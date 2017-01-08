Традиции бывают разными: одни кружатся в национальном танце, другие — зажигают костры… Какими бы экстравагантными ни были проявления культуры, все праздники объединяет одно – на них торжествуют жизнь, светлые эмоции и единение людей. Давайте в этом убедимся, познакомившись с наиболее красочными фестивалями и праздниками со всего света.

1. Холи (Фестиваль красок) – индуистские сообщества всего мира

Холи – древний индуистский фестиваль, на котором празднуется победа добра над злом. Торжество начинается вечером накануне с зажигания костра. После этого все люди начинают рассыпать вокруг себя яркий цветной порошок, делясь таким образом своим радостным и восторженным настроением с окружающими и всем миром.



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2. Зимний фестиваль света, Кувана, Япония

С присущей им элегантностью японцы отмечают зимнее торжество, украшая ботанический сад «Набана Но Сато» более чем 7 миллионами светодиодных фонариков. Большая часть сверкающего убранства питается от панелей солнечного электричества, заряжающихся на открытом воздухе в течение дня. Так внимательные к природе жители Японии заботятся о минимизации вреда от празднования для окружающей среды.



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3. Карнавал, Венеция, Италия

В 1162 году Венецианская Республика удачно отразила попытку вражеского вторжения. Ликующий народ в красочных нарядах торжествовал на площади Сан Марко и впоследствии такое уличное гуляние вошло в традицию. В настоящее время Венецианский Карнавал знаменует начало Великого Поста. Главный атрибут праздника, не претерпевший изменений с самых первых торжеств – это изысканные костюмы участников.



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4. Праздник огня «Up Helly Aa», Шетландские острова, Шотландия

Огненный праздник отмечают в конце Святок. В Леруике, столице Шетландских островов, тысячи людей облачаются в исторические наряды и двигаются парадным шествием в направлении искусно выполненной копии ладьи викингов. Апофеозом празднества становится забрасывание судна горящими факелами.



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5. «Ля Томатина», Буньоль, Испания

Легенда гласит, что первая томатная битва в 1945 году состоялась по недоразумению, когда один житель Буньоля нечаянно запустил помидором в своего товарища. Традиция кидать томаты друг в друга прижилась и сейчас ежегодный августовский праздник собирает около 20 тысяч испанцев и туристов, вооружившихся более чем 150 тысячами помидоров, которые они с удовольствием пускают в бой.



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6. Международный фестиваль воздушных шаров в Альбукерке, США

На девятидневный фестиваль со всего мира съезжаются любители воздухоплавания. Свое начало эта традиция берет со дня рождения одной из радиокомпаний, пригласившей в 1972 году 13 воздушных шаров украсить праздничное небо. Более 750 летающих гигантов дивной красоты, покачиваясь в облаках, завладевают вниманием публики. Организаторы шоу гарантируют множество затекших шей у самых преданных зрителей.



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7. Burning man, Невада, США

Burning man – ежегодный фестиваль культуры и искусства. Художники возводят гигантские арт-инсталляции, музыканты наполняют все окружающее пространство мелодиями, услаждающими слух более 50 тысяч собравшихся. Оканчивается фестиваль сожжением 30-метровой деревянной фигуры человека.



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8. Праздник фонарей, страны Азии

Праздники фонарей отмечаются с древних времен по всей Азии с приходом 15-го дня первого месяца лунно-солнечного календаря. Люди зажигают в ночи тысячи замысловато оформленных уличных фонарей, подобных тем, что украшают традиционные китайские и вьетнамские храмы, а с приходом рассвета отпускают их в небо. Улетающие вверх бумажные фонарики представляют собой упоительное зрелище – считается, что они уносят с собой частичку прошлого запустивших их людей.



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9. Фестиваль Гарма, Австралия

Гарма – фестиваль йолнгу, аборигенов Австралии. Цель всего празднования – поддержать интерес к изучению народных танцев, песен и изобразительного искусства йолнгу, а также поделиться знаниями о национальных традициях с немногими счастливчиками-представителями иных культур, приглашенными на фестиваль.



