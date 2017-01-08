Когда на съемочной площадке выключаются камеры, кинозвезды проводят свободное время в перерывах также как обычные люди. Наша подборка закулисных фотографий известных актеров позволит вам посмотреть на персонажей, которых они играют, совершенно по-новому.

1. Звездные войны. Империя наносит ответный удар

Кэрри Фишер и Питер Мэйхью демонстрируют, что принцесса Лея и Чубакка на самом деле – лучшие друзья.





Лягушонок Кермит и Мисс Пигги посетили Марка Хэмилла и Йоду в декорациях планеты Дагоба.





2. Сияние

Лиза и Луиза Бернс выглядят куда менее жутко вот так, нежели во время их призрачного появления в коридорах.





Стэнли Кубрик со своей дочерью снимает в зеркале селфи в то время, как Джек Николсон считает героем фото себя.





3. Маппеты

Джим Хенсон и Кермит заглядывают друг другу глубоко в глаза.





4. Эдвард руки-ножницы

Джонни Депп и Вайнона Райдер обнимаются между дублями.





5. Титаник





Этот кадр доказывает раз и навсегда, что во время кораблекрушения на той самой деревянной доске было достаточно места для Джека.





6. Бен-Гур





7. Чарли и шоколадная фабрика

Питер Острум и Джин Уайлдер на мгновение обменялись образами.





8. Молчание ягнят

Ганнибал Лектер лакомится жареной картошкой в перерыве съемок.





9. Убить Билла

Ума Турман и Люси Лью на миг прекратили свою схватку, показывая, что вне фильма они подруги.





10. Инопланетянин

Режиссер Стивен Спилберг помогает инопланетянину принять ванну на съемочной площадке.





11. Джанго освобожденный

Леонардо Ди Каприо отдыхает во время перерыва, заняв место режиссера.





12. Темный рыцарь

Хит Леджер репетирует финальную сцену фильма, в которой он свисает с небоскрёба. На этом фото все выглядит немного по-другому, чем вы видели в кино, не правда ли?





Джокер без своего узнаваемого макияжа.





13. Бесподобный мистер Фокс

Билл Мюррей прилег отдохнуть прямо на съемочной площадке… или даже на нее.





14. Съемки знаменитой заставки кинокомпании «Метро Голдвин Маер» со львом





15. Звездные войны

R2D2 перекусывает бутербродом во время перерыва.





Чубакка ведет себя немного игривей во время одного из неофициальных фотосетов.





16. Франкенштейн

Даже чудовищному Франкенштейну требуется перерыв на чашечку чая и небольшое лакомство!





17. Годзилла

Годзилла (правда, в данном случае только его нижняя половина) терроризирует несчастный японский город.





18. Назад в будущее

Легендарный автомобиль DeLorean, оказывается, был намного меньше, чем большинство из нас полагало.





19. Гарри Поттер

Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф, Алан Рикман и Майкл Ньюэлл доказывают своим видом, что Гарри и профессор Снейп на самом деле вполне могли ужиться.





Стоит камерам выключиться – и враги тотчас становятся друзьями: вот Волдеморт с Дамблдором вместе о чем-то непринужденно общаются.





Мэгги Смит отдыхает между сценами, которые были фактически полностью изъяты в результате сокращений фильма. Невероятно, но она участвовала в съемках, одновременно проходя химиотерапию.





20. Мстители

Режиссер Джосс Уидон показывает актерам, как должны вести себя их герои.





21. Мария-Антуанетта

Кирстен Данст и Джейсон Шварцман пользуются некоторыми технологиями, совершенно несоответствующими их историческим нарядам.





22. Властелин Колец

Гэндальф вместе со своими дублерами – каскадерами для трюков и верховой езды.





Гэндальф (сэр Йен МакКеллен) старается не намокнуть в перерыве между дублями.





23. Челюсти

Стивен Спилберг беззаботно прохлаждается в акульей пасти.





24. Спартак

Эта группа статистов выглядят весьма расслабленной для людей, только что павших жертвами битвы.





25. Индиана Джонс и Храм Судьбы

Джордж Лукас и Амриш Пури отдыхают под зонтиком.





26. Звездные войны, специальное издание

Во время съемок дополнительных сцен во дворце Джаббы мы можем наблюдать персонажа по имени Боба Фетт без маски.





27. Поющие под дождём





28. Парк Юрского периода III

Джон Рознгрант, художник по эффектам, настраивает работу нижней половины костюма динозавра.





29. Возвращение джедая

Кэрри Фишер и Уорик Дэвис (эвок Викет) на съемочной площадке.





30. Жизнь Пи

Сурадж Шарма на съемках фильма. Именно так с определенного расстояния выглядело на площадке большинство его сцен.





31. Семейка Тененбаум

Билл Мюррей, Грант Рознмайер и Иона Меерсон хулиганят в больнице.





32. Криминальное чтиво

Джон Траволта и Брюс Уиллис о чем-то смеются между сценами.





33. Начало

Эллен Пейдж и Леонардо Дикаприо на съемочной площадке фильма «Начало». Вовсе не удивительно, что она выглядит иначе, чем картинка на зрительских экранах.





34. Большой Лебовски

Режиссер Джоэл Коэн руководит съемками сцены сновидений Чувака.





35. Волшебник страны Оз

Удивительный вид декораций одного из регионов волшебной страны Оз – страны жевунов.





36. Бешеный бык

Де Ниро и его маленький ассистент, помогающий ему со съемочной хлопушкой.





37. 300 спартанцев

Режиссер Зак Снайдер выглядит таким маленьким, стоя рядом с Леонидом.





Всегда интересно взглянуть на то, что творилось по другую сторону декораций любимых фильмов – таким образом лучше ощущается настоящее кинематографическое волшебство, создаваемое актерами и съемочной группой. Стоит поделиться увиденным с друзьями, ценящими хорошее кино!

Текст: Flytothesky.ru