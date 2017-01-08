Сегодня Генри Форда помнят исключительно как американского промышленника, изобретателя конвейерной линии, а самое главное, как человека, давшего каждому шанс иметь автомобиль. Однако личность самого Форда были весьма спорной и неоднозначной. Итак, 10 любопытных эпизодов из жизни этого магната.

1. Рекомендации от Бонни и Клайда





10 апреля 1934 году Клайд Барроу отправил Форду письмо, в котором всячески расхваливал модель Ford V8, как идеальную машину для быстрого ухода от погони. Конечно, подлинность письма всегда была предметом споров. Существовали даже предположения, что оно написано скорее Бонни Паркер, но биограф Клайда Джефф Гуинн доказал, что письмо все же принадлежит руке Барроу.

2. Форд терпеть не мог экспертов





Форд очень не любил экспертов и не брал их на работу. В своей книге «Моя жизнь и работа» (1924) он написал: «Я никогда не пользовался услугами экспертов в полной мере. Если бы я вознамерился уничтожить конкурентов нечестным путем, я бы предоставил им специалистов». В компании Ford Motor действительно не было сотрудников с передовыми знаниями. Мало того, в компании не было даже полигона для испытаний, а машины тестировались на обычных дорогах.

3. «Корабль дураков» Генри Форда





В 1915 году Генри Форд отплыл в Европу на своем океанском лайнере с большим белым крестом на корпусе. Миссия экипажа была проста: остановить Первую мировую войну. Когда «миротворцы» прибыли в Копенгаген, судно встречало только восемь студентов. Затея Форда провалилась, а европейская пресса обозвала его лайнер «кораблем дураков».

4. Судебный процесс Форда с шестицентовым приговором





После того как Форд выступил против плана президента Вудро Вильсона послать войска для подавления революционеров вдоль мексиканской границы, газета Chicago Tribune назвала его «невежественным идеалистом, анархистом и врагом народа». Форд подал в суд за клевету и потребовал 1 миллион долларов в качестве возмещения ущерба. Летом 1919 года начался судебный процесс, тянувшийся 14 недель. Присяжные встали на сторону Форда, но присудили газете выплатить всего лишь 6 центов, которые, впрочем, так никогда и не были выплачены.

5. Социологический отдел в компании Форда





Внутри компании был создан Социологический отдел, где перед командой «социологов» ставилась задача прозондировать каждый аспект жизни сотрудников, включая здоровье их детей и семейные отношения. Среди персонала очень поощрялся патриотизм и правильная ассимиляция в обществе. Если вы не соответствовали стандартам Форда, вас вносили в черный список, затем урезали зарплату, а затем увольняли.

6. Газета Dearborn Independent и еврейский заговор





В конце 1918 Форд купил газету под названием Dearborn Independent, в которой два года спустя была опубликована статья «Международный еврей: мировая проблема». В последующих статьях подобного рода евреи обвинялись в упадке культуры в США, а также были названы зачинщиками Первой мировой войны. Статьи были собраны в книгу, ставшую бестселлером в нацистской Германии, а Адольф Гитлер в свою очередь похвалил Форда в своей книге «Mein Kampf». В 1927 году на Форда подал в суд за клевету еврейский адвокат Аарон Шапиро, но тот отказался взять на себя ответственность за статьи, и вскоре было опубликовано его публичное извинение, а газета закрылась.

7. Форд, Эдисон и их друзья ездили путешествовать на моделях Ford T





В период 1914-1924 Генри Форд, Томас Эдисон, производитель шин Харви Файрстоун и писатель Джон Берроуз совершали систематические автомобильные поездки. Эдисон выбирал маршрут и ехал первым, вооружившись компасом и картами. Форд был механиком и организатором досуга. Файрстоун отвечал за питание, а Берроуз учил остальных, как идентифицировать дикие растения и птиц. Компанию друзей сопровождали с полсотни автомобилей Ford с провиантом, съемочной группой и обслуживающим персоналом.

8. Модели Ford T были крайне ненадежными





Модели TS были очень удешевлены в производстве, чтобы сделать их максимально доступными. В результате им часто требовались техническое обслуживание и ремонт. Сначала этой моделью начала пользоваться и полиция, но быстро от неё отказалась, поскольку количество денег, потраченных на ремонт, превышало цену автомобиля.

9. Форда – в президенты!





В 1916 Форд выиграл президентские праймериз от республиканцев в Мичигане практически без агитации, а в 1924 году его сторонники открыли множество клубов «Форда – в президенты!» по всей стране. Услышав, что Форд рассматривает возможность баллотироваться на этот пост, Гитлер заявил: «Я бы был не против отправить мои ударные войска в Чикаго и другие крупные города США, чтобы помочь ему».

10. Попытка создать бюджетный самолет





Успех Форда в создании бюджетного автомобиля привел его к мысли о том, что аналогичный проект можно запустить и в авиационной индустрии. Он нанял инженера Отто Коппена и поручил ему создать маленький, легкий самолет. Проект был закончен в 1926 году и назван «Ford Flivver». В 1928 году пилот Гарри Брукс попытался пролететь на нем из Мичигана в Майами, но упал в воду, а тело его так и не было найдено. Эта авария, собственно, и положила конец проекту.

Текст: Flytothesky.ru