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10. Inti Raymi (Праздник солнца), Перу

Во времена инков Праздник солнца считался одним из главнейших событий всего года. Церемония предназначена для выражения почтения богу солнца Инти. Начиная с 1944 года каждый июнь в Перу проводится массовое театрализованное представление, посвященное древней традиции инков и привлекающее тысячи участников.



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11. Снежный фестиваль Саппоро, Япония

Каждый февраль на семь дней Саппоро становится местом обитания замысловатых снежных исполинов. Ставший любимым среди японцев и многочисленных туристов фестиваль впервые был проведен в 1950 году, когда школьники создали шесть больших снежных фигур в парке Одори. До этого момента лепка из снега не являлась столь организованной народной забавой, а на время Второй мировой войны и вовсе оказалась позабыта. После возвращения славной зимней традиции праздник белых скульптур стал стремительно набирать обороты популярности и в настоящий момент привлекает миллионы зрителей и участников ежегодно.



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12. Фестиваль слонов, Джапур, Индия

Слоны, располагающие невероятным почтением индийцев, заслужили даже собственный фестиваль, проводящийся в марте. Начинается действо с шествия этих величественных животных, облаченных в красочные костюмы, щедро покрытые драгоценностями. Программа праздника включает в себя слоновье поло, забеги и соревнования по перетягиванию каната. Любители животных, посетившие этот фестиваль, безусловно, будут впечатлены.



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gadgetace.co.uk

13. Праздник мертвых, Мехико, Мексика

День мертвых или «Dia De Los Muertos» — мексиканский праздник, во время которого людям полагается вспоминать ушедших близких. Традиции этого дня сохранились со времен ацтеков. Несмотря на кажущуюся печальную окраску, праздник преисполнен жизнерадостного настроения, участники одеты в экстравагантные наряды, а шведские столы ломятся от изобилия традиционных яств.



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14. Фестиваль «Белые Ночи», Санкт-Петербург

Праздник свободы и молодости, посвященный окончанию учебного года, уже более 60 лет проводится в Северной столице России в сезон белых ночей, когда солнце практически не дает темноте накрыть город. Одним из самых красочных моментов фестиваля является проход по Неве корабля с алыми парусами под аккомпанемент фейерверков, виртуозно исполняемой музыки и воскликов восхищения миллионной аудитории зрителей действа.



escapenormal.com



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15. Музыкальный фестиваль «Электрический лес», Ротбери, Мичиган

Музыкальное событие года в Мичигане продолжительностью в 4 дня каждый июнь собирает в лесу любителей электронной музыки. Сюрреалистические пейзажи, создаваемые союзом дикой природы и эффектных световых шоу, окружают пришедших насладиться музыкальным таинством на открытом воздухе. Часть доходов фестиваля передается в качестве пожертвования небольшому городку по соседству.



i.imgur.com



freshwetpaint.com

16. Международный фестиваль песочных скульптур, Португалия

Каждый год 60 талантливых мастеров создают на португальском пляже около полусотни громадных произведений мимолетного искусства, используя более 35 тысяч тонн песка.



upload.wikimedia.org



upload.wikimedia.org

17. Музыкальный фестиваль Тропического Леса, Кучинг, Борнео

В дебрях тропического леса ежегодно собираются тысячи меломанов со всего мира. Десятки музыкальных групп самых различных направлений демонстрируют свое творчество на фоне потрясающих природных пейзажей.



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18. «Каскаморрас», Испания

Гуадикс и База, два города на юге Испании, были непримиримыми соперниками на протяжении всей истории своего существования. Главный объект споров – образ Девы Марии, который представители городов поочередно воровали друг у друга. Сейчас, когда разногласия остались в прошлом, традиция драк между жителями Базы и Гуадикса, тем не менее, сохранилась, правда, теперь уже понарошку. Измазать друг друга в краске и побороться на свежем воздухе – отличный вид отдыха!



spain-holiday.com



hottrip.net



hottrip.net



4.bp.blogspot.com

19. «Гластонберри», Англия

С 1970 года Гластонберри признается одним из лучших музыкальных фестивалей в мире. В 2013 году 135 тысяч человек наслаждались в его рамках живой музыкой Arctic Monkeys и Rolling Stones, а также танцевальными, театральными и цирковыми представлениями.



reddit.com



bbc.co.uk

Текст: Flytothesky.ru