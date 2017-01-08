Вы столкнулись с препятствием, преодолеть которое не в силах? Цель, за которую вы взялись, слишком высокая и изматывающая, дорога трудна, окружение не помогает? Череда неудач заставляют сомневаться в правильности выбранного пути, кажется, вы скоро сломаетесь. Есть ли лекарство против жизненных трудностей и неудач? Читайте 7 законов жизни, которые вернут вам веру в себя и сделают победителем!





1. Жалобы не помогут

Что лучше: двигаться, но постигать неудачи, или ничего не делать и обижаться на мир? Если вы продолжаете движение вопреки всему, если вы всем своим естеством нацелены на успех, благодарите мир за трудности, которых у вас нет. Мелкие проблемы и передряги на жизненном пути не должны командовать настроением, их задача – помочь сконцентрироваться на цели. Растрачивая энергию на жалобы и недовольство, вы далеко не придете.

2. Недовольство других – не ваша проблема

Если все вокруг злословят на ваш счет, со смаком критикуют каждый ваш шаг, заставляя сомневаться в затеянном, лучшая реакция – не принимать их слова всерьез или близко к сердцу. Вы не должны меняться в угоду другим, производить хорошее впечатление или быть комфортным. Меняйтесь тогда, когда это действительно сделает вас лучше или приведет к вашей цели. Не становитесь рабом общественного мнения, боритесь за то, во что верите.

3. Боль – это часть жизненного роста

Достойных успех требует достойной борьбы. Что, если не боль, вынуждает нас двигаться, закаляет характер, делает достойными больших целей? Боль ранит, но она – неизменный спутник жизненных перемен. Именно превозмогая боль, спортсмены ставят свои рекорды и отвоевывают золотые медали. Превозмогая боль, мать рождает на свет дитя. Боли не нужно сопротивляться, но нужно позволить ей изменить вас в лучшую сторону.

4. Предназначенное случится

Если что-то должно произойти в вашей жизни – оно произойдет, как бы вы не сопротивлялись. Сталкиваясь лицом к лицу с неразрешимыми трудностями, доверьтесь жизни, отпустите ситуацию и позвольте событию произойти так, как это было задумано свыше. Иногда там, где вы теряете, вы на самом деле обретаете. Так отпустите страх и волнение, доверьтесь интуиции, прекратите во всем сомневаться! Некоторые моменты нужно просто принять и идти дальше, вверив себя в руки течению судьбы.

5. Шрамы – символ ваших побед

Ваши шрамы не должны держать вас в страхе или заставлять стыдиться себя. Шрам – это внутренне скрытая сила, отпечаток, который показывает, что вы вышли победителем в борьбе, усвоили жизненный урок. Вы уже сделали это, выдержали боль, стали мудрее, предъявив миру символ своей силы, страх больше не может довлеть над вами.

6. Борьба за себя, как шаг вперед

Поймите, нельзя идти к своей мечте, не преодолевая трудностей и преград. Все они – проверка вашей преданности своему делу и своим принципам, жизненный тест на выдержку и ослиное упорство, на то, действительно ли вы достойны высокой награды? Да, придется делать то, что вы никогда не делали, решать то, чего никогда не решали, жертвовать собственным комфортом, привычками и отношениями с близкими. Однако если вы хотите чего-то достичь, вы должны доказать это, решительно выбирая путь борьбы за собственные идеалы.

7. Ничего не вечно

В вашей жизни ничто не будет длиться вечно. Плохо ли вам, хорошо ли вам, любите ли вы, любимы ли – все это временно и когда-нибудь закончится, породив своим концом новое начало. После горя всегда приходит радость, после падения – взлет, после тьмы – свет, но справедливо и обратное. Не нужно бояться этой неопределенности, как не стоит жить в страхе или сомнениях. Все, что от вас требуется – наслаждаться счастливыми моментами вашей жизни, помнить, что плохие события не вечны.

Жизнь – постоянное движение. Мы побеждаем и терпим фиаско, извлекаем уроки и снова рвемся в бой. Как бы тяжело не было, какие бы обстоятельства не выступали против вас, помните – вселенная знает, как лучше. За черной полосой всегда следует светлая. Не прекращайте своего движения, пробуйте снова, любите снова, карабкайтесь снова. И вы получите приз, который стоил всех усилий, вы будете счастливы!

Текст: Flytothesky.ru