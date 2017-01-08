МИНСК, 9 янв — Sputnik. Существенного увеличения турпотока в связи с отменой виз для граждан 80 государств, которые пребывают в Беларусь через Национальный аэропорт Минск не более чем на пять дней, не будет, заявил Sputnik исполнительный директор Республиканского союза туристических организаций Валентин Цехмейстер.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД опубликовал список стран с безвизовым въездом в Беларусь

Указ №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" , которым установил безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток при пересечении государственной границы через КПП в Национальном аэропорту Минск подписал президент страны Александр Лукашенко.

"Не стоит ожидать увеличения турпотока в разы. Как не произошло увеличения в разы турпотока в Беловежской пуще и Августовском канале, где визовые послабления были введены раньше. Там есть динамика, есть интерес, стало больше туристов, но пока это, микрочастицы в рамках объемов больших туристских потоков"- рассказал Sputnik Цехмейстер.

По его словам, в РСТО приветствуют решение властей, и надеются на дельнейшие шаги. Прежде всего, по продвижению принятого решения в зарубежных странах.

Необходимы и другие шаги. От повышения качества сервиса в недавно отстроенных гостиницах до более гибкой налоговой политики для отелей и упрощения правил для соискателей визы.

Из высоких налогов белорусские гостиницы не могут предложить конкурентные цены по сравнению с лмтовскими и польскими отелями.

А бюрократические процедуры, связанные с получением виз, по-прежнему остаются одним из основных препятствий, которые мешают, по мнению главы РСТО, развитию въездного туризма.



© Sputnik Иван Руднев МИД надеется, что ЕС позитивно отреагирует на безвизовый въезд в РБ

"Для туриста не всегда важна стоимость самой визы, сколько доступность ее получения. А у нас много проблем. Коллеги в Эстонии жаловались: получение белорусской визы проходит в несколько этапов, тогда как, чтобы получить российскую визу, достаточно заполнить электронный бланк", — рассказал Цехмейстер.

Анохронизмом выглядят бумажные договоры, которые сейчас вынуждены заключать с иностранными туристами белорусские турфирмы. Впрочем эта практика в ближайшем будущем также может уйти в историю, если будут внесены изменения в закон о туризме. Во всяком случае департамент по туризму, по словам главы РСТО, сейчас готовит соответствующее обращение к президенту.

Вместе с тем заместитель директора департамента по туризму белорусского министерства спорта и туризма Виталий Грицевич уверен, что число туристов возрастет. По его словам, пяти дней достаточно, чтобы посетить не только столицу, но и отдаленные регионы республики. Он отметил, что пока рано говорить о каких-то прогнозируемых цифрах по росту числа иностранцев, которые решат воспользоваться шансом посетить Белоруссию без визы.