



Мы взрослеем, и жизненные уроки у нас тоже становятся более «взрослыми», а люди разумные от обучения никогда не отказываются. За свою жизнь мы проходим массу таких уроков, а для бизнесменов их число наверняка удваивается. Когда вы рождаете свежую идею и мечтаете о стартапе, готовых ответов на абсолютно все вопросы вы вряд ли дождетесь. Это невозможно. Вам придется беспрерывно учиться, причем в реальном времени, одновременно набивая шишки, что тоже неизбежно. Любой путь к успеху долог и труден, но все мы можем его немного ускорить путем извлечения ценной информации из опыта других бизнесменов, стартовавших задолго до нас. Итак, пять жизненных бизнес-уроков, которые противопоказано прогуливать, и чем раньше и качественнее вы их усвоите, тем лучше.

1. Принятие эмоциональных решений – идея очень плохая

Новичок ли вы в бизнесе или уже давно выстроили успешную и процветающую компанию, перед вами периодически будут возникать проблемы касательно принятия решений с весьма высокими ставками. Предприниматели – народ эмоциональный и могут сделать непоправимую ошибку, пребывая во власти чувств во время принятия решений. Никогда не допускайте подобной ситуации и обязательно взвесьте все варианты. То, что сделано и принято в запале, как правило, приводит к не самым приятным результатам. Логика начинает давать сбои, а риск чересчур велик. Успокойтесь, соберите и проанализируйте факты, а затем примите наиболее оптимальное решение. Главное, в нем должна присутствовать логика.

2. У поражения больше плюсов, нежели вы думаете

Любое поражение неизменно сопровождается успокаивающими мыслями, что ошибки присущи всем, даже гениям, и о них не стоит так сокрушаться, даже если эти промахи были откровенно грубыми и непоправимыми. Но по сути в неудаче заключено больше преимуществ, нежели мы думаем. А еще это превосходный шанс сделать выводы. Кстати, большинство состоявшихся бизнесменов подтверждают, что подобные ошибки затем приводят к более удачному выбору и почти безошибочному решению.

3. От страхов избавиться невозможно

Люди не идут в бизнес (даже если неимоверно хотят) именно из-за страхов. Да, им банально страшно. Факт того, что масса стартапов в результате бесславно заканчивает свое существование, пугает новичков до ужаса. Хотя по-настоящему одержимый своей идеей человек с задатками предпринимателя всегда найдет способ справиться со всеми вызовами. В реальности же страх присутствует на заднем фоне и живет с нами всю нашу жизнь. Нельзя стать совершенно бесстрашным, зато страхи запросто можно приручить, зная, что они удерживают нас от решений и поступков, способных принести успех и вознести нас на вершину. Приручив их, вы уже не будете ужасаться даже мысли о возможной неудаче, ваша вера в себя окрепнет, а результаты не преминут вас порадовать.

4. Не отдавайте даром и не реализуйте за бесценок

«Свежий» бизнесмен делает ошибку на ранней стадии и может бездумно потратить почти весь капитал еще до начала каких-либо финансовых поступлений. На первом этапе вы тщательно определяетесь, что ваш стартап собирается продавать, то есть, какую проблему ваше бизнес-детище может решить и какую пустующую нишу заполнить. Изучив рынки с их спросом и потребностями клиентов, найдите такое решение, за которое эти клиенты будут готовы платить. Это нормально – начать с малого. Например, сосредоточьтесь на первой десятке своих клиентов, заинтересованных в вашем продукте, и активно работайте с ними. Затем увеличьте этот круг для двух десятков, четырех десятков, сотни. И эта математика работает. Если вы изначально пытаетесь отдавать за бесценок и даже даром, то капитал ваш вскоре сгорит. Эффективно «сотрудничайте» с собственным бюджетом и бесплатно ничего не раздавайте.

5. Реализация идей и стратегий – это самое основное

Отличную идею способен придумать практически любой человек, и он даже может разработать великолепную стратегию в теории. Но если для идеи или стратегии не будет разработан первоклассный план их исполнения, обе они полетят в корзину и достаточно быстро. Информация без реализации бесполезна. Абсолютно бесполезен и доступ к ценной и нужной информации, если вы без понятия, как её применить и реализовать. В вашем плане исполнения не должно быть ни единого слабого звена – работаете ли вы с командой из двух человек или двух тысяч. Отсутствие коммуникации, распределения обязанностей и приоритетов заставит зачахнуть даже самые гениальные идеи. Ваш проект заслуживает шанса на успех, потому детально распланируйте все этапы его реализации. Определите цели, сроки и промежуточные показатели и проверяйте их еженедельно, а то и ежедневно.

Воспринимайте свой предпринимательский путь как занимательное путешествие, не делайте остановок и пауз в своих начинаниях, не игнорируйте все возможности обучения и щедро делитесь наработанным опытом с начинающими коллегами.

Текст: Flytothesky.ru