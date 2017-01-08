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Беларусь открывает безвизовый въезд на 5 суток для граждан 80 стран

09.01.2017 16:30 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", которым установил безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при пересечении государственной границы через КПП в Национальном аэропорту Минск.

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные: в общей сложности для граждан 80 государств.

В первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии.

Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 5 дней с даты въезда.

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

 

Пресс-служба Президента Республики Беларус    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", которым...

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