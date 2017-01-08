



Иногда так трудно сопротивляться, видя просящую и умильную мордочку вашей кошки, что вы не выдерживаете и даете ей лакомство с вашего стола. Имейте в виду, что кошкам категорически противопоказаны чеснок, лук, морская капуста, изюм, виноград, кофеин, алкоголь, сладости и шоколад даже в малых дозах! Кроме того, помните, что «человеческие» продукты, которые не повредят кошке, тоже должны выдаваться вашему питомцу в весьма умеренных количествах. Итак, чем можно побаловать вашего усатого и хвостатого друга?

1. Яйца





Так как яйца богаты белком, они прекрасно подходят и для питания людей, и для питания животных. Вареные вкрутую яйца или омлет вполне могут понравиться кошке, потому изредка преподносите ей такое угощение в маленьких дозах. Так как яйца аллергены, проследите за кошкой, а точнее за признаками любой аллергической реакции, особенно если вы даете ей яйца в первый раз.

2. Рыба





Вы также можете поделиться со своим любимцем небольшим количеством рыбы. Но не переусердствуйте, поскольку в рыбе много жирных кислот, магния и ртути, которые могут стать причиной проблем со здоровьем. Свежий тунец или лосось – хороший выбор приятного сюрприза для кошки.

3. Брокколи





Хотя рацион кошек в основном должен состоять из белков, некоторые из них испытывают страстную любовь к овощам. Если ваша кошка жует домашние растения, предложите ей отварную или паровую брокколи, но без соли и масла. Возможно, такая капуста удовлетворит кошачью тягу к зелени, и тогда её интерес к потенциально токсичным растениям пропадет. Кстати, специальная травка может также помочь котам и кошкам с любыми проблемами пищеварения.

4. Мясо





Так как кошки являются животными плотоядными, мясо будет отличной и подходящей им «человеческой» пищей. Предложите питомцу отварную птицу, например. Следует избегать сырого и жирного мяса – такие варианты совсем не пойдут на пользу. Правило простое: кошке можно отварное постное мясо в умеренных дозах.

5. Имбирь





Если у кошки расстройство желудка или её тошнит в машине, дайте ей имбирь, естественное средство от тошноты. Конечно, не каждая кошка захочет грызть имбирное печенье, поэтому подмешайте чуть-чуть имбиря во взбитые сливки без сахара.

6. Сыр и молочные продукты





Большинство кошек обожают сыр как отличный источник белка. Однако нужно не забывать, что многие взрослые кошки страдают непереносимостью лактозы, следовательно, и молоко, и сыр или любой другой молочный продукт могут спровоцировать диарею. Если вы хотите предложить питомцу что-то молочное, дайте небольшое количество сметаны, творога или натурального йогурта и посмотрите на реакцию организма.

7. Тыква





Кошки – не любители овощей, но к тыкве они бывают вполне благосклонны. В ней много клетчатки, которая «работает» как хорошее естественное средство от запоров, диареи или комочков шерсти в желудке. Просто натрите тыкву на терке и предложите её кошке.

8. Детское питание





Кошки могут есть любые виды детского питания, особенно мясные. Побалуйте любимца баночкой мяса с овощами, а если вашей кошке нездоровится, то детское питание будет ей особенно полезно. Обязательно проверьте этикетку, дабы убедиться, что в пюре нет лука или лукового порошка.

Текст: Flytothesky.ru