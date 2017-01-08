Женщина способна создавать мир и менять собственную же реальность по своему усмотрению, просто освоив правила управления заложенной в ней колоссальной жизненной энергией. Единственное, что она должна знать о самой себе: энергией ее тела управляет не мозг, не чувства и даже не мысли, но ее внимание. То, на что она обращает внимание, на чем концентрируются ее мысли большую часть времени, и формирует ее действительность.





О чем вы мыслите большую часть дня?

А теперь посмотрите на собственную жизнь со стороны и скажите, куда вы деваете собственную энергию, на что направляете свое внимание? Телешоу о звездах, новости политического мира, обсуждение рабочих неурядиц, плохого поведения собственных отпрысков или ворошение огромной кучи поросшего мхом прошлого?

Вы думаете о бывшем парне, который заставил вас страдать, и этим отправляете ему часть своей энергии. Ваши мысли лихорадочно витают вокруг проблем ваших подруг, соседей, родственников? Драгоценная энергия расходуется налево и направо, совсем не по назначению, будто вам плевать на собственную жизнь. Вы готовы лишить себя энергии, не понимая, какую глупость совершаете.

Зачем направлять внимание на себя?

Когда вы тратите свою энергию на чужих людей, что остается вам? Что происходит с вашей личной жизнью? А дело плохо, ведь став пустой, женщина теряет внутреннюю привлекательность, перестает быть притягательной для противоположного пола, ей становится нечего предложить мужчине.

Сильный пол обладает физическим превосходством, тогда как слабый берет крепость чувственной сферой. Женщина черпает свою силу изнутри, в обмен на защиту и заботу она способна предложить мужчине нежность и стабильно приятные эмоции. Откуда же ей взять внутреннюю наполненность и стабильность, если она все растратила на других?

Очень важно для нее научиться управлять собственным вниманием себе во благо, направлять энергию мысли на себя, а не на других. Как можно меньше времени она должна проводить в страхах о своем будущем, в беспокойстве о прошлом или в мыслях о людях, которые ее предали. Самая верная тактика накопления энергии – концентрация на себе, умение ставить себя на пьедестал, баловать себя, наконец, заботиться о самой себе. Только тогда женщина сможет по-настоящему излучать энергию счастья, привлекая в свою жизнь нужные события и приятное мужское внимание.

Практика «здесь и сейчас» как основа женской привлекательности

Управлять собственным вниманием невозможно, если ваши мысли постоянно путешествуют во времени. Подумайте, где вы находитесь прямо сейчас? Думаете о возможностях и целях в будущем? Или ворошите обиды прошлого? И теперь ответьте сами: куда уходит ваша энергия? Скорее всего, она на вас не работает, а убегает в прошлое или будущее, лишая вас настоящего.

Хотите привлечь мужчину в свою жизнь или добиться каких-то значимых целей? Но как все это проявится «сейчас», если вы все время находитесь не здесь! Помните, на чем вы концентрируете свое внимание, туда и направляете свою энергию, это и будет вашей реальностью. Или вы так и останетесь жить в постоянном ожидании каких-то перемен, окруженные событиями, которые вас не устраивают. Или сконцентрируетесь на моменте «сейчас», внутреннем «я», событиях, которые уже есть в вашей жизни и наполняют ее радостью.

Только освоив практики правильной концентрации внимания, вы добьетесь головокружительных перемен в своей жизни! Вы станете в разы привлекательнее и счастливее, научитесь ценить себя и нести любовь в окружающий вас мир. Запомните, в первую очередь вы должны заботиться о себе, а уже потом делать счастливыми других. Не забывайте уделять внимание себе любимой!

Текст: Flytothesky.ru