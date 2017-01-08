



Если дела семейные не заладились, партнеры только и делают, что испытывают нервы друг друга, самое последнее, что они могут сделать для своих отношений, – найти «свободные уши» и слить туда весь накопившийся негатив. Чаще всего таким сливным эмоциональным бачком становятся близкие друзья или родственники, которые не только выслушают, но еще и по головке погладят, повторяя мантру «я же тебе говорила!»

Однако не будем вдаваться в дебри семейной психологии, которая учит решать все проблемы наедине с партнером, в конце концов, моменты слабости случаются с каждым. Когда эмоции зашкаливают и грозят устроить всемирный потоп, желание поделиться наболевшим становится сильнее мысли о последствиях. В этой статье мы посмотрим правде в глаза: 4 причины отказаться от привычки выносить семейные неурядицы из дома, ища поддержки на стороне.

1. Людская зависть

Казалось бы, чему завидовать? Вам плохо, эта ссора лишила вас последних сил, вы огорчены и подавлены. Ваши друзья должны поддержать вас, но что происходит на деле? Чаще всего из их уст летят злобные высказывания в адрес партнера, которые только подбавляют дров в пламя раздора. Потому что все люди, кто-то банально завидует вашему счастью, кто-то давно одинок и точит зуб на вас или вашего партнера, кто-то злорадствует. В делах сердечных не стоит доверять даже самым близким людям, как бы того ни хотелось.

2. Предвзятое мнение

Даже если намерения близких самые чистые, они остаются обычными людьми, со своими субъективными взглядами, оценками и пережитым опытом, что очень влияет на восприятие вашей исповеди. Чаще всего люди начинают проецировать на вашу пару свои собственные переживания и проблемы. Оттуда все эти фразочки: «он вылитый мой бывший», «все бабы – дуры», «тебя бросят, у меня так было!» Советы близких будут предвзятыми и субъективными, добавьте к этому неприятный осадок относительно вашего партнера, который вы посеяли своими прошлыми излияниями. В итоге, вы снова помиритесь, но друзья и родители останутся настроены воинственно, подтачивая вашу уверенность.

3. Чужое вмешательство

Хотите вы этого или нет, но на вашу голову посыплются советы неравнодушных, которые искренне захотят вам помочь. Одно дело слушать человека, который обладает колоссальным жизненным опытом, который счастлив в отношениях, живя с партнером душа в душу. Другое дело, когда все ваши друзья либо обиженные на жизнь «разведенки» с ребенком на руках, либо просто люди, которые живут совсем не так, как мечтаете вы. И какой толк от таких советов? Помощь от людей, которые не знают всех нюансов ссоры, которым негде больше ощутить собственной значимости, которые не имеют необходимых психологических знаний, — это плохая помощь.

4. Переживания родных

Одно дело просить помощи у близких, если ситуация приняла серьезный оборот, а сами вы не знаете, как поступить. Другое – раздувать бытовую ссору до катастрофы космического масштаба и по любому поводу бежать «ябедничать» родным. Конечно, если вы натура эмоциональная, перебеситесь и забудете, но вот ваши близкие далеко не так отходчивы в силу возраста или темперамента. Они действительно очень за вас переживают, что может сказаться на их здоровье. Будьте мудрее и не причиняйте лишних тревог родным людям, особенно если повод оказался ничтожным.

Что же делать, если эмоции берут верх над рассудком? Сделать глубокий вдох, а потом облегченно выдохнуть. Повторить так несколько раз, пока не удастся взять обуревающие вас чувства под контроль. Если тяжело – повозмущайтесь, побейте подушку, займитесь активным спортом, поплачьте, наконец. Только не спешите сгоряча вываливать комок своих переживаний на людей, не вовлеченных в конфликт. В противном случае все сказанное может обернуться против вас, оказав медвежью услугу.

Учитесь контролировать свои эмоции, принимать решения тет-а-тет с партнером, и тогда у вашей пары появится шанс на счастливое будущее! Вы оба станете более терпимыми и спокойными в ситуациях конфликта, научитесь искать поддержку не на стороне, но в объятья друг друга. А что может быть крепче семьи, которая не выносит грязного белья на публику, которая способна сама решить свои проблемы? Любите друг друга!

Текст: Flytothesky.ru