Считается, что интроверты – люди не особо социальные и не особо общительные, но это далеко не так. Они просто не любят социальную стимуляцию так, как её любят экстраверты. Если вы интроверт и по какой-то причине расстраиваетесь из-за этого, ознакомьтесь с 10 качествами, которые вам обязательно должны быть присущи. Поверьте, иметь такие характеристики – это очень здорово.





1. Интроверты – хорошие слушатели

Интроверты сначала выслушают, а потом будут говорить. Они наблюдают за происходящим со стороны, делают выводы и лишь затем включаются в какую-либо социальную ситуацию. Такая предварительная подготовка позволяет им уверенно вступить в разговор, не запинаясь и не сомневаясь в своих словах.

2. Интроверты самодостаточны

Интроверты – люди ни от кого не зависящие. Они вообще считают зависимость от других ради материальных благ огромной глупостью. Эта свобода и дает им чувство уверенности в себе, потому интроверты достаточно легко справляются с любыми жизненными сложностями.

3. У интровертов отличная концентрация

Интроверты умеют быстро сконцентрироваться на всем, что угодно. Они способны обращать внимание на невербальные сигналы, выявляя скрытый смысл, стоящий за озвучиваемыми словами. Эта способность помогает им избегать всевозможных недоразумений и недопонимания.

4. Интровертам легко угодить

Чтобы чувствовать себя счастливым и довольным, им не нужно многое. Они предпочтут остаться дома и наслаждаться хорошей книгой или горячей ванной, нежели идти в шумный бар и покупать дорогие напитки. Это помогает им сэкономить деньги и хорошенько отдохнуть после напряженной и стрессовой работы.

5. Они очень наблюдательны

Интроверты очень быстро замечают изменения в своем окружении. Например, они первыми отметят вашу новую стрижку. Такая внимательность и чуткость всегда располагает к ним друзей и коллег.

6. Интроверты отлично учатся

Интроверты абсолютно верят в то, что знание – это сила. Они интересуются многими вещами и стремятся получить максимум полезной информации. Подобное рвение помогает им стать востребованными экспертами в своих областях.

7. Интроверты – люди надежные

Интроверты умеют хранить секреты. Они знают, что доверять кому-либо очень трудно, потому говорят о себе мало и всегда держат язык за зубами касательно чужих тайн. Именно поэтому интроверты являются превосходными и надежнейшими друзьями.

8. Они упорно добиваются целей

Интроверты, как правило, обладают и мотивацией, и дисциплинированностью. Они не нуждаются в одобрении со стороны и направляют всю свою энергию на достижение собственных амбициозных целей. Это стремление приводит к тому, что среди интровертов очень много успешнейших людей.

9. Они умеют контролировать свои чувства

Интроверты – хозяева своих эмоций. Они погружаются в раздумья, пока не смогут понять природу причин, вызывающих у них негативные мысли. Умение мыслить и анализировать помогает им справляться с неверными реакциями, которые ограничивают их потенциал.

10. Интроверты умеют сделать любой разговор интересным и содержательным

Интровертам всегда есть что рассказать. Они не любители поверхностных разговорчиков на грани обмена слухами, но вот глубокую и занятную дискуссию обязательно оценят. Кстати, в этом и заключается неправильное восприятие интровертов. Они зачастую считаются замкнутыми и закрытыми тихушниками, но это не потому, что интроверты не любят людей. Они просто не любят говорить о банальных вещах и предпочитают не тратить на это свое время. Если вы хотите узнать, насколько увлекательным может быть интроверт, просто задайте ему интеллектуальный вопрос по интересной для него теме.

Текст: Flytothesky.ru