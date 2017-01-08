Внезапная слепота художника способна положить сокрушительный конец его карьере в изобразительном искусстве. Однако в случае Джона Брамлитта все оказалось совершенно наоборот: потеря зрения привела не к беспомощности и инвалидности, а к самому настоящему успеху на художественном поприще. Брамлитт начал писать в 2001 году, после того, как осложнения от эпилепсии лишили его способности видеть.





Глаза Джона в текущем состоянии могут различить лишь разницу между светом и темнотой. Несмотря на это он разработал особый способ рисования – при помощи текстурных красок, которые помогают ему чувствовать изображаемое и определять свое положение на холсте. «По большому счету то, что я делаю, полностью воспроизводит все обычные действия зрячего художника, с оговоркой, что глаза мне заменило осязание», – пишет он на своем сайте. «Выступающие линии дают мне возможность ориентироваться в положении относительно полотна».

Удивительный художник также имеет интересное решение для цвета: «Все банки и тюбики с краской маркированы шрифтом Брайля, и при смешивании цветов я пользуюсь рецептами… Согласно им, чтобы получить правильный оттенок, я отмеряю определенные количества каждого требуемого цвета. Это ничем не отличается от приготовления торта по рецепту».

Джон Брамблитт ослеп в 2001 в результате осложнений эпилепсии.





«Поначалу мысль о том, чтобы продолжить рисовать, потеряв зрение, даже не приходила мне в голову».





«Только спустя год после обретения слепоты я начал искать и обнаруживать способы того, как мне вновь вернуться в изобразительное искусство».





«Потеряв возможность видеть, начинаешь осознавать, что в действительности глаза выполняют две принципиальные функции для художника: они позволяют определять положение элементов на холсте, а также распознавать цвета».





«Со временем я разработал различные методы, помогающие мне быть более точным при наложении мазков».





«Во время демонстрации своих первых работ я никому не признавался в наличии у себя слепоты».





«Я не говорил людям о своей слепоте не от смущения, а потому, что не хотел, чтобы это влияло на восприятие искусства публикой».





















Сайт: bramblitt.myshopify.com

Текст: Flytothesky.ru