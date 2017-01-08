Обычно говорят, что руки выдают истинный возраст, глаза являются зеркалом души, а на лице «написаны» все болезни. Многие люди, однако, забывают о том, что сильная и чувствительная мышца, позволяющая нам глотать и говорить, является настоящим кладезем знаний о состоянии человеческого организма. Язык необходимо внимательно изучать утром (желательно до первого приема пищи и чистки зубов), чтобы узнать, с какими заболеваниями вы имеете дело.





Белый налет

С белым налетом на языке сталкивается большое количество людей. Он может быть, но не обязательно является симптомом заболевания. Оказывается, что эта характерная мышца обычно имеет слегка беловатый оттенок. Однако, если налета много и на языке (даже в более отдаленных местах) он собирается в сгустки, это тревожный симптом. Это может быть предвестником начальной стадии грибковой инфекции ротовой полости. В этом случае необходимо как можно скорее идти к врачу, поскольку без лечения заболевание вызывает сильную боль, жжение и образование язв. Белый налет может быть также сигналом обезвоживания. В течение дня многие люди забывают употреблять правильное количество жидкости, но здесь речь не идет о газированных и подслащенных напитках. Они приносят больше вреда, чем пользы. Белый налет может указывать и на общее ослабление организма. Это, в свою очередь, часто является следствием перенесенного заболевания или длительного лечения антибиотиками.

Интенсивный красный цвет

Язык здорового человека должен иметь легкий розовый оттенок. Если он слишком бледный или интенсивно красный, то это сигналы, которые должны насторожить. Интенсивный цвет (или появление красных пятен) часто свидетельствует о высоком уровне стресса. Некоторые врачи даже считают, что это своего рода сигнал тревоги человеческого тела и «намек» на обеспечение спокойствия. Красный цвет часто указывает и на увеличение температуры тела, которая может быть спровоцирована употреблением в пищу острой еды. В свою очередь фиолетово-алый цвет языка тоже указывает на повышенную температуру, но в этом случае вызванную инфекцией. Конечно, необходимо принимать во внимание тот факт, что специфичность тела является личным вопросом и людям, у которых цвет языка всегда имел более светлый или темный оттенок, не о чем беспокоиться.

Желтый налет

Если белый налет не всегда ассоциируется с болезнью, то желтый оттенок должен стать причиной для беспокойства. Желтый цвет чаще всего является симптомом различных видов заболевания желудка. Это может быть вызвано бактериальной инфекцией и даже рефлюксом, который повреждает естественный рост бактерий в полости рта. Желтый налет может также предвещать язву желудка. Для того чтобы диагностировать заболевание необходимо посетить врача и провести ряд исследований, рекомендованных им. Однако, иногда слегка желтоватый (и даже коричневый) налет может быть вызван потреблением большого количества кофе. Как правило, это не ставит под угрозу здоровье, если этот напиток не употребляется в чрезмерных «дозах». Темно желтый цвет, в свою очередь, выдает курильщиков, привычка которых может даже привести к развитию рака языка.

Прыщи и пятна

Язвы, прыщи, покраснения и пятна выглядят очень неприглядно, но могут служить ценным показателем состояния здоровья. Они часто являются признаком того, что организм ослаблен. Это может означать, что человек борется с инфекцией или имеет пониженный иммунитет. Если кроме несовершенств в ротовой полости в наличии общая слабость или апатия, то это знак, что пришло время посетить врача и сделать ряд основных исследований. Прыщи и пятна могут указывать на бактериальную или грибковую инфекцию в полости рта. В свою очередь, язвы на языке могут быть следствием нервных тиков. Люди очень часто (случается, что и бессознательно) «грызут» губы и язык. Нередко они ранят себя до крови, вызывая образование ран и рубцов. Такое поведение в крайних случаях может привести к развитию различных видов рака полости рта.

Опухший язык

Отеки и припухлость редко появляются на языке, поэтому не стоит недооценивать это явление. Очень часто это аллергический симптом и он может быть вызван приемом препаратов или пищевых продуктов, на которые у человека аллергия. Отек может быть вызван проблемами с зубами. Язык опухает, когда на зубах откладывается большое количество зубного камня или их атакует кариес. Припухлость также является распространенной проблемой людей, злоупотребляющих алкоголем. Хотя это касается в основном алкоголиков, но отек может появиться и после однократного, но интенсивного приема спиртосодержащих жидкостей. Следует также помнить о том, что исключительно большой язык является характерной чертой врожденных заболеваний, таких как синдром Дауна.

Трещины

Если на языке присутствуют многочисленные трещины, это может свидетельствовать о ряде проблем со здоровьем. Чаще всего они связаны с плохим питанием. Расширяющиеся трещины могут быть сигналом того, что организм не имеет достаточного количества питательных веществ. Этот симптомом очень часто встречается у людей, которые не заботятся о своем рационе, едят в спешке и не обращают внимания на ежедневное меню. Трещины могут быть сигналом того, что пищевые продукты не обрабатываются должным образом организмом. Если проблема не устраняется, несмотря на внимание к правильному питанию, то необходимо проконсультироваться с врачом. Следствием такого вида языка является также неприятный запах изо рта, поэтому стоит уделять больше внимания гигиене полости рта. Тем не менее, не стоит забывать, что небольшие трещинки характерны для этого органа и не сигнализируют о каких-либо проблемах.

Текст: Flytothesky.ru