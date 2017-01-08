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За кадром известных фильмов

09.01.2017 02:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда на съемочной площадке выключаются камеры, кинозвезды проводят свободное время в перерывах также как обычные люди. Наша подборка закулисных фотографий известных актеров позволит вам посмотреть на персонажей, которых они играют, совершенно по-новому.

1. Звездные войны. Империя наносит ответный удар

Кэрри Фишер и Питер Мэйхью демонстрируют, что принцесса Лея и Чубакка на самом деле – лучшие друзья.

За кадром известных фильмов

Лягушонок Кермит и Мисс Пигги посетили Марка Хэмилла и Йоду в декорациях планеты Дагоба.

За кадром известных фильмов

2. Сияние

Лиза и Луиза Бернс выглядят куда менее жутко вот так, нежели во время их призрачного появления в коридорах.

За кадром известных фильмов

Стэнли Кубрик со своей дочерью снимает в зеркале селфи в то время, как Джек Николсон считает героем фото себя.

За кадром известных фильмов

3. Маппеты

Джим Хенсон и Кермит заглядывают друг другу глубоко в глаза.

За кадром известных фильмов

4. Эдвард руки-ножницы

Джонни Депп и Вайнона Райдер обнимаются между дублями.

За кадром известных фильмов

5. Титаник

За кадром известных фильмов

Этот кадр доказывает раз и навсегда, что во время кораблекрушения на той самой деревянной доске было достаточно места для Джека.

За кадром известных фильмов

6. Бен-Гур

За кадром известных фильмов

7. Чарли и шоколадная фабрика

Питер Острум и Джин Уайлдер на мгновение обменялись образами.

За кадром известных фильмов

8. Молчание ягнят

Ганнибал Лектер лакомится жареной картошкой в перерыве съемок.

За кадром известных фильмов

9. Убить Билла

Ума Турман и Люси Лью на миг прекратили свою схватку, показывая, что вне фильма они подруги.

За кадром известных фильмов

10. Инопланетянин

Режиссер Стивен Спилберг помогает инопланетянину принять ванну на съемочной площадке.

За кадром известных фильмов

11. Джанго освобожденный

Леонардо Ди Каприо отдыхает во время перерыва, заняв место режиссера.

За кадром известных фильмов

12. Темный рыцарь

Хит Леджер репетирует финальную сцену фильма, в которой он свисает с небоскрёба. На этом фото все выглядит немного по-другому, чем вы видели в кино, не правда ли?

За кадром известных фильмов

Джокер без своего узнаваемого макияжа.

За кадром известных фильмов

13. Бесподобный мистер Фокс

Билл Мюррей прилег отдохнуть прямо на съемочной площадке… или даже на нее.

За кадром известных фильмов

14. Съемки знаменитой заставки кинокомпании «Метро Голдвин Маер» со львом

За кадром известных фильмов

15. Звездные войны

R2D2 перекусывает бутербродом во время перерыва.

За кадром известных фильмов

Чубакка ведет себя немного игривей во время одного из неофициальных фотосетов.

За кадром известных фильмов

16. Франкенштейн

Даже чудовищному Франкенштейну требуется перерыв на чашечку чая и небольшое лакомство!

За кадром известных фильмов

17. Годзилла

Годзилла (правда, в данном случае только его нижняя половина) терроризирует несчастный японский город.

За кадром известных фильмов

18. Назад в будущее

Легендарный автомобиль DeLorean, оказывается, был намного меньше, чем большинство из нас полагало.

За кадром известных фильмов

19. Гарри Поттер

Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф, Алан Рикман и Майкл Ньюэлл доказывают своим видом, что Гарри и профессор Снейп на самом деле вполне могли ужиться.

За кадром известных фильмов

Стоит камерам выключиться – и враги тотчас становятся друзьями: вот Волдеморт с Дамблдором вместе о чем-то непринужденно общаются.

За кадром известных фильмов

Мэгги Смит отдыхает между сценами, которые были фактически полностью изъяты в результате сокращений фильма. Невероятно, но она участвовала в съемках, одновременно проходя химиотерапию.

За кадром известных фильмов

20. Мстители

Режиссер Джосс Уидон показывает актерам, как должны вести себя их герои.

За кадром известных фильмов

21. Мария-Антуанетта

Кирстен Данст и Джейсон Шварцман пользуются некоторыми технологиями, совершенно несоответствующими их историческим нарядам.

За кадром известных фильмов

22. Властелин Колец

Гэндальф вместе со своими дублерами – каскадерами для трюков и верховой езды.

За кадром известных фильмов

Гэндальф (сэр Йен МакКеллен) старается не намокнуть в перерыве между дублями.

За кадром известных фильмов

23. Челюсти

Стивен Спилберг беззаботно прохлаждается в акульей пасти.

За кадром известных фильмов

24. Спартак

Эта группа статистов выглядят весьма расслабленной для людей, только что павших жертвами битвы.

За кадром известных фильмов

25. Индиана Джонс и Храм Судьбы

Джордж Лукас и Амриш Пури отдыхают под зонтиком.

За кадром известных фильмов

26. Звездные войны, специальное издание

Во время съемок дополнительных сцен во дворце Джаббы мы можем наблюдать персонажа по имени Боба Фетт без маски.

За кадром известных фильмов

27. Поющие под дождём

За кадром известных фильмов

28. Парк Юрского периода III

Джон Рознгрант, художник по эффектам, настраивает работу нижней половины костюма динозавра.

За кадром известных фильмов

29. Возвращение джедая

Кэрри Фишер и Уорик Дэвис (эвок Викет) на съемочной площадке.

За кадром известных фильмов

30. Жизнь Пи

Сурадж Шарма на съемках фильма. Именно так с определенного расстояния выглядело на площадке большинство его сцен.

За кадром известных фильмов

31. Семейка Тененбаум

Билл Мюррей, Грант Рознмайер и Иона Меерсон хулиганят в больнице.

За кадром известных фильмов

32. Криминальное чтиво

Джон Траволта и Брюс Уиллис о чем-то смеются между сценами.

За кадром известных фильмов

33. Начало

Эллен Пейдж и Леонардо Дикаприо на съемочной площадке фильма «Начало». Вовсе не удивительно, что она выглядит иначе, чем картинка на зрительских экранах.

За кадром известных фильмов

34. Большой Лебовски

Режиссер Джоэл Коэн руководит съемками сцены сновидений Чувака.

За кадром известных фильмов

35. Волшебник страны Оз

Удивительный вид декораций одного из регионов волшебной страны Оз – страны жевунов.

За кадром известных фильмов

36. Бешеный бык

Де Ниро и его маленький ассистент, помогающий ему со съемочной хлопушкой.

За кадром известных фильмов

37. 300 спартанцев

Режиссер Зак Снайдер выглядит таким маленьким, стоя рядом с Леонидом.

За кадром известных фильмов

Всегда интересно взглянуть на то, что творилось по другую сторону декораций любимых фильмов – таким образом лучше ощущается настоящее кинематографическое волшебство, создаваемое актерами и съемочной группой. Стоит поделиться увиденным с друзьями, ценящими хорошее кино!За кадром известных фильмов

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Когда на съемочной площадке выключаются камеры, кинозвезды проводят свободное время в перерывах также как обычные люди. Наша подборка закулисных фотографий...

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