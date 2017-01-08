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Незрячий художник создает потрясающие картины

09.01.2017 02:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Внезапная слепота художника способна положить сокрушительный конец его карьере в изобразительном искусстве. Однако в случае Джона Брамлитта все оказалось совершенно наоборот: потеря зрения привела не к беспомощности и инвалидности, а к самому настоящему успеху на художественном поприще. Брамлитт начал писать в 2001 году, после того, как осложнения от эпилепсии лишили его способности видеть.Незрячий художник создает потрясающие картины

Незрячий художник создает потрясающие картины

Глаза Джона в текущем состоянии могут различить лишь разницу между светом и темнотой. Несмотря на это он разработал особый способ рисования – при помощи текстурных красок, которые помогают ему чувствовать изображаемое и определять свое положение на холсте. «По большому счету то, что я делаю, полностью воспроизводит все обычные действия зрячего художника, с оговоркой, что глаза мне заменило осязание»,  – пишет он на своем сайте. «Выступающие линии дают мне возможность ориентироваться в положении относительно полотна».

Удивительный художник также имеет интересное решение для цвета: «Все банки и тюбики с краской маркированы шрифтом Брайля, и при смешивании цветов я пользуюсь рецептами… Согласно им, чтобы получить правильный оттенок, я отмеряю определенные количества каждого требуемого цвета. Это ничем не отличается от приготовления торта по рецепту».

Джон Брамблитт ослеп в 2001 в результате осложнений эпилепсии.

Незрячий художник создает потрясающие картины

«Поначалу мысль о том, чтобы продолжить рисовать, потеряв зрение, даже не приходила мне в голову».

Незрячий художник создает потрясающие картины

«Только спустя год после обретения слепоты я начал искать и обнаруживать способы того, как мне вновь вернуться в изобразительное искусство».

Незрячий художник создает потрясающие картины

«Потеряв возможность видеть, начинаешь осознавать, что в действительности глаза выполняют две принципиальные функции для художника: они позволяют определять положение элементов на холсте, а также распознавать цвета».

Незрячий художник создает потрясающие картины

«Со временем я разработал различные методы, помогающие мне быть более точным при наложении мазков».

Незрячий художник создает потрясающие картины

«Во время демонстрации своих первых работ я никому не признавался в наличии у себя слепоты».

Незрячий художник создает потрясающие картины

«Я не говорил людям о своей слепоте не от смущения, а потому, что не хотел, чтобы это влияло на восприятие искусства публикой».

Незрячий художник создает потрясающие картины

Незрячий художник создает потрясающие картины

Незрячий художник создает потрясающие картины

Незрячий художник создает потрясающие картины

Незрячий художник создает потрясающие картины

Сайт: bramblitt.myshopify.com

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Внезапная слепота художника способна положить сокрушительный конец его карьере в изобразительном искусстве. Однако в случае Джона Брамлитта все оказалось...

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