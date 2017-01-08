Если черный кот дорогу перейдет…

Даже в наше высокотехнологичное время суеверия нередко оказываются весомой частью повседневной жизни многих людей. Некоторые так никогда и не решатся наступить на трещину между тротуарными плитками, а кто-то нет-нет, да и кинет тайком щепотку соли через плечо, нечаянно обронив солонку. Однако определенные суеверия, присущие жителям различных стран, могут показаться и вовсе парадоксальными… Давайте полюбопытствуем, что же они из себя представляют.



