

21. Уэльс, замок Суонси на фоне второго по высоте здания в городе

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Замок построен Генри де Бомоном в 1106 году и когда-то был доминирующим зданием этого ландшафта. Теперь он выглядит крохой на фоне британской телебашни, которая в принципе невысока по нынешним меркам – всего 13 этажей.

22. Варшава, Польша

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

23. Токио, Япония

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

24. Румыния, Штаб-квартира Национального союза архитекторов

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Этот современный небоскрёб из стекла и металла возведён прямо над типичным европейским зданием постройки второй половины 19 века.

25. Брно, Чехия

Машина времени: архитектура прошлого в настоящем

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Во всем мире образцы архитектурного творчества, возведённые не одну сотню лет тому назад, все чаще вытесняются современными небоскребами. Однако эти фотографии...

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